España

Recuperan una corona visigoda de oro del siglo VI expoliada de un yacimiento: el presunto grupo criminal usaba detectores de metales

La Policía Nacional ha detenido a siete personas que, según la investigación, vendían las piezas arqueológicas en plataformas de compraventa, grupos privados y en su propio domicilio

Guardar
La Policía Nacional recupera una corona visigoda del siglo VI que había sido expoliada de un yacimiento arqueológico de Valladolid. (Policía Nacional

Tras una investigación que comenzó el pasado mes de enero, los agentes de la Policía Nacional ha recuperado en la provincia de León varios tesoros arqueológicos que habían sido expoliados de un yacimiento de Valladolid. Entre los objetos se encuentra una corona visigoda del siglo VI y varias monedas de plata y oro de gran valor, así como puntas de lanza y piezas de cerámica.

El grupo criminal, que se encargaba de vender las piezas a través de páginas de compraventa, grupos privados de redes sociales o en su propio domicilio, habrían utilizado detectores de metales, uno de los cuales con gran alcance para obtener los tesoros, según ha informado Europa Press.

El operativo se ha saldado con la detención de siete personas y los presuntos responsables, que operaban tanto en yacimientos leoneses como vallisoletanos, se enfrentan a cargos por pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado.

La Policía Nacional recupera una
La Policía Nacional recupera una corona visigoda del siglo VI que había sido expoliada de una yacimiento arqueológico de Valladolid. (Policía Nacional)

Los detenidos estaban organizados y conocían bien los yacimientos

La investigación, iniciada en enero, comenzó después de que los agentes detectasen durante un evento numismático en Andalucía a un hombre que ofrecía de forma discreta monedas de oro, plata y piezas de oro de un tesoro visigodo único. Se estima que el botín obtenido por la venta de estos tesoros superaría el millón de euros.

Con respecto a la manera de proceder con los objetos, la Policía señala que, según su investigación, los presuntos delincuentes habrían utilizado detectores de metales, de los cuales uno tenía una gran capacidad para alcanzar una profundidad extrema. Sin embargo, la extracción se realizaba con utensilios más rudimentarios como palas y picos.

Una vez tenían las piezas, se encargaban de su limpieza y catalogación según su estado y calidad. Después, las ponían a la venta en las plataformas y grupos privados, llegando incluso a utilizar el domicilio de uno de ellos, al que llegaban compradores de toda el país.

La Policía recupera una corona
La Policía recupera una corona visigoda del siglo VI con siete detenidos por expolios en León y Valladolid. (Policía Nacional/Europa Press)

Tras la identificación de todos los integrantes del presunto entramado criminal, se realizó un dispositivo el pasado 2 de diciembre con nueve entradas y registros simultáneos en la provincia de León. Los agentes hallaron, además de la corona visigoda, 6.000 monedas de plata, 21 áureos, fíbulas, puntas de lanza, anillos y piezas de cerámica. También se incautaron dispositivos electrónicos, documentación, los detectores de metales utilizados durante los expolios, tres vehículos de alta gama y cerca de 50.000 euros.

Las actuaciones del presunto grupo criminal se realizaron en yacimientos arqueológicos de Valladolid, de donde procede la corona visigoda de oro, y de León, en el que extrajeron miles de monedas de plata y oro de gran valor. Según ha publicado Europa Press, los detenidos estaban organizados y conocían perfectamente estos yacimientos, por lo que encontraban una forma más segura para acceder al lugar sin ser detectados, al que llegaban andando para dificultar cualquier investigación policial (los vehículos quedaban ocultos en la distancia)

Los objetos recuperados tras la investigación policial van a ser depositados en alguno de los museos de la Junta de Castilla y León, donde se realizó el expolio.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

Policía Nacional de EspañaPolicía EspañaSucesosSucesos EspañaValladolidLeónYacimientos arqueológicosArqueologíaArqueología en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre encuentra 3.500 euros y decide no devolverlos: es detenido por un delito de apropiación indebida

Las cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso, que admitió haberse quedado con el efectivo, tras encontrarlo en una cartera

Un hombre encuentra 3.500 euros

Juan José Ebenezer, mecánico: “Nunca entres de frente con un coche sobre un charco”

Juan José nos aconseja “ir de espalda, dar vuelta, maniobra y marcha atrás” y, como paso clave, conducir lo más rápido posible

Juan José Ebenezer, mecánico: “Nunca

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Casi la mitad de los españoles no ahorra para la jubilación, pero solo un 13% confía en la suficiencia de la pensión pública

Una encuesta de Unespa revela que más de la mitad necesitará ahorro complementario, pero solo el 25% cuenta actualmente con un plan individual y el 15% con uno de empresa

Casi la mitad de los

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Casi la mitad de los españoles no ahorra para la jubilación, pero solo un 13% confía en la suficiencia de la pensión pública

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio”

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores