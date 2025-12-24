España

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la nacionalidad española por carta de naturaleza a una descendiente de sefardíes

El tribunal considera insuficientes los certificados y documentos genealógicos presentados para acreditar su origen y la vinculación con España

Guardar
Fachada de la sede de
Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid (Eduardo Parra - Europa Press)

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Adela, una mujer nacida en Caracas y residente en Costa Rica, no podrá obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, pese a sus vínculos sefardíes. La sentencia, emitida el 15 de octubre de 2025, ratificó la decisión anterior del Juzgado de Primera Instancia N° 54 de Madrid y condenó a Adela a pagar las costas del recurso de apelación.

El caso se centró en si Adela había presentado pruebas suficientes para demostrar su origen sefardí y su especial vínculo con España, dos requisitos clave de la Ley 12/2015, que permite conceder la nacionalidad a descendientes de judíos sefardíes expulsados de España.

Adela argumentó que tanto la administración como el tribunal de primera instancia interpretaron y valoraron mal la ley y la documentación presentada. Como pruebas, entregó certificados de la Asociación Israelita de Venezuela, de la Comunidad Judía Sefardita Casei Venezuela y varios informes genealógicos elaborados por expertos.

El tribunal analizó primero si las instrucciones o circulares de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública debían ser obligatorias para los jueces. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sala concluyó que tales documentos solo vinculan a quienes dependen de la administración, no a los tribunales civiles.

Certificados y documentos genealógicos

El punto principal del debate fue la validez de los certificados y documentos genealógicos aportados. Adela defendió que los certificados rabínicos y la documentación presentada deberían ser suficientes según la Ley 12/2015, que acepta tanto certificados emitidos por comunidades reconocidas en España como por entidades extranjeras, siempre que vayan acompañados de pruebas sobre su legitimidad en el país de origen.

La sala coincidió en que la ley obliga a comprobar solo que los certificados cumplen los requisitos formales, sin exigir un análisis detallado del fondo de cada investigación realizada por las entidades que los expiden.

A pesar de ello, la sentencia remarcó que uno de los principales informes genealógicos, elaborado por el historiador Germán, no cumplía los estándares requeridos por el Tribunal Supremo. La ley exige que estos informes sean emitidos por entidades reconocidas y no por particulares.

Además, el tribunal consideró que este informe no logró demostrar de forma clara la relación entre Adela y sus antepasados sefardíes, ya que no basta el origen del apellido, sino que hace falta una documentación que acredite esa conexión familiar de manera rigurosa. Tampoco fue suficiente el informe presentado en la apelación por el genealogista Eulalio, porque no lo expidió una entidad colectiva con reconocimiento legal.

Resolución final

Respecto al requisito de especial vinculación con España, Adela presentó certificados del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León y de la Fundación Soñar Despierto, para demostrar colaboración económica y personal.

El tribunal consideró que estos documentos no servían como prueba válida, ya que no detallaban la naturaleza, duración ni el monto de la colaboración. De hecho, uno de los aportes económicos era de solo 15 euros, cantidad que el tribunal calificó como “ínfima” e insuficiente para cumplir el requisito legal.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

El tribunal concluyó que, al no quedar probado el origen sefardí de Adela con la documentación presentada, no tenía sentido analizar si se cumplía el segundo requisito de especial vinculación con España, ya que la falta del primero es motivo suficiente para denegar la solicitud.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la pérdida del depósito judicial aportado por Adela para apelar y recordó la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasMadridNacionalidadVenezuelaCosta RicaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva

Silvia Severino, psicóloga: “Cuando el amor dolió antes, la mente desconfía de todo aquello que se parezca a esa situación”

La experta señala que, en este contexto, el problema no se trata de falta de conexión o de que la persona haya perdido la capacidad de volver a enamorarse, sino del miedo y el bloqueo emocional

Silvia Severino, psicóloga: “Cuando el

Capacidad de los embalses en España este 24 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,62 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Capacidad de los embalses en

La Audiencia de Pontevedra invalida la desheredación de un hijo al concluir que la falta de relación no fue culpa suya ni constituyó maltrato psicológico

El tribunal reconoce el derecho del hijo a recibir la parte mínima de la herencia al no acreditarse abandono ni incumplimientos en el régimen de visitas

La Audiencia de Pontevedra invalida

Una monja de Manresa recibe parte de la herencia del papa Francisco: ayuda económica, vino y un DVD firmado por el director de ‘La vida es bella’

El religioso legó varias cuantías económicas para ser empleadas en ayuda humanitaria destinada a la guerra de Ucrania

Una monja de Manresa recibe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Pontevedra invalida

La Audiencia de Pontevedra invalida la desheredación de un hijo al concluir que la falta de relación no fue culpa suya ni constituyó maltrato psicológico

Tres militares nos cuentan cómo es una Navidad en un buque en el Mar Rojo, en Rumanía o en el corazón de África: “La sensación principal es de tristeza”

Así son los submarinos S-80 en los que el Gobierno ha invertido 432 millones de euros

La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

Un paquete a nombre de Gallardo obliga a desalojar la Diputación de Badajoz y a cortar el tráfico: no era una bomba, sino un regalo navideño de la ONCE

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 24 de diciembre

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 23 diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio