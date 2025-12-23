Marta León, ingeniera química: “Tu cabello depende de tus hormonas y también de lo que comes”

La caída del pelo no siempre es estacional. (Freepik)

Durante el otoño, son muchas las personas que experimentan una gran caída del cabello. Esto tiene que ver con su ciclo natural, la reducción de horas de luz y el estrés acumulado del verano. Durante los meses estivales, el pelo crece más para proteger el cuero cabelludo del sol y, cuando llega el otoño, muchos folículos entran a la vez en la fase de caída, lo que hace que se note más. Además, el cambio de luz altera hormonas como la melatonina y factores como el calor, el sol, el cloro, la sal del mar, una peor alimentación o la deshidratación debilitan el cabello, provocando una caída estacional que suele durar unas semanas y se frena sola.

Sin embargo, con la llegada del invierno, esta caída puede seguir siendo pronunciada y no siempre tiene que ver con la estación. “Tu cabello te está contando algo más profundo”, señala en una de sus publicaciones de Instagram Marta León (@foodgreenmood), ingeniera química especializada en alimentación y salud hormonal.

Tal y como explica la dietista integrativa y psiconeuroinmunoendocrinóloga, detrás de la caída capilar pueden esconderse causas hormonales. Así, León aporta algunos consejos que pueden fortalecer el pelo, ya sea a través de la alimentación o de hábitos diarios.

Alimentos clave para la salud capilar

“La mayoría de las mujeres que veo en consulta llegan pensando que su caída es estacional, pero el 80 % de los casos tiene origen hormonal y eso significa una cosa: tiene solución”, señala la ingeniera química. Así, hay que prestar especial atención cuando “la caída es más intensa en los laterales o las sienes”, cuando “el cabello se ve más fino y sin volumen” o cuando “la raíz es casi invisible”.

En la caída del cabello también influyen las hormonas. (Freepik)

En este sentido, lo que se necesita es equilibrio. “Tu cabello depende de tus hormonas y también de lo que comes”, explica León. “Cuando tus reservas bajan, el folículo no tiene suficiente energía ni oxígeno para generar cabello nuevo. No hay pelazo sin equilibrio interno”.

Los alimentos que la experta recomienda son, en primer lugar, los betacarotenos, como la calabaza, el boniato o el mango. Además de ayudar a la salud capilar, se asocian con una piel más luminosa y una mejor adaptación al sol, entre otros. León también aconseja el hierro (en carne, legumbres o semillas), la biotina (en huevos) y el omega-3 (pescado azul, lino y chía). “Cuatro pilares nutricionales para que tu cabello crezca fuerte desde dentro”.

Otras rutinas importantes

La alimentación no es el único consejo que aporta Marta León. La rutina diaria también es clave para el cabello, pues lo que hacemos en el día a día repercute en la salud general. Así, la ingeniera química recomienda dormir bien, ya que la melatonina ayuda a la regeneración.

También es importante gestionar el estrés, por el cortisol es una hormona que repercute en la caída capilar. Por último, la especialista en salud femenina incide en la importancia del movimiento, puesto que esto ayuda a la oxigenación. “Tu rutina diaria también alimenta tu pelo”.

“El pelazo que quieres no se compra, se cultiva desde dentro, cuidando tus hormonas, tus hábitos y tu descanso”, afirma León. “Tu cabello es el reflejo de cómo estás por dentro”.