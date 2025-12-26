Espana agencias

IU y Sumar concurrirán en Aragón al compartir coalición y competirán electoralmente con Chunta y Podemos

Tras formalizar su alianza para el 8 de febrero, ambos partidos presentan una candidatura conjunta que busca transformar el panorama político autonómico mientras rivalizan con otras alternativas progresistas y destacan la urgencia de abordar cambios sociales y fortalecer los derechos públicos

Guardar

La coalición entre Izquierda Unida (IU) y el Movimiento Sumar ha quedado oficialmente registrada justo en el último día disponible para formalizar alianzas de cara a las elecciones del 8 de febrero en Aragón, según informó la fuente original. Ambas formaciones han decidido unir fuerzas en un momento en que el panorama político autonómico se perfila con varias alternativas progresistas en competencia. Este acuerdo, reportado por la fuente, implica que IU y Sumar presentarán una candidatura conjunta que competirá con Chunta Aragonesista y Podemos, quienes también han optado por listas independientes a la izquierda del PSOE para esta convocatoria electoral.

El medio consignó que IU y Sumar registraron su confluencia electoral antes de que expirase el plazo para hacerlo, una decisión que termina con la posibilidad de una única lista de unidad en el espectro de la izquierda más allá del Partido Socialista. Esta situación da lugar a la existencia de tres candidaturas diferenciadas en el espacio progresista, lo que genera una fragmentación inédita para estos comicios autonómicos.

Tal como publicó la fuente, el Movimiento Sumar acude a las urnas con uno de sus aliados fundamentales, Izquierda Unida, tras haber quedado fuera de la coalición Unidas por Extremadura, lo que subraya la relevancia de este acuerdo en Aragón para ambas organizaciones. Las formaciones detallaron que presentarán en los próximos días tanto el programa electoral conjunto como los nombres de las personas que integran la lista con la que concurrirán a los comicios del 8 de febrero.

Según reportó el medio, tanto IU como Sumar subrayaron que la candidatura conjunta aspira a inaugurar una nueva etapa política en la comunidad autónoma, proponiéndose como una alternativa transformadora frente al modelo vigente, el cual consideran agotado. La coordinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, afirmó sobre este acuerdo que representa la “unidad posible y real” para construir un “Aragón más justo, feminista y ecologista, frente a quienes pretenden recortar derechos y privatizar servicios públicos”, declaración recogida por la fuente original.

Por su parte, desde Sumar destacaron que el pacto responde a una “voluntad compartida de unir fuerzas y poner en el centro a la mayoría social”. Esta motivación, como señalaron también en sus mensajes, se erige como una respuesta “frente a la resignación y el inmovilismo”. Según recoge la fuente, el Movimiento Sumar afirmó que han decidido responder a ese escenario “con unidad, proyecto y ambición política”. Asimismo, resaltaron que su objetivo es “ensanchar el espacio del cambio”, y afirmaron que acuden a estas elecciones “con ilusión, con un proyecto común y con la convicción de que el cambio no solo es necesario, sino posible”.

El medio documentó que la presentación oficial del programa electoral y las listas definitivas de candidatos está prevista para los próximos días. Mientras tanto, la atención sigue centrada en cómo evolucionará la competencia entre las distintas alternativas progresistas en Aragón, que ahora se medirán en las urnas tras no alcanzar un acuerdo para una lista unitaria. Este nuevo escenario electoral sitúa a la izquierda aragonesa frente a un reto de fragmentación política, algo subrayado a lo largo de la cobertura realizada por la fuente de referencia.

Temas Relacionados

Elecciones AragónIzquierda UnidaMovimiento SumarChunta AragonesistaPodemosAragónCongresoCoalición electoralPrograma electoralMarta AbengocheaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Podemos anuncia que irá a las elecciones en Aragón con su propia candidatura y no habrá frente amplio de izquierdas

María Goicoechea liderará la alternativa electoral impulsada por el partido morado en una votación marcada por la fragmentación entre organizaciones progresistas tras fracasar el entendimiento con Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, según fuentes de la formación

Podemos anuncia que irá a

Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no salir las cuentas en 2025

La recesión impacta en toda la estructura productiva rusa, mientras el gobierno eleva tributos y elimina beneficios sociales para sostener el conflicto bélico, con sectores clave en crisis y las pymes alertando sobre un aumento de la economía sumergida

Infobae

CNMC no ve impacto en la competencia con la contratación entre sociedades del grupo Aena

La autoridad reguladora concluye que los acuerdos internos de la red aeroportuaria cumplen estándares legales y consagra que los servicios compartidos entre filiales siguen precios de referencia y actividad delimitada, evitando distorsiones para otros operadores del sector

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

El pago de pensiones marca un máximo histórico, la morosidad bancaria registra el nivel más bajo desde 2008, los metales preciosos baten récords y la presión inmobiliaria se mantiene, mientras Rusia anuncia incrementos fiscales para sostener su economía bélica

Infobae

El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

En medio de fuertes tensiones diplomáticas, directivos del conglomerado asiático anuncian defensas legales y nuevas negociaciones para restablecer su influencia sobre la filial tecnológica neerlandesa, tras el traspaso forzoso decretado por el gobierno de Países Bajos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La izquierda aragonesa no logra

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”