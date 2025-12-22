Qué pasa si te tocan los tres primeros números de ‘El Gordo’: así es el premio que muy poca gente conoce

Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números para introducirlas en el tambor durante los reparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad,que repartirá 2.772 millones de euros en premios. (EFE/Chema Moya)

El Sorteo Extraordinario de Navidad ya ha empezado y, a medida que los niños de San Ildefonso empiezan a cantar los números, son más las dudas que empiezan a surgir. Una de las más recurrentes tienen que ver con los premios y, en concreto, todo lo que tenga que ver con El Gordo.

Aunque todo el mundo sueña con los 400.000 euros, que con impuestos pasan a ser 328.000 euros, hay un premio que pasa desapercibido. Las centenas son un tipo de premio que se otorga a los décimos cuyo número coincide en sus tres primeras cifras con las tres primeras cifras de alguno de los cuatro primeros premios del sorteo.

A diferencia de los grandes premios. Las centenas ofrecen mayores posibilidades de resultar premiadas, ya que cada combinación puede generar hasta 99 premios distintos en cada sorteo. hasta en 99 ocasiones en el sorteo. Cabe señalar que las centenas cuentan con premios de 100 euros, es decir, 1.000 euros por serie.

Otros pequeños premios

Además de las centenas y los grandes premios, el Sorteo Extraordinario de Navidad reparte otras categorías que permiten a los jugadores sentir la emoción de estar cerca de la fortuna. Entre ellas destacan las aproximaciones, que se otorgan a los números que quedan justo antes o justo después de los cuatro primeros premios.

Otra categoría muy seguida por los jugadores son las terminaciones, que premian a los décimos que coinciden en las últimas cifras de los premios principales. La más conocida es el reintegro, que se otorga si la última cifra del número coincide con la del Gordo, devolviendo al jugador el valor del décimo, es decir, 20 euros.

Aunque no alcanzan la espectacularidad de El Gordo, tanto las aproximaciones como las terminaciones son muy apreciadas porque permiten a los jugadores sentir la emoción del sorteo y recibir un premio incluso si no han acertado el número exacto.