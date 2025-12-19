Ana Obregón, indignada tras su vinculación con Jeffrey Epstein: "Debo tener un imán para rodearme de polémicas"

Ana Obregón está en el ojo del huracán mediático después de que el prestigioso 'The New York Times' haya sacado a la luz su vinculación con Jeffrey Epstein en la década de los 80, asegurando que la familia Obregón por sus contactos fue clave para que el delincuente sexual estadounidense amasase su multimillonaria fortuna. Después de negar rotundamente que tuviese ninguna historia de amor con el magnate -aunque sí ha reconocido que fueron íntimos amigos durante dos años, que la trataba como una auténtica reina y que él intentó algo más pero ella estaba enamorada de Miguel Bosé- la bióloga ha reaparecido públicamente en un acto relacionado con la fundación que lleva el nombre de su hijo, Aless Lequio.

Arropada vía telefónica por Alessandro Lequio -alejado del foco mediático desde que dejó de trabajar en Mediaset- y radiante con un diseño midi en color blanco con flores bordadas, Ana ha hecho entrega de un importante donativo que ha logrado la fundación de su hijo al doctor Joseph More Roma para continuar la investigación para el Sarcoma de Ewing y, como no podía ser de otra manera, se ha enfrentado a las preguntas sobre los titulares que ha protagonizado en los últimos días por su relación con Epstein.

Además, feliz después de que los médicos le hayan confirmado que la enfermedad que le costó la vida a su hijo no es hereditaria, nos ha contado cómo pasará las Navidades con su nieta Ana Sandra, y por qué tiene claro que no volvería a prsentar las Campanadas (y ni siquiera protagonizar una película de Steven Spielberg)

- CH: Ana, qué importantes son los avances

- ANA: Claro, sí, es que además, es que siempre lo digo, más que nada, qué importante es la investigación, que es que no hay recursos, no hay. En Estados Unidos el gobierno da miles, por no decir miles de millones de dólares para la investigación, la investigación es lo único que salva vidas, Y en este país hay que recurrir a fundaciones, la nuestra es pequeña, pero estamos haciendo una labor creo que importante de financiar la investigación. Y es la única forma, es importantísimo.

- CH: ¿Cómo consigues recaudar dinero? ¿Te está costando mucho esfuerzo?

- ANA: Alessandro y yo nos estamos dejando la vida para recaudar dinero, es difícil. Hay gente que nos está haciendo donaciones increíbles. Hay donaciones que hacen también a través de Bizum, pero casi siempre ves más sensibilizados los que han tenido un cáncer cerca, en sus familias, en un amigo, en un padre, una madre, un hijo, gracias a Dios nos toca a algunos desafortunadamente, pero siempre se vuelven como más sensibles a la hora de donar. Entonces yo me dejo la vida

- CH: En esta lucha estáis Alessandro y tú mano a mano, ¿no?

- ANA: Sí, sí, sí, totalmente. Es decir, es nuestro hijo y ahí estamos codo con codo, él ayuda muchísimo a la fundación

- CH: Decías hoy que estás muy aliviada que ha sido un regalo de Navidad el saber que el sarcoma afortunadamente no es hereditario

- ANA: La verdad que sí ¿Sabes qué pasa? Que a veces que tienes miedo a preguntar. Fíjate que he podido preguntarlo al pediatra pero tienes miedo a preguntar porque tienes miedo a la respuesta. No sé si os ha pasado, pero es así. Si pregunto y me da una respuesta que no es, me va a quitar esta felicidad, entre comillas, que tengo ahora. Y hoy digo no, hoy se lo pregunto. Y se lo he preguntado.

- CH: ¿Cómo se presentan estas fechas? ¿Cómo las vas a pasar con la pequeña?

- ANA: Pues la voy a pasar con mi peque y van a ser unas fiestas, como digo yo, una resurrección de fiestas. Ya se entera de todo. Ya me ha dicho que se ha acabado la Navidad, como llevamos con el árbol puesto desde noviembre, hace una semana me dijo 'la Navidad se acabó'.

- CH: ¿Ha hecho lista de Navidad, de regalos?

- ANA: Sí sabe lo que quiere, es muy lista. Esto es otro milagro de la genética. Es parecidísima a su padre en todo. Y claro, pues, esa cosita que me hace levantarme cada mañana con ganas de seguir viviendo.

- CH: A Aless Le tenéis muy presente en el día a día, ¿verdad?

- ANA: A mi niño, siempre, siempre y bueno, y poco más os puedo contar

- CH: ¿Volverías a presentar las Campanadas?

- ANA: Yo hay una cosa que tengo clara, es lo único que tengo claro en mi vida en este momento, con mi hijo desgraciadamente no le dediqué el tiempo necesario, sé que todas las madres trabajan, pero claro, nuestro trabajo son 12, 14 horas, y me pasé toda su infancia trabajando como una loca, no disfruté de él. Y entonces ahora, mira, aunque venga, yo qué sé, Spielberg, y me diga, eres protagonista de la siguiente película, pero te tienes que venir tres meses. Digo, mira, ni un día, me da igual lo que me paguéis, no quiero perderme ni un segundo de mi hija.

- CH: Protagonista eres siempre, porque si no sale una noticia sale otra, sale con lo de Epstein.

- ANA: Déjalo porque es que, ay madre mía, es que... Es que no quiero desviar el foco, a ver, con esas cosas que salen de hace no sé cuántos mil años, de verdad, no creo que venga el caso, es decir, porque salgan en el New York Times, ojalá salieran en el New York Times diciendo, pues mira, ella y el padre de su hijo hacen una labor filantrópica de ayudar a los demás, de financiar, esto importante, ha salido esto, pues una desgracia, hijo, ojalá hubiera salido, pero bueno, salir en el New York Times ahí, eso es que me da asco, ¿sabes? y punto, es que no voy a decir más, ya lo he dicho todo en mi programa.

- CH: ¿Qué le pides al 2026, Ana?

- ANA: Bueno, lo primero, salud para mi niña. Lo segundo, salud para mí, para poderla cuidar muchos años. Y lo tercero, que este hombre con su premio consiga por lo menos, pues eso, frenar un poco esa metástasis y hallar de alguna forma más curación para el cáncer de niños. Ahí estaremos en eso, ahí estaremos sin duda. Pues eso es, eso es lo que pido. Y gracias por estar aquí siento no responder a todas las polémicas que me rodean que son ajenas a mí que digo, yo que hacía yo ahí metida ahí o metida acá, debo tener un imán para rodearme de las polémicas. No sé por qué con lo buena gente que soy no lo entiendo

- CH: ¿estás tranquila?

- ANA: Claro sí, estoy tranquila. Estoy más tranquila que nada por lo que me acaba de decir el doctor que no es hereditario el cáncer que tuvo mi hijo. Eso es lo que me da. Me has hecho regalo de Navidad. Gracias.

- CH: ¿No tienes en algún momento ganas de volverte a enamorar?

- ANA: Mira de lo que me hablan. A ver, mira, yo estoy volcada en mi niña, que es 100%, porque le hago la comida. Hoy es el primer día que se despierta y no estaba yo ahí. Estoy tan involucrada en eso, en la fundación, en mi trabajo con Sonsoles, que es que, mira, no quiero ver un hombre ni en pintura porque luego pasa lo que pasa. Pero tú has visto el imán que tengo yo para los hombres, déjame no.... Feliz Navidad a todos