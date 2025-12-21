Los famosos a los que les tocó la Lotería de Navidad: de Carmen Lomana a Carlos Sobera

Carmen Lomana es una de las celebrities a las que le ha tocado la Lotería de Navidad. (EUROPA PRESS)

Cada 22 de diciembre España vive un día único. La expectación y la ilusión de ser el afortunado son las emociones que viven millones de españoles nada más empezar el día. La curiosidad y el desdén por conocer cuál será el décimo ganador se acrecienta cuando se empieza a escuchar el sonido del bombo de Navidad y las voces cantarinas de los niños de San Ildefonso. Sin embargo, tan solo unos pocos bienaventurados tienen la oportunidad de presumir de haber recibido alguno de los premios más jugosos de la Lotería de Navidad.

Dentro del listado de personas que han tenido la dicha de recibir el ansiado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que comenzó en 1812, se encuentran conocidos rostros del mundo del espectáculo y la televisión. Y, como no, algún que otro miembro de la Casa Real española. Teniendo en cuenta que quedan tan solo horas para que se celebre el Sorteo de Navidad, traemos al presente todos los famosos a los que les tocó el gran Premio.

Carlos Sobera

Si hay algo claro es que somos muchos los que jugamos la Lotería de Navidad con la finalidad de saber si, por cosas del azar, te haces con el décimo premiado. Así ha pasado con el presentador de First Dates, quien probó suerte y, en una ocasión, se llevó la cantidad de 300 euros.

Soraya Arnelas

La que fuera concursante de Operación Triunfo ha sido agraciada en más de una ocasión. Hubo un año en el que le tocó el segundo premio de la Lotería de la Navidad gracias a un décimo que compartía con sus padres. Pero, dejando a un lado El Gordo, también tuvo la suerte de ser premiada con un boleto de la Lotería del Niño.

Nacho Guerreras

El conocido actor de La que se avecina, famosa serie de televisión española donde da vida a Coque, todavía no era un rostro popular cuando le tocó El Gordo. En la Lotería de Navidad de 2002, su padre le compró un décimo y, por cosas del destino, aquel billete resultó premiado. Con el dinero recibido, el actor compró los derechos de una obra de teatro con la que triunfó.

Nacho Guerreros como Coque en 'La que se avecina'

Carmen Lomana

El caso de la empresaria leonesa es uno de los más surrealistas. Acostumbrada a no comprar Lotería de Navidad porque le da mala suerte, tal y como ella misma ha asegurado en más de una ocasión, Carmen Lomana tuvo la dicha de ser premiada con El Gordo. Una vez le regalaron un décimo y, por casualidad, resultó ser el boleto elegido. Lo más increíble de esta historia es que la colaboradora de televisión no pudo cobrar el premio porque, cuando quiso hacerlo, este ya había caducado.

Mercedes Milá

A la presentadora de televisión su trayectoria profesional le ha otorgado grandes satisfacciones. Y es que, como es tradición en algunas empresas, Megamedia, la productora en la que trabajaba en 2006, compartieron un décimo de la Lotería de Navidad entre todos los trabajadores. Gracias a este boleto, se llevó uno de los grandes premios de la Lotería de Navidad.

Isabel Gemio

La locutora de radio y presentadora de televisión también ha sido otra de las personas con la dicha de saborear lo que supone hacerse con el premio de la Lotería de Navidad. Pese a que no es amiga del azar, lo cierto es que participa en el sorteo navideño gracias a sus hijos, quienes le animan a comprar un boleto. Gracias a ello, hace unos años se llevó un humilde pero agradecido premio.

Isabel Gemio, fotografía de archivo (Europa Press)

Nieves Herrero

La suerte también ha tocado a la locutora de radio de Onda Madrid, quien sí acostumbra a jugar a la Lotería de Navidad. Así, compra décimos enteros y participa de todos los que tienen sus amigos y seres cercanos. Aunque no consiguió hacerse con El Gordo, lo cierto es que una vez le tocó el cuarto premio de los bombos de este popular sorteo navideño, además de rascar algo para la Lotería del Niño.

Fortu

Conocido por su paso por Gran Hermano Dúo, el líder de la banda Obús y exconcursante de varios realities fue uno de los bienaventurados de la Lotería de Navidad. En el año 2015, le tocó el quinto premio. Y, afortunadamente, por partida doble, pues guardaba dos décimos.

Fortu en 'GH DçUO' (José Oliva / Europa Press)