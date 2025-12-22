España

Avance semanal de 'La Promesa' del 22 al 26 de diciembre: una boda rota y una tragedia que lo cambia todo

Los últimos episodios han dejado a los seguidores con el corazón en un puño ante los inesperados giros de la trama

La serie de La 1 vive esta semana uno de sus momentos más intensos con decisiones al límite, alianzas inesperadas y una Navidad marcada por el dolor

La calma navideña no llega a La Promesa. Todo lo contrario. La serie diaria de TVE afronta una semana decisiva en la que las emociones se desbordan, los secretos salen a la luz y una boda no deseada termina convirtiéndose en el epicentro de una tragedia que sacude al palacio. Entre pactos rotos, besos prohibidos y una joven al límite de sus fuerzas, los capítulos del 22 al 26 de diciembre prometen mantener al espectador pegado a la pantalla.

Lunes 22 – Capítulo 739

El inicio de la semana arranca con Martina tomando una decisión que pesa más como castigo que como alivio: continuar su relación con Jacobo por pura culpa. Adriano, ajeno a su tormento interior, la felicita sin imaginar lo rota que está por dentro. Mientras tanto, Ángela vive uno de los momentos más duros al probarse el vestido de novia bajo la atenta y silenciosa mirada de Curro, incapaz de ocultar su devastación.

El episodio también deja espacio para los conflictos en la zona de servicio. Toño encara a Enora tras descubrir su engaño y confiesa que ya no sabe si puede volver a confiar en ella. Por su parte, Petra alerta a Teresa sobre su cercanía con Cristóbal, aunque acaba defendiéndola ante el resto del personal. Además, una sospecha empieza a tomar forma: ¿podría María Fernández estar embarazada?

Pero el gran golpe llega con Lorenzo. Tras aceptar anular la boda a cambio del 25% de La Promesa, se echa atrás al ver la felicidad de Curro y rompe el trato de forma violenta. Como guinda final, el detective contratado por Leocadia llega con noticias inquietantes sobre Catalina.

Martes 23 - Capítulo 740

Las revelaciones del detective dejan a Adriano completamente impactado, aunque desconoce que todo es una invención de Cristóbal. Las mentiras empiezan a tejer una red peligrosa. Enora, por su parte, reconoce ante Toño que está confundida con sus sentimientos, mientras Adriano confiesa a Martina que el beso entre ellos fue sincero.

Ángela, consciente de que no puede seguir adelante, escribe una desgarradora carta de despedida para Curro la noche antes de su boda. El día del enlace, su ausencia desata el caos. Cuando Curro recibe la carta, corre desesperado a buscarla y la encuentra inconsciente en su habitación tras haber ingerido toda su medicación. El drama estalla en el palacio.

Miércoles 24 – Capítulo especial

El capítulo especial muestra un salto temporal y un palacio irreconocible. La Promesa está sumida en la melancolía tras lo ocurrido. Ángela no llegó al altar y su intento desesperado de escapar de su destino ha dejado una profunda herida en todos.

Margarita regresa al palacio para apoyar a su hija y a los Luján, pero su llegada provoca un enfrentamiento inmediato con Leocadia. La tensión es tan grande que Margarita se niega a hospedarse bajo el mismo techo que ella. Además, Manuel descubre que Leocadia manipuló la situación para beneficiarse del negocio del hangar y decide declararle la guerra sin miramientos.

Mientras tanto, Martina y Adriano continúan evitando hablar del beso, y en la zona de servicio la situación se vuelve insostenible. María Fernández sigue ocultando su embarazo, la falta de personal desborda a todos y la relación entre Vera y Teresa queda completamente rota. Un secreto amenaza con salir a la luz… pero nadie quiere ser quien lo cuente.

Jueves 25

El jueves no habrá nuevo capítulo de La Promesa. La serie se toma un respiro por Navidad antes de regresar con más conflictos. ¡Feliz Navidad a los seguidores!

Viernes 26 – Capítulo 743

En el último episodio de la semana, Martina evita a Adriano y propone turnarse con los niños para no remover lo ocurrido. Teresa intenta, sin éxito asegurado, que se contrate más personal. Cristóbal castiga a Vera con una tarea peligrosa y desproporcionada, mientras Toño teme no ser aceptado por la familia de Enora. Alonso vuelve a intentar mediar entre Margarita y Leocadia, pero el orgullo sigue ganando la partida.

