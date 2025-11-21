Un peluquero da varias claves para evitar la caída del pelo: “El abuso de calor es muy malo”

La caída del pelo puede deberse a múltiples factores. (Freepik)

La caída del cabello aumenta de forma natural durante el otoño. Es un fenómeno estacional que responde a ciclos biológicos y que suele durar unas semanas. Sin embargo, muchos casos de caída excesiva no se explican solo por el cambio de estación. Detrás de un pelo que se debilita o cae más de lo habitual pueden esconderse hábitos que repetimos a diario sin darnos cuenta de su impacto en el folículo.

El peluquero y empresario de Maonz Barbershop, comparte en sus redes sociales (@maonzbarbershop en TikTok) consejos para el cuidado capilar, ha publicado recientemente un vídeo en el que explica las causas más frecuentes de esta caída. Algunas prácticas muy comunes, aunque parezcan inofensivas, pueden generar un problema capilar si se repiten cada día y sin una rutina adecuada de protección. La buena noticia es que la mayoría de estos hábitos tienen solución. Identificarlos a tiempo y corregirlos puede marcar la diferencia entre una caída puntual y un problema de largo recorrido.

Alopecia por tracción

Los recogidos muy tirantes (coletas altas, moños estrictos o trenzas muy apretadas) pueden provocar alopecia por tracción. Aunque muchas personas lo consideran un peinado práctico, mantener el cabello bajo tensión constante afecta directamente al folículo. Si se usan de manera habitual, pueden causar pérdida de densidad en la zona frontal y lateral.

Lo más recomendable es alternar peinados, evitar la tensión continua y dejar que el cuero cabelludo descanse. También conviene usar gomas sin metal y accesorios que no rompan la fibra capilar.

Algunos hábitos como los recogidos muy apretados pueden provocar daños en el cabello. (Freepik)

Abuso de calor: secadores y planchas

El calor excesivo es otro de los grandes culpables. Aunque suele dañar sobre todo la fibra capilar, el experto advierte que “si todos los días te secas con el aire muy, muy, muy caliente y te peinas dándote tirones, también vas a dañar el folículo”.

El uso responsable del secador implica aplicar protectores térmicos, mantener distancia entre el aparato y el cuero cabelludo, y evitar las temperaturas máximas. Las planchas, rizadores y herramientas profesionales también deben reservarse para ocasiones puntuales.

Decoloraciones y tintes agresivos desde la raíz

“Los productos muy fuertes como decoloraciones o tintes también pueden afectar a tu folículo, especialmente cuando los hacemos desde raíz”, explica el peluquero. La recomendación general es espaciar los procesos químicos, evitar las decoloraciones repetidas y apostar por técnicas menos invasivas. Acudir a un profesional cualificado reduce considerablemente los riesgos.

El tinte desde la raíz puede provocar daños en el folículo. (Freepik)

Estrés y falta de sueño

Más allá de los hábitos cosméticos, el estilo de vida influye directamente en la salud capilar. El peluquero subraya que “el estrés y la falta de sueño también son muy importantes, ya que disparan la caída del pelo”.

El cortisol (la hormona del estrés) altera el ciclo del folículo, acortando su fase de crecimiento. Mantener rutinas de descanso, practicar técnicas de relajación y evitar picos continuos de tensión ayuda a estabilizar el ciclo capilar.

Dietas pobres en nutrientes esenciales

La alimentación es también un pilar de la salud del cabello. “Las dietas pobres en proteínas, hierro o zinc, entre muchos otros, hacen que nuestro pelo tenga menos nutrientes”, explica el peluquero, lo que provoca que “nuestros folículos no se nutran correctamente”.

Una dieta equilibrada, rica en proteínas magras, verduras, frutos secos, pescado azul y legumbres, es fundamental para mantener la fortaleza del cabello.

¿Cuándo debería preocuparme?

El experto aporta varias señales claras para entender cuándo la pérdida capilar se convierte en un problema para el que hay que buscar ayuda profesional: “Si ves una caída excesiva durante tres o cuatro meses seguidos es probable que no sea por alguna causa natural sino que hay algo que lo esté provocando”.

Así, cuando en un periodo de cinco a siete meses observas que “has perdido mucha densidad y no la has recuperado, también puede ser un signo” de que algo no está funcionando directamente. "Si vemos que cada vez tenemos más entradas y tenemos justo la parte donde está la entrada con pelitos miniaturizados, muy finitos, eso significa que sí, que estamos empezando a tener esa alopecia, que puede ser androgenética o no”.

Además, cuando también se nota picor, escamazón o caspa, “es probable también que tengas algún tipo de dermatitis y deberías de ir al dermatólogo para que te lo revise”, explica el experto peluquero.