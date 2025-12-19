El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el Kremlin en Moscú, Rusia, el 11 de diciembre de 2025, para hablar sobre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania (Gavriil Grigorov/REUTERS)

El líder de Rusia, Vladimir Putin, brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual, aunque en este 2025 será un evento clave dentro de sus 25 años en el poder.

El discurso de Putin, habitualmente celebrado en diciembre, suele extenderse por varias horas y es transmitida por la televisión estatal con un estricto control editorial. El formato también permite que periodistas y ciudadanos de todas las regiones rusas —abarca las 12 zonas horarias del país— formulen preguntas directamente al presidente.

En las semanas previas a su aparición pública, Putin se mostró desafiante y reiteró que Rusia se apoderará del resto del este de Ucrania por la fuerza si fracasa la vía diplomática. “Los objetivos de la operación militar especial sin duda se alcanzarán”, afirmó ante funcionarios de defensa, utilizando el término oficial del Kremlin para la campaña militar.

El evento se producirá en un momento en que la Unión Europea apuntaló el apoyo a Kiev, con un un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin utilizar los activos rusos congelados. En contraposición, el Kremlin intenta mantener a Europa fuera del centro de las negociaciones de paz en territorio ucraniano, plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Esta semana, Putin elevó el tono de su retórica, calificando a los líderes de la UE como “cerdos” y prometiendo recurrir a la vía militar para tomar el resto del territorio ucraniano que reclama como ruso si las conversaciones no prosperan.

Vladimir Putin asiste a una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional, Valery Zorkin, en el Kremlin (REUTERS)

Desde el verano, Rusia logró avances en el campo de batalla, en particular en la región sureña de Zaporizhzhia. Los combates se mantienen intensos en todo el país, mientras Estados Unidos redobla conversaciones por separado con ambos bandos. Sin embargo, Moscú, que mantiene la iniciativa, insiste en que quiere alcanzar un acuerdo antes de aceptar un alto el fuego.

El mandatario estadounidense señaló recientemente que Rusia se encuentra en una posición más favorable para negociar y sugirió que Kiev debería considerar ceder parte de su territorio. Esta postura generó inquietud en Europa, donde temen que Washington pueda forzar un acuerdo acelerado que termine concediendo excesivas ventajas a Moscú.

En las calles de Moscú, la mayoría de las personas entrevistadas por AFP manifestó que lo que más esperan escuchar de Vladimir Putin es una respuesta concreta sobre el final de la guerra. “Le preguntaría cuándo llegará la paz para todos”, comentó Anna, una jubilada de 65 años, quien aseguró apoyar la posición del mandatario ruso en el conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, participa en una ceremonia para entregar las medallas de la Estrella de Oro a los militares que participaron en la campaña militar del país en Ucrania (Alexander Kazakov/REUTERS)

Está previsto que Vladimir Putin enfrente este viernes preguntas sobre el estado de la economía rusa, que lleva casi cuatro años adaptada a una situación de “economía de guerra”, con la defensa nacional como prioridad absoluta por encima de otros sectores. En este periodo, Rusia ha soportado pesadas sanciones internacionales y una inflación sostenida.

“La realidad de los costos de la guerra ya no puede pasar desapercibida”, advirtió este mes The Bell, un portal independiente ruso, al introducir un panel de especialistas en economía para analizar la situación del país.

Una reciente encuesta del centro independiente Levada —catalogado como “agente extranjero” por el Kremlin— reveló que un 16% de los ciudadanos está interesado en escuchar de boca de Putin cuándo mejorarán las condiciones de vida en Rusia.

(Con información de AFP)