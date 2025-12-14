El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

Jorge Azcón ha confirmado la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón. (Ramón Comet/Europa Press)

A falta de ratificar de manera oficial la fecha concreta —lo cual sucederá el lunes, aunque todo apunta a que será el 8 de febrero—, queda confirmado el adelanto de las elecciones autonómicas en Aragón. El propio presidente, Jorge Azcón, lo ha ratificado ante los medios este sábado desde el coto de Villarreal de Huerva, lugar en el que se encontraba para agradecer a los cazadores su ayuda contra la peste porcina africana.

Azcón ha aprovechado la comparecencia para comparar su situación con la de Pedro Sánchez, a quien ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones generales por la crisis en el PSOE. “Qué más tiene que ocurrir, dónde está el límite, cuántos casos de presuntos delitos sexuales deben salir, en cuántas empresas públicas y ministerios tiene que seguir entrando la Guardia Civil para que pase algo”, lamenta. “En las comunidades del PP, si no hay presupuestos, convocamos elecciones, y sin tener ningún escándalo”.

“Lo importante es ser coherente”, ha afirmado, subrayando además que “si llevamos dos años sin presupuesto, lo lógico es que llamemos a los aragoneses”. El presidente aragonés dijo estar convencido de que el resultado de las urnas será “un Gobierno más fuerte”. “Hay que empujar todos en la misma dirección y no poner palos en la rueda”.

La falta de un acuerdo sobre el presupuesto

Aragón se suma así a la lista de autonomías donde el tándem con Vox ha terminado en ruptura durante el último año. Los comicios anticipados arrancaron el “carrusel” en Extremadura el 21 de diciembre, seguirán en Aragón el 8 de febrero, pasarán por Castilla y León en marzo y culminarán, con cita ordinaria, en Andalucía en junio.

La decisión llega tras la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos por la falta de acuerdo con Vox, formación liderada en la región por Alejandro Nolasco, cuyos votos resultan indispensables para que las cuentas autonómicas puedan ver la luz. La convocatoria, según trasladó Azcón tras reunirse con Alejandro Nolasco (concejal y portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel y posiblemente el candidato de su partido en las autonómicas), refleja el agotamiento de todas las vías de entendimiento entre PP y Vox.

La legislatura aragonesa nació en 2023 bajo un pacto de coalición entre PP y Vox. Sin embargo, el acuerdo se rompió el 11 de julio de 2024, cuando Vox decidió abandonar las coaliciones en las que estaba en gobiernos autonómicos —también en Extremadura— y pasar a la oposición, acusando al PP de acercamientos al PSOE en materia de migración de menores. Desde entonces, la falta de un acuerdo para aprobar los presupuestos, tanto en Extremadura como en Aragón, ha llevado al PP a estos adelantos electorales, con la esperanza de llegar a una mayoría absoluta y dejar de depender de otros prtidos.

En las Cortes de Aragón —que tienen 67 escaños, con mayoría absoluta en 34—, los populares vencieron en 2023 con 28 diputados, seis más que el PSOE. Vox sumó siete y la Chunta Aragonesista (CHA) alcanzó tres. Podemos, Izquierda Unida y el Partido Aragonés (PAR) obtuvieron un representante cada uno. Finalmente, Azcón fue investido presidente gracias al respaldo de Vox y PAR.

El PP volvería a necesitar alianzas para gobernar

Sin embargo, las encuestas anticipan la misma situación que en Extremadura: el PP rozaría la mayoría absoluta, pero no llegaría. El barómetro de Sigma Dos, recogido en abril de 2025, refleja que el Partido Popular alcanzaría un 37,3% de los votos y entre 28 y 30 escaños, superando en casi dos puntos porcentuales el resultado obtenido hace un año. El PSOE se situaría en el 25,8%, con una horquilla de entre 18 y 20 diputados. Vox se mantendría como tercera fuerza con un 12,6% y entre 8 y 9 representantes en las Cortes.

El bloque de fuerzas regionalistas y de izquierdas quedaría encabezado por la Chunta Aragonesista (CHA), que podría lograr hasta 4 escaños, mientras Podemos conservaría su único diputado e Izquierda Unida (IU) aspiraría a situarse en 2. Por su parte, Aragón Existe mantendría un papel relevante, especialmente en Teruel.

Otras previsiones, las de NC Report, según la macroencuesta difundida en junio de 2025, refuerzan esa tendencia y proyectan que Azcón podría obtener hasta 30 escaños, dos más que en los pasados comicios. El mismo estudio apunta a que el PSOE caería hasta los 20 asientos, tres menos que en 2023. El sondeo también evidencia una fuga relevante del voto socialista: un 7,4% de antiguos votantes optaría ahora por el PP, mientras otro 7,3% se decantaría por abstenerse. Aun así, el PP necesitaría acuerdos, una vez más, para acercarse a la mayoría absoluta de 34 en la cámara.

El informe de NC Report también muestra síntomas de debilitamiento en los partidos tradicionalmente bisagra. Aragón Existe podría dejarse un diputado debido a la desmovilización de su base y el PAR vería cómo un 10,4% de su electorado migraría al PP. En la izquierda, tanto Podemos como IU se mantendrían con un representante, sin cambios respecto a las últimas autonómicas.

Los datos de la consultora Sociométrica coinciden en subrayar la necesidad de pactos. Su última estimación asigna al PP hasta 31 escaños, a solo tres de la mayoría absoluta, y una intención de voto del 38,2%. El PSOE se situaría en 18 diputados (23,9%), Vox obtendría 11 asientos (11,9%), y tanto CHA (4,7%) como Aragón Existe (4,3%) rondarían los tres representantes. Izquierda Unida podría llegar a 2 escaños (4,8%), Podemos mantendría el suyo (3,5%) y el PAR desaparecería del Parlamento con el 0,9%.

Ante este panorama, ninguno de los grandes partidos lograría la mayoría y la gobernabilidad volvería a depender de acuerdos postelectorales. El PP podría requerir apoyos de Vox —en su mejor momento electoral—, o una posible abstención socialista o el respaldo de Aragón Existe. Las sucesivas crisis internas del PSOE, tanto por investigaciones sobre casos de corrupción como por dimisiones tras denuncias de acoso sexual, añaden incertidumbre a la cita con las urnas. La convocatoria oficial de elecciones se hará pública el lunes.