Paula Orrell, psicóloga, sobre las relaciones de pareja: “Que sea raro no es sinónimo de malo, es sinónimo de nuevo”

En un mundo donde las relaciones de pareja se idealizan, mucho se ha hablado sobre los riesgos de las dinámicas tóxicas. Pero existe una dimensión menos explorada. Se trata de ese malestar cuando finalmente se logra aquello que se anhela. Según ha explicado la psicóloga Paula Orrell en un vídeo subido a sus redes sociales, la experiencia de una relación sana puede resultar desconcertante, especialmente para quienes han estado en relaciones inestables y con montañas rusas de sentimientos.

“Que sea raro no es sinónimo de malo, es sinónimo de nuevo”, afirmó la especialista. Y es que, en una conversación con una de sus pacientes: “Yo no estoy bien”, confesó ella a Orrell. La paciente se sentía extraña al no estar acostumbrada a la calma. Sin embargo, este desconcierto, según la experta, no significa que algo esté mal.

El primer paso es aprender a diferenciar entre ansiedad y amor real es un paso fundamental hacia relaciones saludables y conscientes. La psicóloga le respondió: “Estás en la primera casilla de una relación sana después de venir de relaciones insanas”.

La extrañeza de la estabilidad

Orrell abordó la sensación de desacomodo de su paciente con una pregunta directa: “¿Cuándo has estado tú en una relación de pareja estable?” La respuesta fue reveladora: “Nunca”. “Entonces, ¿cómo no te vas a sentir rara si es tu primera vez en la vida?”, reflexionó la psicóloga.

“Que sea raro no es sinónimo de malo, es sinónimo de nuevo, es sinónimo de diferente, es sinónimo de que estás donde nunca antes habías estado, que era exactamente donde tú querías estar. Pero no significa que ya sepas estar ahí”, sentenció Orrell.

“Durante todo este tiempo has estado en relaciones en las que has creído que sentir ansiedad era sinónimo de querer a la otra persona y que cuanto más sintieras eso en el estómago, más querías a la otra persona. Por eso ahora que no lo sientes, crees que ya no sientes lo mismo por tu pareja. Y es que no sientes lo mismo por tu pareja. Ahora sientes el amor sano”, subrayó la especialista.

Características de una relación saludable

Una relación sana se sostiene sobre tres pilares fundamentales: comunicación, respeto y confianza.

Comunicación : permite expresar emociones y desacuerdos sin manipulación, intimidación ni violencia.

Respeto : incluye reconocer los límites físicos, emocionales y sexuales, así como el derecho a pasar tiempo a solas o con otras personas.

Confianza: evita celos y comportamientos de control, y permite disfrutar de vínculos auténticos sin vigilancia ni exigencias.

Por qué lo sano puede sentirse extraño

Orrell coincide con investigaciones que muestran que la estabilidad puede parecer monótona para quienes provienen de relaciones caóticas:

Acostumbrarse a la montaña rusa emocional : la ansiedad se confunde con pasión.

Trabajar en exceso por amor : se espera “ganarse” el afecto o sacrificarse constantemente.

Condicionamiento infantil: quien creció viendo amor impredecible puede sentir vacío ante la consistencia.

La psicóloga invita a ver lo desconcertante como una señal de crecimiento. Aprender a tolerar la calma, disfrutar de la estabilidad y diferenciarla de la emoción basada en ansiedad es parte del recorrido hacia un amor verdadero y sostenible.