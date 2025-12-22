A qué hora empieza la Lotería de Navidad 2025 y dónde ver el sorteo online o en televisión

Sorteo de la Lotería de Navidad. (EFE/Javier Lizón)

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, manteniendo una de las tradiciones más esperadas en España. El programa especial dedicado al sorteo comenzará a las 9:00 horas y podrá seguirse en directo tanto online como en televisión. Existen varias opciones para no perderse el evento y acceder a toda la información relacionada con la Lotería de Navidad.

Durante la mañana del 22 se darán un total de 2.772 millones de euros repartidos entre 26.001.300 de décimos. El premio más esperado es el Gordo en el que cada décimo será agraciado con 400.000 euros.

¿A qué hora empieza el sorteo de Navidad?

El sorteo tendrá lugar mañana lunes. El programa especial comenzará a las 8:30 horas, momento en el que se abrirá la retransmisión en directo desde el Teatro Real de Madrid. Será a partir de las 9:00 horas cuando empiece el sorteo de la mano de los niños de San Ildefonso.

Cómo ver el sorteo de la Lotería de Navidad online, en televisión o radio

Para quienes deseen seguir el sorteo en directo, existen varias alternativas. La página web oficial de Loterías ofrecerá la emisión en streaming, permitiendo acceder a la retransmisión desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Además, en RTVE estará disponible en la web, facilitando el acceso al programa especial y la cobertura en tiempo real de todo lo que ocurra en el Teatro Real.

Si quieres seguir el evento en televisión, La 1 de TVE contará con un programa especial desde las 8:00 horas. Y en RNE seguirán el sorteo desde el Teatro Real a partir de las 8:30 horas.

Otra opción para no perderse ningún detalle será el directo que realizará Infobae, con el ‘última hora’ de todo lo que ocurra en relación con el sorteo durante la mañana del 22 de diciembre. De este modo, tanto en televisión como online, el público podrá elegir la forma que más le convenga para seguir el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y conocer al instante los números premiados y las historias que rodean a este acontecimiento anual.