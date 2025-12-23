Un clásico navideño en las mesas familiares que no puede faltar: cómo hacer cóctel de gambas, paso a paso

El cóctel de gambas es un aperitivo recurrente año tras año entre los invitados navideños por su sencillez y sabor refrescante. / Freepick

Clásicos culinarios como el cóctel de gambas, que vuelven por Navidad a las mesas familiares año tras año, son imprescindibles en estas fechas. Su presentación, generalmente elegante, y su combinación de sabores frescos convierten esta receta en el entrante estrella de celebraciones y reuniones familiares. Su sabor suave, junto a la textura crujiente de la lechuga y la cremosidad de la salsa rosa, es irresistible para quienes buscan comenzar una comida con un toque sofisticado al gusto de la mayoría.

Originario de la cocina internacional, el cóctel de gambas se popularizó en España en las décadas de los 70 y 80. Tradicionalmente, se sirve en copas o cuencos individuales, decorado con limón y perejil. Es ideal para acompañar con vinos blancos, secos o espumosos, y admite variaciones como la incorporación de aguacate o frutas tropicales para un toque fresco. Otro aliciente por el que optar por este aperitivo es su preparación de antemano para poder disfrutar de unas fiestas fuera de la cocina.

Receta de cóctel de gambas

La receta de cóctel de gambas se basa en la combinación de gambas cocidas, lechuga finamente cortada y una salsa rosa suave y equilibrada. El resultado es un entrante refrescante, con matices ácidos y dulces, perfecto para abrir el apetito ante comidas copiosas.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción de las gambas (si es necesario): 3 minutos.

Montaje y reposo en frío: 12 minutos.

Tiempo total: 30 minutos.

Ingredientes

500 g de gambas cocidas y peladas

1 lechuga (iceberg o romana)

8 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de kétchup

1 cucharadita de salsa Worcestershire

1 cucharadita de brandy (opcional)

Zumo de ½ limón

Sal

Pimienta

Unas gotas de salsa Tabasco (opcional)

Rodajas de limón (para decorar)

Perejil fresco (para decorar)

Cómo hacer cóctel de gambas, paso a paso

Cuece las gambas en agua con sal durante dos o tres minutos si no están cocidas. Enfría rápidamente y pélalas. Prepara la salsa rosa mezclando la mayonesa, kétchup, salsa Worcestershire, brandy, zumo de limón y Tabasco. Remueve hasta lograr una salsa homogénea y ajusta sal y pimienta. Lava la lechuga y córtala en tiras finas. Distribuye la lechuga en copas o cuencos individuales como base. Reserva algunas gambas para decorar y mezcla el resto con la salsa rosa. Coloca la mezcla sobre la cama de lechuga. Decora con las gambas reservadas, rodajas de limón y perejil fresco. Mantén las copas en la nevera hasta el momento de servir para que estén bien frías.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Proteínas: 17 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 7 g

Azúcares: 3 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cóctel de gambas se puede conservar en la nevera, tapado, durante 24 horas. No se recomienda congelar, ya que la textura de la lechuga y la salsa puede alterarse.