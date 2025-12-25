Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en España

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Tras acumular 470.956 reproducciones, el temazo de Romeo Santos se mantiene en primer lugar.

2. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)», interpretado por ROSALÍA, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 419.211 reproducciones.

3. SUPERESTRELLA

Aitana

«SUPERESTRELLA» de Aitana es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 377.122 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. LOVE

Clarent

«LOVE» de Clarent se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 339.167 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. LOQUITA (w Slayter)

JC Reyes

«LOQUITA (w Slayter)» de JC Reyes es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 291.064 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 269.680 reproducciones, motivo por el cual sigue en la sexta posición.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Tras acumular 261.677 reproducciones, «TU VAS SIN (fav)» de Rels B se mantiene en séptimo lugar.

8. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

La nueva producción de El Bogueto se vende como pan caliente. Ya lleva 256.250 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. La Plena

W Sound

Un número tan favorable como 250.290 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de W Sound va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto.

10. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)» de Bizarrap sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 245.560 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.