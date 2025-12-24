Espana agencias

Maíllo "no contempla otro escenario que no sea" que el Gobierno presente los Presupuestos de 2026

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado que "no contempla otro escenario que no sea" el de que el Gobierno presente el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026, al margen de que no tenga garantizados los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación.

En una entrevista concedida a Europa Press, el también candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas ha añadido que desde el Gobierno le "han transmitido" a su espacio político de IU que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos que debe diseñar el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

Maíllo ha subrayado que Izquierda Unida ha pedido "permanentemente" al Gobierno "la presentación de Presupuestos", desde la premisa de que "un gobierno tiene que presentar Presupuestos".

"Otra cosa es que se le apoye o no, pero tiene que presentar Presupuestos, también "para exponer ante el país el modelo de sociedad que queremos, los derechos que queremos ensanchar, las mejoras de medidas que pueden repercutir directamente en amplias capas de la población", y también para evidenciar "quiénes se oponen a ello".

De este modo, ha sentenciado que "ese debate es fundamental y, por supuesto", no contempla "otro escenario que no sea presentar los Presupuestos Generales del Estado".

