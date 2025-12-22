España

Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

La presidenta de la Comunidad de Madrid apunta que la reiteración de derrotas electorales para Sánchez constituye “una rémora para España y para su partido”

Guardar
Ayuso dice que el PP
Ayuso dice que el PP "arrasa" a la izquierda y achaca a Sánchez la debacle del PSOE. (Europa Press)

Lunes de Lotería de Navidad pero también de resaca electoral. Todavía hoy llegan reacciones tras el batacazo del PSOE en los comicios de Extremadura, su feudo por excelencia. Obtuvo su peor resultado histórico, tan solo 18 diputados, una decena menos que los que logró en 2023. Y para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez es un “perdedor profesional”. "Las pierde todas. Como decimos en Madrid, es un ‘loser’, vamos”, ha sentenciado.

La líder madrileña ha realizado este lunes una visita a a los profesionales del ASEM 112 durante las celebraciones navideñas. “El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura. Es un gran éxito”, ha destacado desde allí en relación a la ventaja obtenida por la candidata María Guardiola, quien consiguió 29 escaños. Aunque también ha mencionado que el PP necesita el apoyo de Vox para conformar gobierno en la comunidad extremeña.

El PP de María Guardiola no ha logrado la mayoría absoluta que pretendía con el adelanto electoral. Ahora tendrá que depender de Vox que refuerza su resultado con seis escaños más que dos años atrás, y se queda con 11. Aun así, los populares han defendido que su maniobra “ha merecido muchísimo la pena” porque ha conseguido retractar el mal momento del PSOE.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

La presidenta regional ha insistido en que la reiteración de derrotas electorales para Sánchez constituye “una rémora para España y para su partido”. A su juicio, la situación política atraviesa “el peor momento institucional y político en esta democracia desde el 78”, y posicionó al PP como “el partido capaz de ofrecer prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños y al resto de los españoles”. Díaz Ayuso ha reivindicado así el papel de su formación como principal alternativa ante el contexto político actual.

Mayoría absoluta de PP y Vox

PP y Vox consiguen entre los dos mayoría absoluta, con 29 y 11 diputados, 40 en total. La suma de los resultados de los socialistas y Unidas por Extremadura —que obtuvo tres escaños más que en la anterior cita electoral, alcanzando el 10,24 % de los apoyos y un total de 25 escaños entre ambas formaciones—, no se tradujo en una mayoría suficiente para la izquierda en la cámara autonómica.

La derecha ha arrollado al bloque de izquierdas y María Guardiola se ha consolidado como la única líder con capacidad real para ocupar el cargo. “Hay un claro ganador y ese es el Partido Popular”, afirmó la candidata popular en su valoración de los resultados. “El PSOE es ahora un partido en el chasis y lo es por méritos propios”, añadió el secretario general del PP, Miguel Tellado.

¿Y ahora qué? Pues a PP y Vox les toca poner en marcha una dura negociación para poder gobernar. Los de Guardiola necesitarán que, como mínimo, los parlamentarios de sus habituales socios de gobierno se abstengan en las votaciones. Pero ahora Vox no tiene cuatro diputados como en 2023, sino once.

Temas Relacionados

Elecciones Extremadura 2025Isabel Díaz AyusoPPPSOEPedro SánchezComunidad de MadridExtremaduraPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así se ha vivido la Lotería de Navidad desde dentro del Teatro Real: una caída, disfraces y mucha celebración

La gala se ha emitido en directo desde RTVE y ha sido presentada por Blanca Belloch y Sandra Daviú

Así se ha vivido la

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Solo quedan por salir los dos últimos quintos premios, dotados de 6.000 euros por décimo, y el segundo cuarto premio, que asciende a 20.000 euros

Sorteo de la Lotería de

El precio de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio de la luz

Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026: si no has tenido suerte en el Sorteo de Navidad, esta es tu segunda oportunidad

Conoce todos los detalles importantes sobre del primer gran sorteo del año

Cuándo se celebra la Lotería

Una administración de La Bañeza reparte 468 millones del Gordo en la Lotería de Navidad y una parte salpica a la peña de UD Las Palmas: “Me están entrando los temblores”

La fortuna ha llegado a la localidad leonesa en un contexto de crisis, repartiendo esperanza entre trabajadores, familias y deportistas locales

Una administración de La Bañeza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo avisa que la victoria

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

Una camionera que perdió el antebrazo izquierdo en un accidente de tráfico en Alemania consigue la incapacidad permanente absoluta tras la negativa de la mutua

El Gobierno acuerda con Bildu la prohibición de desahuciar por impago de alquiler a las familias vulnerables en 2026

Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

La Justicia avala el desahucio de un hombre con un 72% de discapacidad y una pensión de 421 euros por no haber pagado su alquiler

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los empleados de Bimba y Lola entre los ganadores del segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 diciembre

Esther Lanchas reparte el primer premio de la Lotería de Navidad 2025 en Madrid: “Es la primera vez que la administración da un Gordo”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento