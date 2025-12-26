Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid. (Alberto Ortega/Europa Press)

Una década parece haber pasado desde que comenzó enero, pero ya puede decirse que el año político 2025 llega a su fin. Nuestros representantes podrán tomarse un descanso en el parón navideño antes de encarar el previsiblemente intenso 2026. Y en unas fechas en las que es común hacer repaso de los éxitos más escuchados, las películas más taquilleras o los libros más vendidos, no iba a ser menos hacer lo propio con los momentos que han marcado este año político.

El 2025 llegaba convulso por la resaca judicial que dejó el 2024, cuando estallaron los casos de Begoña Gómez, el fiscal general, el caso Koldo o la investigación al novio de Ayuso. También porque quedaron en el tintero votaciones que estaban marcadas en rojo en el calendario y que servirían como termómetro de la legislatura. Sánchez ha mantenido por activa y por pasiva que, si depende de él, agotará la legislatura, pero la recta final del año ha hecho que acabe con la lengua fuera.

Un año que ha medido la paciencia de los socios

La entrada de la UCO en Ferraz y en el Ministerio de Transportes, y la pérdida del control sobre Ábalos y Koldo han mantenido en una angustia al PSOE, que ha tratado de fingir normalidad cuando todo lo de su alrededor se desmoronaba. Inclusive el apoyo de sus socios, que han tenido que hacer ejercicios de confianza ciega que a menudo les ha llevado a replantearse la legislatura.

Uno de los momentos más tensos llegó tras el encarcelamiento del exsecretario de Organización Santos Cerdán el pasado 30 de junio ya puso en alerta a socios de Esquerra Republicana, quienes llegaron a amenazar con forzar elecciones si la trama afectaba a la tesorería del PSOE. “Si esto se queda en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. Si esto escala, si nos hace escoger entre los corruptos profesionales y los cutres, le vamos a obligar a que la gente decida”.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado que el partido se haya financiado ilegalmente durante su etapa como 'número tres' del PSOE . (Fuente: Europa Press, Senado)

Cerdán acabaría saliendo de Soto del Real 142 días después, al considerar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas. Pero cuatro meses más tarde se produciría el encarcelamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. Y Ábalos, que ya pensaba en morir matando cuando sonaba en las quinielas, decidió pasar a la ofensiva deslizando las corruptelas en el Ministerio que ahora preside Óscar Puente.

Cuando todo parecía asentado, la Policía Nacional volvió a sorprender con el registro de la sede de la aerolínea Plus Ultra, con el propósito de recabar pruebas sobre posibles anomalías en el rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió por parte del Gobierno

Las negociaciones ‘in extremis’, derrotas sonadas y leyes salvadas

El Congreso de los Diputados ha aprobado a lo largo de 2025 un total de 27 iniciativas legislativas, distribuidas entre 13 leyes y 14 reales decretos-ley. Y en este sentido, las negociaciones ‘in extremis’ se han convertido en una práctica habitual para el Gobierno, consciente -y acostumbrado- a tener que “sudar la camiseta” para sacar adelante sus proyectos con una mayoría parlamentaria muy frágil. Ya lo dijo Sánchez en su balance del año: “Habrá que sacar acuerdos hasta de debajo de las piedras”. En total, Sánchez ha logrado materializar en la presente legislatura un total de 52 leyes y reales decretos-ley.

El Gobierno ha conseguido salvar importantes medidas como la ley de movilidad sostenible, clave para acceder a 10.000 millones de euros de fondos europeos o la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce modificaciones en cuestiones como los desahucios por ocupación, las golden visa o la regulación sobre los pisos turísticos.

El presidente del Gobierno reacciona a las denuncias por acoso en el seno del PSOE.

El final del curso parlamentario acabó con cierto sabor dulce. Con un Gobierno contra las cuerdas, sacudido por el caso Koldo y presionado por el Mee Too socialista, hizo lo propio con cinco proyectos con medidas importantes: dos sociales, una de ellas ya definitiva y la otra para iniciar su tramitación; y tres decretos con medidas económicas, como la subida de sueldo a los funcionarios o las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma.

Pero muchos de los éxitos del Gobierno han quedado opacados con sonadas derrotas en la Cámara Baja, como el decreto ‘antiapagones’ para asegurar la transición energética y prevenir posibles futuros apagones en el suministro, o la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella de Yolanda Díaz.

A la ya inestable mayoría se le sumó en la recta final del año el bloqueo total de Junts, quien anunció el pasado 6 de noviembre que tumbaría todas las iniciativas legislativas al entender que Sánchez ha “incumplido” con los compromisos de Bruselas. El dirigente socialista ha tratado de hacer gestos al partido de Puigdemont, pero el desbloqueo dependerá, esencialmente, de la vuelta a España del líder independentista.

Los guiños de Sánchez no sentaron bien en el bloque progresista, que afirmaron sentirse descuidados al no obtener respuesta socialista con algunos de los compromisos de la agenda progresista, entre ellos la extensión del escudo social o la prórroga de los alquileres que vencen el 31 de diciembre y que podrían sufrir subidas del 50%.

El adiós de Mazón

Otro de los momentos del año ha sido la salida de la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras un año de desgaste por las inundaciones del 29 de octubre. Mazón hizo pública su decisión un día después de celebrarse el funeral de Estado de la DANA, cuando el entonces president se tuvo que enfrentar a los gritos de las víctimas, que pedían su dimisión. Y ya no solo era la presión en las calles, que convocaron entonces la duodécima manifestación pidiendo su salida, sino por que el dirigente popular se encontraba acorralado por sus propias contradicciones en su relato de la catástrofe. “Cometí errores, los reconozco y viviré con ellos toda mi vida”, fueron unas de sus últimas palabras en un discurso en el que también acabó descargando culpas al Ejecutivo Central.

Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana: "Ya no puedo más".

Feijóo ya tenía asumido que Mazón aguantaría durante lo que durasen las labores de reconstrucción, y solo pensaba pedir a Mazón que no fuera candidato en las próximas elecciones. Pero la noticia fue sin duda un balón de oxígeno para el líder de la oposición, que a pesar de escenificar la ruptura con el dirigente valenciano, estaba señalado como el responsable indirecto de mantenerle en el cargo.

Extremadura: ¿El principio del fin de Sánchez?

La traca final del año la ha puesto Extremadura, que ha sentado como un testarazo en el PSOE. El territorio que ha sido el feudo socialista por excelencia ha sido arrasado por la derecha, con un Vox crecido y un PP que aventaja a la primera fuerza en 11 diputados.

Los populares han avisado que esto activaría un “efecto dominó” que culminaría con el Gobierno de España una vez se celebrasen elecciones generales. Sánchez ha rehusado de dar explicaciones y, lejos de poner en marcha cambios, se ha propuesto reforzar las federaciones socialistas con candidatos afines para lo que se viene en 2026: elecciones en Aragón, Castilla y León, y Andalucía.

Y como fue 2024 y 2025, los líos en los tribunales marcarán la estabilidad del nuevo año, en el que Sánchez, más allá de esforzarse en convencer a los socios de que agotar la legislatura “merece la pena” y de resistir al avance de la derecha en sus feudos, aguardará con tensión lo que dicten los tribunales, que podrían hacer saltar todo por los aires de la noche a la mañana.