Alerta en seis provincias por riesgo de nieve y oleaje: temperaturas este martes de hasta -2ºC

Temporal de nieve en Roncesvalles. /EFE - Villar López

Tras la entrada oficial del invierno, el 21 de diciembre, llegan los tópicos de esta estación en todo su esplendor: nieve en varias provincias, bajada de temperaturas en gran parte del Estado y cielos encapotados en las islas Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos por nieve y oleaje en la jornada de este martes en seis provincias y advierte de temperaturas mínimas en el interior peninsular. En lo que se refiere a las precipitaciones, se darán en distintas zonas del litoral mediterráneo y atlántico, acompañados de vientos moderados.

La principal novedad de este martes es la acumulación de nieve en las provincias de Burgos, Soria, Barcelona, Girona, Lleida y La Rioja. Entre ellas, la situación de Girona es especialmente reseñable por una acumulación máxima de 15 centímetros de nieve en el Pirineo catalán, con un espesor que excede los 1.200 metros, tal y como informa la AEMET. Esta misma región de Cataluña verá incrementada, además, la altura del oleaje, que alcanzará los tres metros, igual que ocurrirá en Melilla.

En compañía con estas condiciones atmosféricas generales, la AEMET anticipa un predominio de cielos muy nubosos y precipitaciones en gran parte de la península, con chubascos persistentes en la vertiente cantábrica y lluvias extendiéndose hacia el sur de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla. Las temperaturas mínimas previstas para León y Palencia descenderán hasta los -2℃, zonas que ya registraron ayer lunes -5°C en algunos momentos de la noche. En la meseta norte, las máximas diurnas de ayer no superaron los cinco grados.

Cielos encapotados y vientos moderados en la mayoría de la península

En lo que se refiere a las precipitaciones, caerán en forma de nieve en los sistemas montañosos del noreste peninsular, manteniéndose las cotas más bajas durante la primera parte del día y ascendiendo después. En las Islas Baleares, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones aisladas, especialmente al sur del archipiélago. Mientras que en los litorales de Alborán y el Estrecho, la probabilidad de lluvias intensas y persistentes es alta, con posibilidad de tormenta en Ceuta y Melilla. En esta última ciudad autónoma, se esperan además olas de hasta tres metros de altura.

En Canarias, prevalecerán los intervalos nubosos, sin descartarse lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, así como brumas y nieblas en zonas interiores del archipiélago. Las temperaturas mínimas aumentarán principalmente en el cuadrante suroeste peninsular, salvo algunos descensos en valles de Castilla y León, el Baix Ebre, el litoral catalán y las Islas Baleares. Las temperaturas máximas también subirán, excepto en el nordeste peninsular, donde se esperan nevadas en Girona, principalmente.

Los vientos soplarán moderados en el oeste y noroeste de la península y Baleares, pasando a norte y noroeste en el transcurso de la jornada. En los litorales del sur y sureste se esperan rachas muy fuertes, sobre todo, al final del día, y especialmente en l’Ampurdà. En zonas interiores del oeste y al sur de los Pirineos, predominarán vientos flojos, salvo en el valle del Ebro, mientras el alisio moderado dominará en Canarias.