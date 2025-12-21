Rescatan a un gato que iba a ser vendido en Vinted por 30 euros: el dueño “no veía que estaba mal”

Rescatan a un gato que iba a ser vendido en Vinted por 30 euros (Left Paw Cat Rescue)

Una organización benéfica ha rescatado a un gato que estuvo a punto de ser vendido en la famosa aplicación para compra-venta de ropa de segunda mano, Vinted. El suceso ha desatado la crítica en asociaciones de bienestar animal al haber mostrado el peligro y desprotección a la que pueden exponerse los animales en plataformas digitales.

El gato de tres años que ha protagonizado este episodio habría sido ofrecido por tan solo 30 libras (34,27 euros) en Vinted, donde la venta de mascotas está prohibida. El rescate tuvo lugar después de que Abi Left, fundadora de Left Paw Cat Rescue, detectase el anuncio y se pusiera en contacto con el vendedor.

La creadora de la asociación, comprometida con el rescate y rehabilitación para gatos callejeros, abandonados o vulnerables del sur de Birmingham, aseguró que el dueño del gato entregó el animal sin requerir ningún tipo de verificación: “No hizo ninguna comprobación, simplemente estaba muy contenta de entregarme su gato”, ha expresado. Por su parte, Left no le mencionó que representaba a un centro de rescate, según la información de la BBC.

Rescatan a un gato que iba a ser vendido en Vinted por 30 euros (Left Paw Cat Rescue)

El dueño “no veía que estaba mal” esta acción

Tras tener conocimiento del caso, la empresa responsable de la plataforma digital se ha pronunciado y ha declarado que “no es un lugar para la venta de animales, como se establece en nuestras Reglas del Catálogo”. De este modo, ha afirmado que el anuncio fue eliminado “tan pronto como se enteraron de ello”, según las declaraciones del portavoz de la plataforma a The Sun.

Aun así, reiteraron que “no toleramos en absoluto este tipo de comportamiento” y aseguró que utilizan software específico para detectar objetos prohibidos. No obstante, según explicó Left, el vendedor “no veía que estaba mal” publicarlo en la web. Asimismo, la rescatista afirmó que muchos usuarios la han criticado por haberlo comprado. Pero ella asegura que esta no es la primera venta que detecta en internet y que el precio que había establecido solo demuestra que el dueño “no le había dado ningún valor a su vida”.

Afortunadamente, el estado del gato era bueno, a pesar de estar completamente “asustado” cuando Left visitó la casa del dueño y se escondía de sus nuevos dueños. Pero para la creadora de Left Paw Cat Rescue, ha anunciado que “al menos está a salvo, sabemos que está en las manos adecuadas y que no ha acabado accidentalmente en las manos equivocadas”.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Según los datos que ha recogido The Sun, en Reino Unido se registran cada año a miles de gatos que se quedan en condición de abandono o son entregados por sus propietarios a diversas asociaciones. De hecho, algunas organizaciones como Cats Protection y la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) reportan una alta carga de trabajo en el rescate y cuidado de estos animales, dejando en 2024 cifras de más de 22.000 casos de abandono de gatos en el país. Un número que dista bastante del español, que representa una situación grave para estos animales.

Según la información de Cultura Animal, se registran casi 300.000 casos de abandono en perros y gatos a lo largo del año, posicionando a España como uno de los países europeos con peores datos. Concretamente, el 40% de estos sucesos son de gatos, que suelen congregarse sobre todo en los meses de verano.