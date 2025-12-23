España

Alerta en seis provincias por riesgo de nieve y oleaje: temperaturas este martes de hasta -2ºC

El noreste peninsular espera acumulación de nieve, mientras las precipitaciones se desplazan hacia la vertiente cantábrica y el sur de Andalucía

Guardar
Temporal de nieve en Roncesvalles.
Temporal de nieve en Roncesvalles. /EFE - Villar López

Tras la entrada oficial del invierno, el 21 de diciembre, llegan los tópicos de esta estación en todo su esplendor: nieve en varias provincias, bajada de temperaturas en gran parte del Estado y cielos encapotados en las islas Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos por nieve y oleaje en la jornada de este martes en seis provincias y advierte de temperaturas mínimas en el interior peninsular. En lo que se refiere a las precipitaciones, se darán en distintas zonas del litoral mediterráneo y atlántico, acompañados de vientos moderados.

La principal novedad de este martes es la acumulación de nieve en las provincias de Burgos, Soria, Barcelona, Girona, Lleida y La Rioja. Entre ellas, la situación de Girona es especialmente reseñable por una acumulación máxima de 15 centímetros de nieve en el Pirineo catalán, con un espesor que excede los 1.200 metros, tal y como informa la AEMET. Esta misma región de Cataluña verá incrementada, además, la altura del oleaje, que alcanzará los tres metros, igual que ocurrirá en Melilla.

En compañía con estas condiciones atmosféricas generales, la AEMET anticipa un predominio de cielos muy nubosos y precipitaciones en gran parte de la península, con chubascos persistentes en la vertiente cantábrica y lluvias extendiéndose hacia el sur de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla. Las temperaturas mínimas previstas para León y Palencia descenderán hasta los -2℃, zonas que ya registraron ayer lunes -5°C en algunos momentos de la noche. En la meseta norte, las máximas diurnas de ayer no superaron los cinco grados.

Cielos encapotados y vientos moderados en la mayoría de la península

En lo que se refiere a las precipitaciones, caerán en forma de nieve en los sistemas montañosos del noreste peninsular, manteniéndose las cotas más bajas durante la primera parte del día y ascendiendo después. En las Islas Baleares, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones aisladas, especialmente al sur del archipiélago. Mientras que en los litorales de Alborán y el Estrecho, la probabilidad de lluvias intensas y persistentes es alta, con posibilidad de tormenta en Ceuta y Melilla. En esta última ciudad autónoma, se esperan además olas de hasta tres metros de altura.

En Canarias, prevalecerán los intervalos nubosos, sin descartarse lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, así como brumas y nieblas en zonas interiores del archipiélago. Las temperaturas mínimas aumentarán principalmente en el cuadrante suroeste peninsular, salvo algunos descensos en valles de Castilla y León, el Baix Ebre, el litoral catalán y las Islas Baleares. Las temperaturas máximas también subirán, excepto en el nordeste peninsular, donde se esperan nevadas en Girona, principalmente.

Los vientos soplarán moderados en el oeste y noroeste de la península y Baleares, pasando a norte y noroeste en el transcurso de la jornada. En los litorales del sur y sureste se esperan rachas muy fuertes, sobre todo, al final del día, y especialmente en l’Ampurdà. En zonas interiores del oeste y al sur de los Pirineos, predominarán vientos flojos, salvo en el valle del Ebro, mientras el alisio moderado dominará en Canarias.

Temas Relacionados

AEMETTiempoNieveLluciasTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

No eres tú, es la otra persona: los celos sí funcionan matemáticamente para detectar infidelidades, según la psicología

El neuroticismo ha sido uno de los agentes clave para detectar una infidelidad

No eres tú, es la

La mayoría de los accidentes laborales se producen yendo al trabajo: el 72% de los casos son desplazamientos ‘in itinere’

Los sectores con más movilidad, como logística y sanidad, concentran la mayoría de los siniestros

La mayoría de los accidentes

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

El líder de Vox avisa que, aunque solo se de necesite de su abstención, el resultado en las elecciones le da licencia para exigir más a cambio de sus votos, aunque no matiza si pedirá entrar o no en el Gobierno autonómico

Abascal promete que no regalará

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El verdadero reto empieza tras ganar los 400.000 euros de El Gordo, ya que el 70% de los premiados acaban arruinados en cinco años; por ello, los expertos recomiendan proteger el capital, diversificar los riesgos y pensar a largo plazo

Dónde invertir el Gordo y

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

Los analistas no anticipan cambios en las tasas oficiales y si se producen “serán mínimos”; vaticinan que el guardián del euro siga con el precio del dinero en torno al 2%, salvo un giro inesperado de la economía

El BCE mantendrá en 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal promete que no regalará

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

María Guardiola solicita a Vox que se abstenga para permitir un gobierno en solitario del PP en Extremadura

La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE

ECONOMÍA

Dónde invertir el Gordo y

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

La CNMC eleva al 6,58% la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España hasta 2031

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores