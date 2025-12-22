Los gatos pueden desarrollar una demencia similar al Alzheimer que da pistas sobre nuestro propio cerebro

El deterioro cognitivo de los gatos constituye un modelo biólogo más cercano al Alzheimer en las personas - (Imagen ilustrativa Infobae)

El envejecimiento no siempre transcurre de forma silenciosa, ni en humanos ni en animales. Un estudio reciente reveló que los gatos domésticos pueden desarrollar una forma de demencia con características muy similares a la enfermedad de Alzheimer. El hallazgo no solo permite entender mejor ciertos cambios de comportamiento en felinos mayores, sino que también abre nuevas líneas para estudiar el deterioro cognitivo en personas.

La investigación fue realizada por la Universidad de Edimburgo, en colaboración con el Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido y la Universidad de California. Los resultados fueron publicados en la revista científica European Journal of Neuroscience y muestran que el cerebro felino envejecido reproduce las primeras etapas del Alzheimer humano.

Según datos citados por SciTechDaily, casi la mitad de los gatos mayores de 15 años presenta al menos un síntoma asociado al deterioro cognitivo. Muchos de estos signos suelen atribuirse al paso del tiempo, pero el estudio indica que detrás existe un proceso biológico específico.

Así sucede el deterioro cognitivo en felinos

Según el medio digital Sciencia&Vie, entre los comportamientos más frecuentes se encuentran las vocalizaciones nocturnas sin causa aparente, la desorientación en espacios conocidos, el aislamiento, los cambios en los ciclos de sueño y la pérdida de hábitos de higiene. Estas señales, comunes en hogares con gatos ancianos, suelen pasar desapercibidas.

El análisis del tejido cerebral permitió identificar una de las claves del problema. En los cerebros de gatos con demencia se detectaron depósitos de beta-amiloide, una proteína tóxica conocida por su papel central en el Alzheimer humano. Estas placas no se acumulan de forma aleatoria, sino que se concentran en las sinapsis, los puntos de conexión donde las neuronas intercambian información. Este hallazgo demuestra que el daño afecta a la comunicación entre las neuronas.

Además, otro aspecto clave del estudio fue la reacción del propio cerebro ante la presencia de dos tipos de células, los astrocitos y la microglía. En condiciones normales, estas células participan en la limpieza y el mantenimiento de los circuitos neuronales mediante un mecanismo llamado poda sináptica. En los gatos con demencia, este mecanismo se vuelve patológico. Los investigadores observaron que, cerca de las placas amiloides, estas células comienzan a eliminar sinapsis afectadas. La ingestión de conexiones neuronales fue significativamente mayor en los gatos con síntomas cognitivos que en aquellos con un envejecimiento saludable.

Las imágenes tridimensionales obtenidas durante el estudio mostraron una colocalización clara entre las placas de amiloide, las sinapsis dañadas y las células gliales. Esto confirma que no se trata de un efecto pasivo del envejecimiento, sino de un proceso activo de degradación cerebral asociado a la enfermedad.

Asimismo, este punto marca una diferencia importante. El estudio subraya que la destrucción de sinapsis no aparece en el envejecimiento normal, sino que es específica de la demencia. Esto refuerza la idea de que el deterioro cognitivo felino es una patología definida y no una consecuencia inevitable de la edad.

Lo que dice el cerebro felino del cerebro de las personas

El hallazgo tiene implicancias que van más allá de la medicina veterinaria. Durante décadas, gran parte de la investigación sobre Alzheimer se basó en ratones modificados genéticamente para desarrollar placas cerebrales. Sin embargo, estos modelos no reproducen de forma natural el desarrollo de la enfermedad.

Los gatos, en cambio, desarrollan esta forma de demencia de manera espontánea. Esto los convierte en un modelo biológico más cercano al humano, especialmente para estudiar las etapas iniciales del deterioro cognitivo y la respuesta del sistema inmunitario del cerebro.

En consecuencia, el beneficio es doble. Por un lado, permite mejorar la detección y el acompañamiento de gatos mayores con demencia. Por otro, aporta información valiosa para comprender mejor cómo se inicia y progresa el Alzheimer en humanos. Así, el envejecimiento natural de los felinos podría ayudar a iluminar uno de los mayores desafíos de la medicina moderna.