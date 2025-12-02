España

La historia de Niedziela y Emily, hermanas que han vivido toda su vida en un circo: “En cada ciudad íbamos a un colegio, hemos ido a más de 300”

El dúo circense relata en su canal de TikTok cómo ha sido su educación en distintas escuelas y en diferentes idiomas, ante lo que aseguran se han adaptado rápido

Guardar
Las hermanas Raluy viven, entrenan
Las hermanas Raluy viven, entrenan y actúan en el mismo circo desde que tienen 3 y 5 años, respectivamente. / Captura de su canal de Instagram

En la última década, el 25% de los circos de carpa en España ha desaparecido. La subida de los alquileres y el espacio reducido en las ciudades han abocado a estos espectáculos a los teatros o al cierre. El portavoz de la Asociación de Circos Reunidos, Nacho Pedrera, explica en un reportaje a RTVE que, a día de hoy, solo unos 40 circos recorren el Estado español en caravana.

No obstante, la tradición está a salvo con las hermanas Raluy. Niedziela y Emily son la quinta generación de una familia nómada que vive, actúa y entrena en un mismo circo desde los 3 y 5 años, respectivamente. Ante el atractivo que genera su viajera vida en redes sociales, las hermanas relatan en su canal de TikTok cómo ha sido su día a día desde que aprendieron a ir en bici de una rueda, antes incluso que en la de dos ruedines.

Uno de sus últimos vídeos en la red social aborda un aspecto esencial en su educación atípica: cómo ser niña en un circo. Niedziela y Emily relatan que, al vivir y entrenar en el circo, sus padres optaron por que acudieran a “más de 300 colegios” para “no estar tan encerradas en el circo”.

Cómo estudiar siendo de circo: más de 300 escuelas

Las hermanas Raluy han optado por explicar en su última publicación de TikTok cómo fue su educación primaria mientras se preparan para su próxima actuación. “Hay varias maneras de estudiar o ir al colegio siendo de circo”, explican nada más empezar el vídeo. Con tal de evitar el aislamiento, los padres de Niedziela y Emily inscribieron a las hermanas en tantas escuelas como lugares visitaron: “Hemos ido a más de 300 escuelas de diferentes países y hablando diferentes lenguas”.

Sin ser un inconveniente para las hermanas, ambas lo perciben como un hecho positivo, pues han sabido adaptarse “a todos los idiomas y a todas las religiones”, cuentan en el vídeo. Para una de ellas, ha sido posible porque son “chicas bastante todo terreno”. Por ello, una de ellas insta a cualquier padre y madre que deba enfrentarse al cambio de expediente de un menor sin drama alguno. “Al final, los niños se adaptan muy rápido a las circunstancias”, reflexionan en el vídeo.

Una escuela base y aprendizaje multicultural

El objetivo del vídeo, además de transmitir otro modelo de educación, consiste en abordar cómo es posible matricularse en diferentes escuelas cada año. Las hermanas explican que tienen “una escuela base” en el lugar donde nacieron. A esta, solo regresaban para examinarse a final de cada curso, ya que durante el año, asistían a tantas escuelas como lugares visitasen.

Pero, ¿cómo consta que han sido escolarizadas? “Nos hacían un informe diciendo que habíamos estado en cada escuela, nos lo firmaban y, al final del año, íbamos a nuestra escuela base, le dábamos todos los informes y nos hacían un examen general”, explica una de las hermanas Raluy. Sin embargo, enfrentarse a pruebas que no siempre recogían las competencias que habían estudiado, no era tarea fácil.

“Cuando íbamos a hacer el examen final, habíamos perdido todo lo que sabíamos de verbos y conjugaciones de castellano y catalán”, rememoran en el vídeo. Por ello, el profesorado las valoraba diferente al resto del estudiantado, aseguran, ya que en asignaturas como matemáticas o inglés iban más avanzadas que sus compañeros de clase.

Sensaciones generales para una educación singular

Otro de los aspectos que han comentado en su publicación de TikTok es el nerviosismo al llegar a una nueva escuela y su relación con los compañeros y compañeras: “Nos daba vergüenza empezar el primer día de colegio o enfrentarte a la típica broma de ‘¿tu padre es payaso?’“. No obstante, las hermanas abogan por ”contar tu historia, ser maja y adaptarte" como mejor opción al llegar a un nuevo destino.

Del mismo modo, tampoco gozaban de sólidas amistades por su fugaz estadía en cada lugar de actuación. Al tampoco existir Facebook ni Instagram, ya que ambas están ahora en la treintena, las hermanas explican que se comunicaban por carta. “Cada tanto, yo tenía la dirección de todos ellos, pero ellos perdían la mía o no sabían dónde estábamos”, apunta una de las dos chicas. Por eso mismo, cuentan que perdían el contacto con facilidad.

Oposiciones de educación

No obstante, destacan que, hoy en día, hay compañeros de pupitre que les escriben por redes sociales afirmando que se acuerdan de ellas, ante lo que las hermanas se ilusionan. Por ello, finalizan el vídeo en su canal de TikTok subrayando que “es genial cambiar de aires y conocer gente, ya que solo es positivo”.

Temas Relacionados

CircoCircosEducaciónTikTokTikTok EspañaRedes socialesColegios EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carmela y Rocío Martínez Oliart, las discretas hijas de Joaquín Sabina que son su apoyo tras su adiós a los escenarios

Las jóvenes, fruto de su relación con Isabel Oliart, han crecido lejos de los focos y en ocasiones han tenido una relación distante con el artista

Carmela y Rocío Martínez Oliart,

Críticas al futuro plan de dependencia en Madrid: serán rechazadas las solicitudes sin respuesta a los 6 meses, cuando ahora tarda casi un año

El proyecto de decreto regional de dependencia busca reducir las esperas, pero podría dejar a cientos de personas sin ayudas, según Pladigmare

Críticas al futuro plan de

El empleo se acelera en el último trimestre gracias a los inmigrantes: “Son esenciales para sostener la creación de trabajo y compensar las jubilaciones”

El mercado laboral toma impulso gracias a los extranjeros que concentran más de la mitad de la generación de empleo y sostienen la ocupación ante el envejecimiento de los españoles

El empleo se acelera en

El escritor Javier Cercas (‘Anatomía de un instante’) tiene una hermana diputada y socialista: una parlamentaria con una larga trayectoria anterior a la política

Congresista en la XV Legislatura, la historiadora ha desarrollado una extensa carrera en la Universidad de Girona y en la gestión pública antes de su llegada a la Cámara Baja

El escritor Javier Cercas (‘Anatomía

Zuccotto, el postre italiano que puede destronar al panettone esta Navidad: aprende a prepararlo con estos sencillos pasos

Es un bizcocho típico de Italia con el que sorprenderás a tus invitados

Zuccotto, el postre italiano que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escritor Javier Cercas (‘Anatomía

El escritor Javier Cercas (‘Anatomía de un instante’) tiene una hermana diputada y socialista: una parlamentaria con una larga trayectoria anterior a la política

Las claves para entender la crisis de peste porcina: “Ningún problema” para la salud de las personas, pero “el impacto económico será grande”

Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

ECONOMÍA

El empleo se acelera en

El empleo se acelera en el último trimestre gracias a los inmigrantes: “Son esenciales para sostener la creación de trabajo y compensar las jubilaciones”

Compartir décimos sin preocupaciones ni malentendidos: la guía imprescindible para no liarla con la Lotería de Navidad

Los portales inmobiliarios publican datos contradictorios que alimentan la desinformación sobre el precio de la vivienda

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 diciembre

Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”