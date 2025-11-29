Un estudio genético revela que los gatos domésticos provienen del norte de África

Un estudio genético identifica al norte de África como el origen de los gatos domésticos, desafiando la hipótesis tradicional del Medio Oriente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio genético modificó la comprensión existente sobre el origen y la expansión de los gatos domésticos, al indicar que estos animales descienden del norte de África y no del Medio Oriente, como tradicionalmente se asumía.

Según la investigación publicada en la revista Science y recogida por National Geographic, los gatos domésticos llegaron a Europa hace unos 2.000 años durante el auge del Imperio Romano, lo que representa un cambio relevante frente a la hipótesis clásica que ubicaba su llegada mucho antes.

El hallazgo principal, sustentado en análisis de ADN antiguo, desafía la teoría aceptada de que los gatos fueron domesticados por agricultores de la Edad de Piedra en el Medio Oriente hace unos 10.000 años y que luego acompañaron a los humanos hasta Europa.

La investigación publicada en Science revela que los gatos domésticos llegaron a Europa hace dos mil años, durante el Imperio Romano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo internacional de científicos, dirigido por Claudio Ottoni de la Universidad de Roma Tor Vergata, estudió restos de 225 gatos antiguos y modernos originarios de África del Norte, Israel y Europa, cubriendo un periodo de más de diez mil años. El análisis permitió obtener 87 genomas completos, base para una comparación precisa entre los felinos antiguos y los contemporáneos.

Genoma completo y nuevos descubrimientos

La metodología empleada marcó una diferencia clave respecto a estudios previos, que solo consideraban el ADN mitocondrial, limitado a la línea materna. El trabajo actual utilizó el genoma completo, lo cual proporcionó una perspectiva más detallada sobre la ascendencia felina. Ottoni afirmó: “Los genomas completos ofrecen una resolución mucho mayor al combinar las ascendencias de muchos individuos a lo largo del tiempo”.

Gracias a este enfoque se identificó que los gatos europeos anteriores al año 200 a.C. no compartían ascendencia directa con los domésticos actuales, sino que estaban relacionados con los gatos salvajes europeos (Felis silvestris). Estos animales convivían esporádicamente con comunidades neolíticas o eran cazados por su carne y piel, pero no participaban de la vida doméstica.

El análisis de 87 genomas completos de gatos antiguos y modernos permitió comparar la ascendencia felina a lo largo de diez mil años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis genético reveló que la llegada de los gatos domésticos a Europa se produjo en torno al siglo I d.C., al inicio del Imperio Romano. Jonathan Losos, biólogo evolutivo de la Universidad de Washington en St. Louis, subrayó en declaraciones a National Geographic que el estudio demuestra que “no hubo tal migración hace 6.500 años”, como sugerían los datos mitocondriales.

Losos añadió que no resulta extraño que el ADN mitocondrial genere interpretaciones incorrectas sobre las relaciones evolutivas, mientras que el análisis del genoma completo proporciona una imagen más precisa.

Rutas comerciales y expansión felina

La expansión de los gatos domésticos por Europa estuvo directamente relacionada con los movimientos de culturas fenicia y púnica, cuyos integrantes transportaron a estos animales a lo largo de sus redes comerciales en el Mediterráneo, incluyendo el norte de África, Cerdeña y el sur de la península ibérica.

Más adelante, la conquista romana favoreció la difusión de los gatos por el continente, hecho evidenciado por restos hallados en antiguos campamentos militares en Austria, Serbia y Gran Bretaña. Estos ejemplares presentan una afinidad genética notable con los domésticos modernos.

El estudio demuestra que los gatos europeos previos al 200 a.C. estaban emparentados con gatos salvajes y no con los domésticos actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también proporciona datos sobre la domesticación felina en otras áreas. Trabajos paralelos concluyen que los gatos domésticos llegaron a Asia oriental hace aproximadamente 1.400 años, junto a comerciantes de Oriente Medio por la Ruta de la Seda.

Asimismo, restos hallados en China y fechados hace 5.400 años corresponden a gatos leopardo locales, que frecuentaban asentamientos humanos en busca de alimento aunque no estaban completamente domesticados.

Implicaciones para la historia de la domesticación

Las repercusiones de estos descubrimientos son notables para la historia de la domesticación animal. Rastrear ese proceso en los gatos resulta difícil debido a la escasez de restos y a la similitud física entre ejemplares salvajes y domésticos, lo que ha alimentado debates científicos continuos.

Leslie Lyons, genetista felina de la Universidad de Missouri, explicó en National Geographic que “los gatos siguen siendo misteriosos, y van revelando sus secretos poco a poco”.

El estudio indica que la domesticación fue un proceso más reciente y complejo de lo que se pensaba, y que la adaptación de los gatos a los entornos urbanos durante el Imperio Romano fue clave para su permanencia.

La domesticación felina en Asia oriental se produjo hace 1.400 años, vinculada a comerciantes de Oriente Medio y la Ruta de la Seda (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al futuro, el grupo dirigido por Ottoni prevé analizar muestras genéticas de gatos momificados en Egipto, así como otros restos antiguos del norte de África, con miras a precisar aún más el momento y lugar de la domesticación.

Para Losos, el ADN de felinos norteafricanos con más de dos mil años resulta fundamental para dilucidar el origen de los gatos domésticos, aunque Lyons señaló los problemas técnicos al trabajar con ADN antiguo, comparando la dificultad con el reto de enfrentar a un felino salvaje africano, según expresó a National Geographic.

El enigma del origen de los gatos domésticos sigue despertando gran interés, ya que combina la intriga científica con la historia de una de las especies más cercanas al ser humano.