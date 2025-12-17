La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió durante el mes de octubre hasta las 52.198, un 0,6% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta cifra, el total de préstamos firmados se sitúa en su máximo histórico en cualquier mes desde septiembre de 2010 y registra el mejor octubre en 16 años.

Pese a romper récords, el dinamismo del mercado inmobiliario se ha visto debilitado en el décimo mes del año y el crecimeinto interanual de la actividad cae en más de once puntos frente a la variación positiva del 12,2% contabilizada en octubre. Aunque no alcanza las cotas del mes anterior, la estadística acumula ya 16 meses consecutivos de subidas.

En comparación con septiembre, las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 13,2% y el capital total concedido registró un avance del 10,2% en ese mismo periodo. Sin embargo, el importe medio de los nuevos préstamos hipotecarios descendió un 2,6% frente al mes anterior, indicando que el crédito promedio fue más bajo.

En el acumulado entre enero y octubre, el sector mantuvo su fortaleza: el número de hipotecas para la compra de vivienda creció un 18,4%, con incrementos del 33,4% en el capital prestado y del 12,7% en el importe medio de esos créditos.

El tipo de interés, en mínimos

Otra tendencia a la baja se consolida en el mercado hipotecario, con un tipo de interés medio que baja hasta el 2,81%, según el registro mensual. Esta cifra no solo representa una reducción frente al 2,85% de septiembre, sino que marca también el nivel más bajo registrado desde enero de 2023, cuando la tasa era 2,64%. Además, el mercado encadena así nueve meses consecutivos con intereses promedio por debajo del 3%, reflejando estabilidad en las condiciones de financiamiento para quienes acceden a la compra de vivienda.

El 61,3% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo fijo, mientras que solo el 38,7% restante optó por el tipo variable. En cuanto a los costes, el tipo de interés medio al inicio para las hipotecas a tipo variable se situó en el 2,79%, apenas por debajo del 2,82% aplicado a las de tipo fijo. Esta diferencia mínima en los intereses no ha impedido que la mayoría de los nuevos hipotecados elijan la estabilidad y previsibilidad de las cuotas fijas frente a la variabilidad asociada a los préstamos variables.

Extremadura y Castilla-La Mancha, las que más suben

Por territorios, Andalucía lideró la constitución de hipotecas sobre viviendas con 10.301 operaciones, seguida de Cataluña (9.025), Madrid (8.243) y la Comunidad Valenciana (6.739). Nueve comunidades autónomas superaron en octubre el número de hipotecas firmadas respecto al mismo mes del año anterior, con avances de dos dígitos en Extremadura, que encabezó las subidas con un 16,1%, seguida de Castilla-La Mancha (15,6%), Cantabria (15%) y Comunidad Valenciana (10,4%). Navarra (2,8%), País Vasco (2,2%), Cataluña (1,3%), Andalucía (0,6%) y Asturias (0,4%) también mostraron avances, aunque de menor magnitud.

En contraste, ocho comunidades experimentaron caídas interanuales en las operaciones, destacando tanto Aragón (-10,7%) como Castilla y León (-7,9%). Galicia (-7%) registró el siguiente descenso más marcado, seguida por Madrid (-5,9%), Islas Baleares (-5,1%), La Rioja (-2,7%), Murcia (-0,6%) y Canarias (-0,4%).