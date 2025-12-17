Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de octubre y el interés baja al 2,81%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 0,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 52.198 préstamos, su mayor cifra en cualquier mes desde septiembre de 2010 y la mayor en un mes de octubre en 16 años, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de octubre, menor en más de once puntos al experimentado en septiembre (+12,2%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 16 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en octubre en el 2,81%, por debajo del 2,85% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de octubre se acumulan ya nueve meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en octubre ha logrado seguir por debajo de esa cota y marcar mínimos de casi tres años. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el décimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,4% interanual en octubre, hasta los 167.080 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 11%, hasta superar los 8.721 millones de euros.

El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en octubre a tipo variable, mientras que el 61,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,79% para las hipotecas de tipo variable y del 2,82% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 13,2% y el capital prestado avanzó un 10,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda disminuyó un 2,6% respecto a septiembre.

En los diez primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 18,4%, con avances del 33,4% en el capital prestado y del 12,7% en el importe medio de los créditos concedidos.

