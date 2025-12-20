España

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

El presidente de Rusia ha dedicado parte de su discurso de balance del año a tachar de “disparate” los alegatos europeos de que planea atacar nuevos objetivos más allá de Ucrania, pero asegura que responderán ante cualquier amenaza

Guardar
Russian President Vladimir Putin attends
Russian President Vladimir Putin attends his annual end-of-year press conference and phone-in in Moscow, Russia December 19, 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Vladimir Vladímirovich Putin lleva siendo presidente de Rusia desde el año 2000. Graduado en Derecho por

Durante su extenso discurso anual, Vladímir Putin dedicó tiempo a descalificar a quienes, según él, alimentan temores sobre supuestas intenciones rusas de atacar Europa o la OTAN en un plazo corto. El mandatario describió estas acusaciones como producto de “locos” y rechazó los señalamientos sobre los objetivos del Kremlin.

No obstante, en el mismo acto, Putin lanzó advertencias dirigidas a Europa y la OTAN sobre la posibilidad de un conflicto militar abierto si Rusia no es tratada “con respeto” o si se intenta aislar el enclave de Kaliningrado, ubicado entre Lituania y Polonia.

Cualquier amenaza contra Rusia conducirá a “una escalada sin precedentes del conflicto”

Putin afirmó: “Si se formulan amenazas de este tipo contra nosotros, las destruiremos. Acciones de este tipo conducirán simplemente a una escalada sin precedentes del conflicto, lo llevarán a un nivel completamente distinto y lo ampliarán hasta un conflicto armado a gran escala”. De esta forma, el presidente ruso reiteró en su discurso que su país está preparado para una confrontación con Europa.

La retórica en torno al conflicto ha aumentado en las últimas semanas. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, sostuvo que es necesario estar preparados para “una gran guerra, como la que lucharon nuestros abuelos y nuestros bisabuelos”, mientras que los últimos mensajes de Putin coinciden en la necesidad de considerar escenarios de enfrentamiento.

*en ampliación

Temas Relacionados

RusiaOTANEEUUEuropaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Receta de panettone casero al estilo tradicional italiano: cómo hacer este postre típico de Navidad

Elaborar panettone casero requiere paciencia, con tiempos de fermentación y levado que suman más de 20 horas, pero el resultado merece la pena

Receta de panettone casero al

Carlo Costanzia padre toma medidas legales contra Mar Flores tras sus memorias: “No voy a permitir que me llame maltratador”

El aristócrata italiano se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!’ para hablar de la demanda legal y penal que ha emprendido contra su expareja

Carlo Costanzia padre toma medidas

Irene López, psicóloga, sobre el contacto cero: “Si le podéis bloquear, muchísimo mejor”

El contacto cero es, casi siempre, la mejor vía para superar una ruptura de pareja

Irene López, psicóloga, sobre el

Llega el invierno a España con nevadas en Madrid y la mitad norte: la Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente que dejarán lluvias en estas comunidades

Especialmente el domingo, será recomendable consultar el estado de las carreteras

Llega el invierno a España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navajas, cuchillos, machetes y katanas:

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”