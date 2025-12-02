La historia de Niedziela y Emily, hermanas que han vivido toda su vida en un circo: “En cada ciudad íbamos a un colegio, hemos ido a más de 300”

Las hermanas Raluy viven, entrenan y actúan en el mismo circo desde que tienen 3 y 5 años, respectivamente. / Captura de su canal de Instagram

En la última década, el 25% de los circos de carpa en España ha desaparecido. La subida de los alquileres y el espacio reducido en las ciudades han abocado a estos espectáculos a los teatros o al cierre. El portavoz de la Asociación de Circos Reunidos, Nacho Pedrera, explica en un reportaje a RTVE que, a día de hoy, solo unos 40 circos recorren el Estado español en caravana.

No obstante, la tradición está a salvo con las hermanas Raluy. Niedziela y Emily son la quinta generación de una familia nómada que vive, actúa y entrena en un mismo circo desde los 3 y 5 años, respectivamente. Ante el atractivo que genera su viajera vida en redes sociales, las hermanas relatan en su canal de TikTok cómo ha sido su día a día desde que aprendieron a ir en bici de una rueda, antes incluso que en la de dos ruedines.

Uno de sus últimos vídeos en la red social aborda un aspecto esencial en su educación atípica: cómo ser niña en un circo. Niedziela y Emily relatan que, al vivir y entrenar en el circo, sus padres optaron por que acudieran a “más de 300 colegios” para “no estar tan encerradas en el circo”.

Cómo estudiar siendo de circo: más de 300 escuelas

Las hermanas Raluy han optado por explicar en su última publicación de TikTok cómo fue su educación primaria mientras se preparan para su próxima actuación. “Hay varias maneras de estudiar o ir al colegio siendo de circo”, explican nada más empezar el vídeo. Con tal de evitar el aislamiento, los padres de Niedziela y Emily inscribieron a las hermanas en tantas escuelas como lugares visitaron: “Hemos ido a más de 300 escuelas de diferentes países y hablando diferentes lenguas”.

Sin ser un inconveniente para las hermanas, ambas lo perciben como un hecho positivo, pues han sabido adaptarse “a todos los idiomas y a todas las religiones”, cuentan en el vídeo. Para una de ellas, ha sido posible porque son “chicas bastante todo terreno”. Por ello, una de ellas insta a cualquier padre y madre que deba enfrentarse al cambio de expediente de un menor sin drama alguno. “Al final, los niños se adaptan muy rápido a las circunstancias”, reflexionan en el vídeo.

Una escuela base y aprendizaje multicultural

El objetivo del vídeo, además de transmitir otro modelo de educación, consiste en abordar cómo es posible matricularse en diferentes escuelas cada año. Las hermanas explican que tienen “una escuela base” en el lugar donde nacieron. A esta, solo regresaban para examinarse a final de cada curso, ya que durante el año, asistían a tantas escuelas como lugares visitasen.

Pero, ¿cómo consta que han sido escolarizadas? “Nos hacían un informe diciendo que habíamos estado en cada escuela, nos lo firmaban y, al final del año, íbamos a nuestra escuela base, le dábamos todos los informes y nos hacían un examen general”, explica una de las hermanas Raluy. Sin embargo, enfrentarse a pruebas que no siempre recogían las competencias que habían estudiado, no era tarea fácil.

“Cuando íbamos a hacer el examen final, habíamos perdido todo lo que sabíamos de verbos y conjugaciones de castellano y catalán”, rememoran en el vídeo. Por ello, el profesorado las valoraba diferente al resto del estudiantado, aseguran, ya que en asignaturas como matemáticas o inglés iban más avanzadas que sus compañeros de clase.

Sensaciones generales para una educación singular

Otro de los aspectos que han comentado en su publicación de TikTok es el nerviosismo al llegar a una nueva escuela y su relación con los compañeros y compañeras: “Nos daba vergüenza empezar el primer día de colegio o enfrentarte a la típica broma de ‘¿tu padre es payaso?’“. No obstante, las hermanas abogan por ”contar tu historia, ser maja y adaptarte" como mejor opción al llegar a un nuevo destino.

Del mismo modo, tampoco gozaban de sólidas amistades por su fugaz estadía en cada lugar de actuación. Al tampoco existir Facebook ni Instagram, ya que ambas están ahora en la treintena, las hermanas explican que se comunicaban por carta. “Cada tanto, yo tenía la dirección de todos ellos, pero ellos perdían la mía o no sabían dónde estábamos”, apunta una de las dos chicas. Por eso mismo, cuentan que perdían el contacto con facilidad.

No obstante, destacan que, hoy en día, hay compañeros de pupitre que les escriben por redes sociales afirmando que se acuerdan de ellas, ante lo que las hermanas se ilusionan. Por ello, finalizan el vídeo en su canal de TikTok subrayando que “es genial cambiar de aires y conocer gente, ya que solo es positivo”.