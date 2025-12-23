España

Las revistas del corazón esta semana: la verdad sobre Álvaro Morata y Alice Campello y gran alegría de Lydia Lozano

Las cabeceras rosas han adelantado su publicación a este martes, 23 de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas

Guardar
Las revistas del corazón del
Las revistas del corazón del 23 de diciembre de 2025.

La llegada de la Nochebuena, que este año se celebra el miércoles 24 de diciembre, ha alterado el calendario habitual de las revistas del corazón. Como ocurre en fechas señaladas, los grandes títulos del papel cuché han decidido adelantar su salida a los quioscos para no perder visibilidad y llegar a los lectores antes de las reuniones familiares.

De este modo, tres de las cuatro cabeceras más importantes ya han desvelado sus apuestas informativas, ofreciendo un retrato muy variado de la actualidad social del momento.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas' del 23 de diciembre de 2025.

Por su parte, Lecturas elige una portada de marcado tono institucional y positivo. La protagonista es la princesa Leonor, que acapara titulares tras alcanzar un nuevo hito en su formación militar. La heredera al trono ha logrado pilotar sola un avión por primera vez, un momento clave dentro de su tercer año de instrucción castrense.

Tras cuatro meses de exigente formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, la hija de los reyes Felipe VI y Letizia ha completado con éxito su bautismo de vuelo a bordo de un Pilatus PC-21.

Otro de los temas de la portada está protagonizado por Emma García, que cuenta en una entrevista su cambio: “Antes me protegía tras una coraza”. Por otro lado, la periodista Julia Otero da nuevo detalles sobre su enfermedad y anuncia que “espero poder decir pronto que estoy curada”.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 23 de diciembre de 2025.

La revista Semana apuesta esta semana por una portada de fuerte componente emocional. Lydia Lozano se sitúa en primer plano tras haber vivido meses especialmente complicados a raíz del delicado estado de salud de su marido, Charly. El arquitecto ha permanecido ingresado en el hospital y ha tenido que someterse a una operación de corazón tras detectarse la presencia de bacterias en su organismo, una situación que mantuvo en vilo tanto a su familia como a su entorno profesional.

Después de semanas de incertidumbre, Charly recibió finalmente el alta médica y pudo regresar a casa, un momento que la colaboradora ha descrito como el mayor alivio posible. En su testimonio, Lozano no duda en calificar este periodo como “el peor año de su vida” y reconoce que no hay mejor regalo de Navidad que recuperar la normalidad junto a su pareja, con quien comparte más de cuarenta años de relación.

Por otro lado está la situación sentimental de Alice Campello y Álvaro Morata, cuya relación vuelve a estar en el foco mediático. Once meses después de darse una nueva oportunidad, la publicación muestra imágenes que apuntan a una distancia evidente entre ambos, con rutinas separadas que alimentan los rumores de crisis. Por otro, la revista analiza el clima familiar dentro del clan Campos, que afronta unas fiestas navideñas especialmente tensas tras los recientes cruces de declaraciones entre Alejandra Rubio, José María Almoguera y Carmen Borrego.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 23 de diciembre de 2025.

La tercera gran cita en los quioscos llega de la mano de Diez Minutos, que sitúa a Chenoa como figura central de su portada. La cantante y presentadora culmina un año especialmente fructífero en lo profesional con un reto de gran visibilidad: dar las Campanadas de Nochevieja. Un proyecto que afronta con ilusión y que supone un nuevo paso en su consolidación como rostro televisivo.

Chenoa en la gala final tras la final de OT 2025

La revista completa su portada con otros nombres que han protagonizado la actualidad reciente. Eduardo Casanova, que ha decidido hacer público que tiene VIH y compartir su experiencia a través de un documental, recibe el respaldo de su entorno tras su valiente testimonio. También aparece Cristina Pedroche, sorprendida por una nueva pedida de mano de su marido, Dabiz Muñoz, a pocos días de despedir el año. Cierra el listado Ana Obregón, que ha generado titulares al hablar abiertamente sobre su relación pasada con Jeffrey Epstein, una figura que ha despertado rechazo y polémica a nivel internacional.

Temas Relacionados

Revistas del corazónGente EspañaFamosos españaChenoaPrincesa Leonorydia LozanoCampanadasEduardo CasanovaCristina PedrocheEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

Recuperan una corona visigoda de oro del siglo VI expoliada de un yacimiento: el presunto grupo criminal usaba detectores de metales

La Policía Nacional ha detenido a siete personas que, según la investigación, vendían las piezas arqueológicas en plataformas de compraventa, grupos privados y en su propio domicilio

Recuperan una corona visigoda de

Antonio Ponce, reumatólogo: “El marisco empeora los síntomas de la gota en pacientes mal controlados”

El doctor Ponce revela para ‘Infobae’ los alimentos que mejoran esta enfermedad inflamatoria de las articulaciones

Antonio Ponce, reumatólogo: “El marisco

Murcia, Cataluña y Madrid, las comunidades con el presupuesto sanitario más bajo para 2026

Los fondos para la sanidad pública crecen un 3,5%, una cantidad “insuficiente” según la Fadsp

Murcia, Cataluña y Madrid, las

7 trucos para que tu ropa quede sin arrugas sin necesidad de planchar

Los expertos explican la importancia de un buen lavado y una correcta forma de guardar para poder evitar la plancha

7 trucos para que tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores