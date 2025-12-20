Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Russian President Vladimir Putin attends his annual end-of-year press conference and phone-in in Moscow, Russia December 19, 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Vladimir Vladímirovich Putin lleva siendo presidente de Rusia desde el año 2000. Graduado en Derecho por

Durante su extenso discurso anual, Vladímir Putin dedicó tiempo a descalificar a quienes, según él, alimentan temores sobre supuestas intenciones rusas de atacar Europa o la OTAN en un plazo corto. El mandatario describió estas acusaciones como producto de “locos” y rechazó los señalamientos sobre los objetivos del Kremlin.

No obstante, en el mismo acto, Putin lanzó advertencias dirigidas a Europa y la OTAN sobre la posibilidad de un conflicto militar abierto si Rusia no es tratada “con respeto” o si se intenta aislar el enclave de Kaliningrado, ubicado entre Lituania y Polonia.

Cualquier amenaza contra Rusia conducirá a “una escalada sin precedentes del conflicto”

Putin afirmó: “Si se formulan amenazas de este tipo contra nosotros, las destruiremos. Acciones de este tipo conducirán simplemente a una escalada sin precedentes del conflicto, lo llevarán a un nivel completamente distinto y lo ampliarán hasta un conflicto armado a gran escala”. De esta forma, el presidente ruso reiteró en su discurso que su país está preparado para una confrontación con Europa.

La retórica en torno al conflicto ha aumentado en las últimas semanas. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, sostuvo que es necesario estar preparados para “una gran guerra, como la que lucharon nuestros abuelos y nuestros bisabuelos”, mientras que los últimos mensajes de Putin coinciden en la necesidad de considerar escenarios de enfrentamiento.

*en ampliación