Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

Ayuso dice que el PP "arrasa" a la izquierda y achaca a Sánchez la debacle del PSOE. (Europa Press)

Lunes de Lotería de Navidad pero también de resaca electoral. Todavía hoy llegan reacciones tras el batacazo del PSOE en los comicios de Extremadura, su feudo por excelencia. Obtuvo su peor resultado histórico, tan solo 18 diputados, una decena menos que los que logró en 2023. Y para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez es un “perdedor profesional”. "Las pierde todas. Como decimos en Madrid, es un ‘loser’, vamos”, ha sentenciado.

La líder madrileña ha realizado este lunes una visita a a los profesionales del ASEM 112 durante las celebraciones navideñas. “El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura. Es un gran éxito”, ha destacado desde allí en relación a la ventaja obtenida por la candidata María Guardiola, quien consiguió 29 escaños. Aunque también ha mencionado que el PP necesita el apoyo de Vox para conformar gobierno en la comunidad extremeña.

El PP de María Guardiola no ha logrado la mayoría absoluta que pretendía con el adelanto electoral. Ahora tendrá que depender de Vox que refuerza su resultado con seis escaños más que dos años atrás, y se queda con 11. Aun así, los populares han defendido que su maniobra “ha merecido muchísimo la pena” porque ha conseguido retractar el mal momento del PSOE.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

La presidenta regional ha insistido en que la reiteración de derrotas electorales para Sánchez constituye “una rémora para España y para su partido”. A su juicio, la situación política atraviesa “el peor momento institucional y político en esta democracia desde el 78”, y posicionó al PP como “el partido capaz de ofrecer prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños y al resto de los españoles”. Díaz Ayuso ha reivindicado así el papel de su formación como principal alternativa ante el contexto político actual.

Mayoría absoluta de PP y Vox

PP y Vox consiguen entre los dos mayoría absoluta, con 29 y 11 diputados, 40 en total. La suma de los resultados de los socialistas y Unidas por Extremadura —que obtuvo tres escaños más que en la anterior cita electoral, alcanzando el 10,24 % de los apoyos y un total de 25 escaños entre ambas formaciones—, no se tradujo en una mayoría suficiente para la izquierda en la cámara autonómica.

La derecha ha arrollado al bloque de izquierdas y María Guardiola se ha consolidado como la única líder con capacidad real para ocupar el cargo. “Hay un claro ganador y ese es el Partido Popular”, afirmó la candidata popular en su valoración de los resultados. “El PSOE es ahora un partido en el chasis y lo es por méritos propios”, añadió el secretario general del PP, Miguel Tellado.

¿Y ahora qué? Pues a PP y Vox les toca poner en marcha una dura negociación para poder gobernar. Los de Guardiola necesitarán que, como mínimo, los parlamentarios de sus habituales socios de gobierno se abstengan en las votaciones. Pero ahora Vox no tiene cuatro diputados como en 2023, sino once.