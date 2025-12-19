Mundo

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual

El discurso del líder de Kremlin, habitualmente celebrado en diciembre, suele extenderse por varias horas y es transmitida por la televisión estatal con un estricto control editorial

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el Kremlin en Moscú, Rusia, el 11 de diciembre de 2025, para hablar sobre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania (Gavriil Grigorov/REUTERS)

El líder de Rusia, Vladimir Putin, brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual, aunque en este 2025 será un evento clave dentro de sus 25 años en el poder.

El discurso de Putin, habitualmente celebrado en diciembre, suele extenderse por varias horas y es transmitida por la televisión estatal con un estricto control editorial. El formato también permite que periodistas y ciudadanos de todas las regiones rusas —abarca las 12 zonas horarias del país— formulen preguntas directamente al presidente.

En las semanas previas a su aparición pública, Putin se mostró desafiante y reiteró que Rusia se apoderará del resto del este de Ucrania por la fuerza si fracasa la vía diplomática. “Los objetivos de la operación militar especial sin duda se alcanzarán”, afirmó ante funcionarios de defensa, utilizando el término oficial del Kremlin para la campaña militar.

El evento se producirá en un momento en que la Unión Europea apuntaló el apoyo a Kiev, con un un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin utilizar los activos rusos congelados. En contraposición, el Kremlin intenta mantener a Europa fuera del centro de las negociaciones de paz en territorio ucraniano, plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Esta semana, Putin elevó el tono de su retórica, calificando a los líderes de la UE como “cerdos” y prometiendo recurrir a la vía militar para tomar el resto del territorio ucraniano que reclama como ruso si las conversaciones no prosperan.

Vladimir Putin asiste a una
Vladimir Putin asiste a una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, Valery Zorkin, en el Kremlin (REUTERS)

Desde el verano, Rusia logró avances en el campo de batalla, en particular en la región sureña de Zaporizhzhia. Los combates se mantienen intensos en todo el país, mientras Estados Unidos redobla conversaciones por separado con ambos bandos. Sin embargo, Moscú, que mantiene la iniciativa, insiste en que quiere alcanzar un acuerdo antes de aceptar un alto el fuego.

El mandatario estadounidense señaló recientemente que Rusia se encuentra en una posición más favorable para negociar y sugirió que Kiev debería considerar ceder parte de su territorio. Esta postura generó inquietud en Europa, donde temen que Washington pueda forzar un acuerdo acelerado que termine concediendo excesivas ventajas a Moscú.

En las calles de Moscú, la mayoría de las personas entrevistadas por AFP manifestó que lo que más esperan escuchar de Vladimir Putin es una respuesta concreta sobre el final de la guerra. “Le preguntaría cuándo llegará la paz para todos”, comentó Anna, una jubilada de 65 años, quien aseguró apoyar la posición del mandatario ruso en el conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, participa en una ceremonia para entregar las medallas de la Estrella de Oro a los militares que participaron en la campaña militar del país en Ucrania (Alexander Kazakov/REUTERS)

Está previsto que Vladimir Putin enfrente este viernes preguntas sobre el estado de la economía rusa, que lleva casi cuatro años adaptada a una situación de “economía de guerra”, con la defensa nacional como prioridad absoluta por encima de otros sectores. En este periodo, Rusia ha soportado pesadas sanciones internacionales y una inflación sostenida.

La realidad de los costos de la guerra ya no puede pasar desapercibida”, advirtió este mes The Bell, un portal independiente ruso, al introducir un panel de especialistas en economía para analizar la situación del país.

Una reciente encuesta del centro independiente Levada —catalogado como “agente extranjero” por el Kremlin— reveló que un 16% de los ciudadanos está interesado en escuchar de boca de Putin cuándo mejorarán las condiciones de vida en Rusia.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaUnión EuropeaUEVladimir PutinDonald TrumpEstados Unidosactivos rusos

Últimas Noticias

El primer ministro de Australia anunció un día de reflexión a una semana del ataque terrorista en Bondi Beach

La población fue llamada a participar en un acto simbólico el próximo domingo, una semana después del tiroteo masivo, como muestra de solidaridad y compromiso con la paz en la sociedad australiana

El primer ministro de Australia

Zelensky celebró el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE y afirmó que “se trata de un apoyo significativo”

“Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”, afirmó el mandatario ucraniano por medio de un comunicado publicado en X

Zelensky celebró el préstamo de

Von der Leyen confía en reunir el respaldo político para firmar en enero el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur

“Confío en que contemos con la mayoría necesaria”, declaró la jefa del Ejecutivo europeo en una conferencia de prensa, al referirse al tratado cuya firma estaba prevista para este sábado y que quedó postergada principalmente por la oposición de Francia e Italia

Von der Leyen confía en

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Nos comprometimos y cumplimos”, afirmó el secretario general del bloque, Antonio Costa, en un comunicado publicado en X. Los líderes europeos resolvieron estructurar el apoyo mediante un préstamo respaldado por el presupuesto común del bloque

Tras un día de negociaciones,

El mayor pacto energético de Israel con Egipto genera controversia regional

La venta de 130.000 millones de metros cúbicos de gas israelí a Egipto, anunciada como histórica, desata críticas ante la compleja relación entre ambos países y el contexto de la guerra en Gaza

El mayor pacto energético de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedro Sánchez resta importancia al

Pedro Sánchez resta importancia al retraso del acuerdo con Mercosur: “Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes”

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

Difundieron los motivos de la muerte de Kenya, la elefanta que fue trasladada desde Mendoza a Brasil

¿Los días pasan más rápido en diciembre? Esto explica la ciencia

Fin de semana de nieve, frío y lluvias en España: estas son las regiones afectadas este viernes, según la Aemet

INFOBAE AMÉRICA
Fedra Lorente, en su momento

Fedra Lorente, en su momento más crítico, preocupa con su visita a un centro médico

Wodan AI cierra una ronda pre-semilla de dos millones de euros para impulsar la "IA soberana" en Europa

Victoria Federica huye de la prensa tras salir a la luz la identidad de su nuevo amor, empresario de la noche madrileña

Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney

Bolivia anuncia que colaborará con EEUU, la UE y la ONU en un nuevo plan contra el tráfico de cocaína

ENTRETENIMIENTO

El rapero Wiz Khalifa, condenado

El rapero Wiz Khalifa, condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas en un festival de música

Brad Pitt se apunta una victoria en su batalla legal contra Angelina Jolie: la actriz deberá entregar a la justicia mensajes privados

Secretos y emociones: así es el renacimiento creativo de Pulp en su álbum más personal

Mil millones y una cláusula inédita: quién es el cantante que alcanzó un acuerdo que podría cambiar la industria musical

¿Habrá sexta temporada de ‘Emily en París’? Esto se sabe