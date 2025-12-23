Recuperan una corona visigoda de oro del siglo VI expoliada de un yacimiento: el presunto grupo criminal usaba detectores de metales

La Policía Nacional recupera una corona visigoda del siglo VI que había sido expoliada de un yacimiento arqueológico de Valladolid. (Policía Nacional

Tras una investigación que comenzó el pasado mes de enero, los agentes de la Policía Nacional ha recuperado en la provincia de León varios tesoros arqueológicos que habían sido expoliados de un yacimiento de Valladolid. Entre los objetos se encuentra una corona visigoda del siglo VI y varias monedas de plata y oro de gran valor, así como puntas de lanza y piezas de cerámica.

El grupo criminal, que se encargaba de vender las piezas a través de páginas de compraventa, grupos privados de redes sociales o en su propio domicilio, habrían utilizado detectores de metales, uno de los cuales con gran alcance para obtener los tesoros, según ha informado Europa Press.

El operativo se ha saldado con la detención de siete personas y los presuntos responsables, que operaban tanto en yacimientos leoneses como vallisoletanos, se enfrentan a cargos por pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado.

Los detenidos estaban organizados y conocían bien los yacimientos

La investigación, iniciada en enero, comenzó después de que los agentes detectasen durante un evento numismático en Andalucía a un hombre que ofrecía de forma discreta monedas de oro, plata y piezas de oro de un tesoro visigodo único. Se estima que el botín obtenido por la venta de estos tesoros superaría el millón de euros.

Con respecto a la manera de proceder con los objetos, la Policía señala que, según su investigación, los presuntos delincuentes habrían utilizado detectores de metales, de los cuales uno tenía una gran capacidad para alcanzar una profundidad extrema. Sin embargo, la extracción se realizaba con utensilios más rudimentarios como palas y picos.

Una vez tenían las piezas, se encargaban de su limpieza y catalogación según su estado y calidad. Después, las ponían a la venta en las plataformas y grupos privados, llegando incluso a utilizar el domicilio de uno de ellos, al que llegaban compradores de toda el país.

Tras la identificación de todos los integrantes del presunto entramado criminal, se realizó un dispositivo el pasado 2 de diciembre con nueve entradas y registros simultáneos en la provincia de León. Los agentes hallaron, además de la corona visigoda, 6.000 monedas de plata, 21 áureos, fíbulas, puntas de lanza, anillos y piezas de cerámica. También se incautaron dispositivos electrónicos, documentación, los detectores de metales utilizados durante los expolios, tres vehículos de alta gama y cerca de 50.000 euros.

Las actuaciones del presunto grupo criminal se realizaron en yacimientos arqueológicos de Valladolid, de donde procede la corona visigoda de oro, y de León, en el que extrajeron miles de monedas de plata y oro de gran valor. Según ha publicado Europa Press, los detenidos estaban organizados y conocían perfectamente estos yacimientos, por lo que encontraban una forma más segura para acceder al lugar sin ser detectados, al que llegaban andando para dificultar cualquier investigación policial (los vehículos quedaban ocultos en la distancia)

Los objetos recuperados tras la investigación policial van a ser depositados en alguno de los museos de la Junta de Castilla y León, donde se realizó el expolio.

