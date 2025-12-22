España

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

El líder del PP hace balance de una “victoria incontestable” y advierte a los socios de Sánchez que, si siguen ligando su futuro al gobierno, “caerán con él” porque “su mejor expectativa será caer en la irrelevancia”

El presidente del PP, Alberto
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Junta extremeña, María Guardiola. (Mudarra/PP)

El Partido Popular cierra el año con “buen sabor de boca” después de lograr una victoria “incontestable” en Extremadura a costa del batacazo del PSOE de Miguel Ángel Gallardo. No servirá para desbloquear el Gobierno, como así pretendía la presidenta de la Junta María Guardiola, pero sí para mandar un mensaje de advertencia al PSOE a nivel general: "Extremadura ha activado un efecto dominó. Ahora seguirá Aragón y culminará con el Gobierno cuando haya elecciones generales”, ha avisado el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en una comparecencia tras la reunión de la Ejecutiva Nacional, la última del año.

El líder del PP ha hecho varias lecturas de las elecciones extremeñas, tanto en clave regional como nacional. La primera es la consolidación del PP en un feudo con profundas raíces socialistas. Y no ha sido de cualquier manera: el PP ha logrado sumar más diputados que toda la izquierda, castigada principalmente por el hundimiento de los socialistas. “Partíamos de empate en escaños, y ahora les secamos 17 puntos y medio y 11 escaños. Nunca habíamos ganado con tanta diferencia al PSOE en Extremadura”, ha celebrado.

Los populares seguirán dependiendo de un Vox que sale reforzado del 21D y que no pondrá barata su abstención. Ya lo ha avisado este lunes el propio Abascal, quien ha advertido que “los votos de VOX deben contar” y “no van a ser ni invisibilizados ni traicionados”. Abascal ha dicho que el triunfo de María Guardiola “no es felicitable”, al haber perdido votos y convocado unas elecciones “para no depender de VOX”. “Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido votos”, ha señalado.

“El auge del Vox no ha sido a costa del PP”

En todo caso, la lectura que hace Feijóo es que los ciudadanos “decidieron que quieren gobierno” y ha pedido a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”. “Para gobernar, la gente quiere al PP. Hemos sido el único partido que se ha presentado con un proyecto y programa. Nuestro propósito era seguir transformando Extremadura, y el propósito de Vox y PSOE era frenar al PP”, ha criticado el dirigente popular.

El ascenso de Vox en la región, que duplica su resultado con respecto a 2023, no ha sido a costa del PP, ha dicho Feijóo, sino la mala estrategia de los socialistas. “De tanto alentar al miedo con que llega Vox ha acabado reforzando a Vox y al PP. Gran exitazo del PSOE”, ha añadido. Y en este sentido, el líder de la oposición ha vuelto a pedir a los de Abascal altura de miras para formar Gobierno. “El adversario no es el PP, no está en esta sala. Es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en su sistema”, ha aseverado.

Feijóo ha avisado que el triunfo en el 21D se proyectará en el conjunto de toda España porque “la mentira, la corrupción, el cinismo machista, la falta de valores no renta a los españoles”. “No, señor Sánchez, “no les renta”, ha apostillado. Para el PP, el declive del PSOE no ha hecho más que empezar. “Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como cuestión de confianza y la gente no le ha dado el aval. Sánchez dejará una España herida y un PSOE muerto”, ha subrayado.

Y en este contexto, ha avisado a los socios de que caerán si siguen ligando su futuro al de Sánchez. “El problema de estar unidos a esta depravación que rechaza una gran mayoría de ciudadanos, lo tienen ellos. O se salen de ahí, o cargarán con la vergüenza y pagarán por haber consentido todo esto”, ha expresado.

PPAlberto Nunez FeijoooEspaña-NacionalEspaña Noticias

