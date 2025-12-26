IU y Sumar concurrirán en Aragón al compartir coalición y competirán electoralmente con Chunta y Podemos

La coalición entre Izquierda Unida (IU) y el Movimiento Sumar ha quedado oficialmente registrada justo en el último día disponible para formalizar alianzas de cara a las elecciones del 8 de febrero en Aragón, según informó la fuente original. Ambas formaciones han decidido unir fuerzas en un momento en que el panorama político autonómico se perfila con varias alternativas progresistas en competencia. Este acuerdo, reportado por la fuente, implica que IU y Sumar presentarán una candidatura conjunta que competirá con Chunta Aragonesista y Podemos, quienes también han optado por listas independientes a la izquierda del PSOE para esta convocatoria electoral.

El medio consignó que IU y Sumar registraron su confluencia electoral antes de que expirase el plazo para hacerlo, una decisión que termina con la posibilidad de una única lista de unidad en el espectro de la izquierda más allá del Partido Socialista. Esta situación da lugar a la existencia de tres candidaturas diferenciadas en el espacio progresista, lo que genera una fragmentación inédita para estos comicios autonómicos.

Tal como publicó la fuente, el Movimiento Sumar acude a las urnas con uno de sus aliados fundamentales, Izquierda Unida, tras haber quedado fuera de la coalición Unidas por Extremadura, lo que subraya la relevancia de este acuerdo en Aragón para ambas organizaciones. Las formaciones detallaron que presentarán en los próximos días tanto el programa electoral conjunto como los nombres de las personas que integran la lista con la que concurrirán a los comicios del 8 de febrero.

Según reportó el medio, tanto IU como Sumar subrayaron que la candidatura conjunta aspira a inaugurar una nueva etapa política en la comunidad autónoma, proponiéndose como una alternativa transformadora frente al modelo vigente, el cual consideran agotado. La coordinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, afirmó sobre este acuerdo que representa la “unidad posible y real” para construir un “Aragón más justo, feminista y ecologista, frente a quienes pretenden recortar derechos y privatizar servicios públicos”, declaración recogida por la fuente original.

Por su parte, desde Sumar destacaron que el pacto responde a una “voluntad compartida de unir fuerzas y poner en el centro a la mayoría social”. Esta motivación, como señalaron también en sus mensajes, se erige como una respuesta “frente a la resignación y el inmovilismo”. Según recoge la fuente, el Movimiento Sumar afirmó que han decidido responder a ese escenario “con unidad, proyecto y ambición política”. Asimismo, resaltaron que su objetivo es “ensanchar el espacio del cambio”, y afirmaron que acuden a estas elecciones “con ilusión, con un proyecto común y con la convicción de que el cambio no solo es necesario, sino posible”.

El medio documentó que la presentación oficial del programa electoral y las listas definitivas de candidatos está prevista para los próximos días. Mientras tanto, la atención sigue centrada en cómo evolucionará la competencia entre las distintas alternativas progresistas en Aragón, que ahora se medirán en las urnas tras no alcanzar un acuerdo para una lista unitaria. Este nuevo escenario electoral sitúa a la izquierda aragonesa frente a un reto de fragmentación política, algo subrayado a lo largo de la cobertura realizada por la fuente de referencia.