Las revistas del corazón esta semana: la verdad sobre Álvaro Morata y Alice Campello y gran alegría de Lydia Lozano

Las revistas del corazón del 23 de diciembre de 2025.

La llegada de la Nochebuena, que este año se celebra el miércoles 24 de diciembre, ha alterado el calendario habitual de las revistas del corazón. Como ocurre en fechas señaladas, los grandes títulos del papel cuché han decidido adelantar su salida a los quioscos para no perder visibilidad y llegar a los lectores antes de las reuniones familiares.

De este modo, tres de las cuatro cabeceras más importantes ya han desvelado sus apuestas informativas, ofreciendo un retrato muy variado de la actualidad social del momento.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 23 de diciembre de 2025.

Por su parte, Lecturas elige una portada de marcado tono institucional y positivo. La protagonista es la princesa Leonor, que acapara titulares tras alcanzar un nuevo hito en su formación militar. La heredera al trono ha logrado pilotar sola un avión por primera vez, un momento clave dentro de su tercer año de instrucción castrense.

Tras cuatro meses de exigente formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, la hija de los reyes Felipe VI y Letizia ha completado con éxito su bautismo de vuelo a bordo de un Pilatus PC-21.

Otro de los temas de la portada está protagonizado por Emma García, que cuenta en una entrevista su cambio: “Antes me protegía tras una coraza”. Por otro lado, la periodista Julia Otero da nuevo detalles sobre su enfermedad y anuncia que “espero poder decir pronto que estoy curada”.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 23 de diciembre de 2025.

La revista Semana apuesta esta semana por una portada de fuerte componente emocional. Lydia Lozano se sitúa en primer plano tras haber vivido meses especialmente complicados a raíz del delicado estado de salud de su marido, Charly. El arquitecto ha permanecido ingresado en el hospital y ha tenido que someterse a una operación de corazón tras detectarse la presencia de bacterias en su organismo, una situación que mantuvo en vilo tanto a su familia como a su entorno profesional.

Después de semanas de incertidumbre, Charly recibió finalmente el alta médica y pudo regresar a casa, un momento que la colaboradora ha descrito como el mayor alivio posible. En su testimonio, Lozano no duda en calificar este periodo como “el peor año de su vida” y reconoce que no hay mejor regalo de Navidad que recuperar la normalidad junto a su pareja, con quien comparte más de cuarenta años de relación.

Por otro lado está la situación sentimental de Alice Campello y Álvaro Morata, cuya relación vuelve a estar en el foco mediático. Once meses después de darse una nueva oportunidad, la publicación muestra imágenes que apuntan a una distancia evidente entre ambos, con rutinas separadas que alimentan los rumores de crisis. Por otro, la revista analiza el clima familiar dentro del clan Campos, que afronta unas fiestas navideñas especialmente tensas tras los recientes cruces de declaraciones entre Alejandra Rubio, José María Almoguera y Carmen Borrego.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 23 de diciembre de 2025.

La tercera gran cita en los quioscos llega de la mano de Diez Minutos, que sitúa a Chenoa como figura central de su portada. La cantante y presentadora culmina un año especialmente fructífero en lo profesional con un reto de gran visibilidad: dar las Campanadas de Nochevieja. Un proyecto que afronta con ilusión y que supone un nuevo paso en su consolidación como rostro televisivo.

Chenoa en la gala final tras la final de OT 2025

La revista completa su portada con otros nombres que han protagonizado la actualidad reciente. Eduardo Casanova, que ha decidido hacer público que tiene VIH y compartir su experiencia a través de un documental, recibe el respaldo de su entorno tras su valiente testimonio. También aparece Cristina Pedroche, sorprendida por una nueva pedida de mano de su marido, Dabiz Muñoz, a pocos días de despedir el año. Cierra el listado Ana Obregón, que ha generado titulares al hablar abiertamente sobre su relación pasada con Jeffrey Epstein, una figura que ha despertado rechazo y polémica a nivel internacional.