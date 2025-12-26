España

Colate cumple su sueño con su hijo Nicolás: el plan familiar con el que celebran la Navidad en España

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su Nochebuena junto a su hijo con Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera y su hijo
Nicolás Vallejo-Nágera y su hijo , Andrea Nicolás, juntos en Navidad (Instagram / @colatenicolas)

No hay mejor regalo de Nochebuena para Nicolás Vallejo-Nágera, conocido públicamente como Colate, que pasar la Navidad junto a su hijo, Andrea Nicolás, fruto de su relación con Paulina Rubio. Tal y como él mismo dejó saber en el 72 cumpleaños de José Ortega Cano, celebrado el pasado 23 de diciembre, deseaba de pasar las festividades navideñas junto al joven de 15 años. Y su sueño se ha cumplido y prueba de ello son las diferentes imágenes que ha compartido en sus redes sociales.

Aunque han pasado más de doce años desde que la expareja decidió continuar sus vidas por separado, lo cierto es que, en los últimos meses, sus rostros se han situado en el centro de los focos. Y es que las tensiones públicas siguen marcando su relación. Los dos fueron llevados mutuamente a juicios debido a sus respectivas denuncias. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera denunció a la cantante por agredir presuntamente a su hijo, mientras que la mexicana lo demandó por supuesto secuestro a Andrea. Fue entonces cuando los dos iniciaron una batalla legal por la custodia del joven.

Filtran detalles de la presunta
Filtran detalles de la presunta agresión física de Paulina Rubio a su hijo; qué dice abogado de Colate y el de ella (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Tras presentarse a juicio, la jueza de Miami determinó que ambos padres, junto a Andrea Nicolás, deberían someterse a una terapia familiar conjunta. Además, también reconoció que el presidente del Club Deportivo Badajoz tenía derecho a pasar las Navidades junto a su hijo. "Ya tocaba. Esa es la mayor satisfacción. Por eso estoy especialmente contento. Estoy muy bien y espero pasar las fiestas en paz y armonía", manifestó Colate ante los micrófonos cuando fue preguntado por su victoria judicial.

La Navidad más especial de Colate

Y es que no ha sido nada fácil llegar a este punto de la historia. Completamente feliz, ha presumido de las Navidades que ha pasado junto a su hijo a través de redes sociales. El empresario y Andrea Nicolás han pasado la noche del 24 de diciembre junto a Samantha Vallejo-Nágera y sus hijos en España, tal y como se puede ver en el carrusel de imágenes compartido en su cuenta de Instagram.

Colate junto a su hijo,
Colate junto a su hijo, Andrea, y sus sobrinos, en Navidad (Instagram / @colatenicolas)

Diego, Roscón (Patrick) y Pedro Jr., los hijos de la jueza de MasterChef y Pedro Aznar, han posado junto a Andrea y Colate, teniendo de fondo el árbol de Navidad. En otras de las fotografías, se puede ver a Roscón y a Andrea Nicolás fundiéndose en un cálido abrazo, demostrando así el cariño que ambos primos se tienen. Por último, también se puede ver al joven con unas gafas de realidad virtual y disfrutando de una experiencia.

Los planes navideños de Colate y su hijo no terminan aquí. Y es que, hasta donde se sabe, este sábado, 27 de diciembre, van a acudir al Rayo Vallecano para ver la 33º edición del partido benéfico Artistas y Famosos. Se trata de una cita que reunirá a famosos y exjugadores de élite en su feudo a las 12:00 horas con el objetivo de sumar esfuerzos y visibilidad para la Fundación Theodora. Desde 1993, esta asociación trabaja para llevar apoyo emocional y sonrisas a niños que pasan estas fechas ingresados en hospitales.

