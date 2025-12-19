Putin estima que la UE desea ver un desplome de Trump en las legislativas de 2026

En su intervención más reciente en una conferencia de prensa en Moscú, Vladimir Putin señaló que algunas autoridades europeas identificarían el periodo posterior a las elecciones legislativas de 2026 en Estados Unidos como una ventana de oportunidad para fortalecer su influencia política. Según detalló Europa Press, el presidente ruso advirtió que los líderes de la Unión Europea estarían interesados en aprovechar una posible disminución del poder político del presidente estadounidense Donald Trump tras dichos comicios, con la finalidad de incidir directamente sobre la administración en Washington y aumentar la presión diplomática en los dos años siguientes.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Putin expuso que, en su visión, esta expectativa europea se inscribe en una estrategia comunitaria que busca activar alianzas tradicionales en el Congreso estadounidense y consolidar la capacidad de la UE para influir sobre la Casa Blanca en el nuevo ciclo político americano. Durante la conferencia, el mandatario ruso afirmó que este cálculo europeo respondería a un análisis sobre el posible debilitamiento de la administración Trump tras los resultados electorales, previendo que Bruselas intentaría sacar ventaja en el escenario resultante para impulsar sus propios intereses.

Putin, según consignó Europa Press, no se limitó a analizar el futuro inmediato. También comparó la supuesta actitud de las élites políticas europeas frente al proceso político estadounidense con las repetidas acusaciones que han surgido en Estados Unidos acerca de una interferencia rusa en elecciones anteriores. A este respecto, el presidente ruso insistió en que, tras varias investigaciones desarrolladas por las autoridades estadounidenses, no se hallaron pruebas de cooperación de su Gobierno con actores políticos ni de intervención explícita en los comicios. Al respecto, Putin declaró: “No hubo cooperación ni interferencia rusa”.

El mandatario ruso puso en relieve que, durante procesos electorales previos en Estados Unidos, diferentes élites políticas europeas manifestaron abiertamente su preferencia hacia el Partido Demócrata, postura que, en sus palabras durante la conferencia repicadas por Europa Press, se manifestó de forma “completamente obvia, perceptible y manifiesta”. Putin expresó que este apoyo del bloque europeo fue directo, a diferencia de la presunta injerencia rusa de la que había sido acusado el Kremlin y de la cual nunca existió confirmación oficial tras las distintas indagaciones.

Asimismo, tal como publicó Europa Press, el jefe del Kremlin apuntó que en el actual contexto político internacional, algunos líderes europeos actúan impulsados por una actitud que calificó como agresiva y poco profesional. Aunque evitó mencionar nombres concretos, el presidente ruso atribuyó a estas figuras la intención de influir de manera tangible en las dinámicas políticas estadounidenses, especialmente después de las elecciones legislativas previstas en noviembre de 2026. Putin observó que, según su perspectiva, las autoridades de Bruselas preparan desde ahora su posicionamiento para capitalizar cualquier escenario adverso para la administración estadounidense, reactivando vínculos con sectores clave del Congreso de Estados Unidos.

En sus declaraciones a los medios, Putin hizo referencia de nuevo al uso político de su figura en el debate interno estadounidense. Según detalló Europa Press, el mandatario subrayó que la noción de injerencia rusa fue empleada de manera instrumental por actores políticos estadounidenses, utilizándola como elemento de confrontación electoral ante la ciudadanía, aunque sin encontrar fundamento en los resultados de las investigaciones oficiales.

El dirigente ruso ofreció un balance donde valoró el tipo de interacción actual entre la Unión Europea y Estados Unidos, describiendo una etapa en que Bruselas buscaría explotar cualquier debilidad interna de la presidencia de Trump, sobre todo durante el periodo inmediatamente posterior a las elecciones de medio término. Europa Press indicó que, de acuerdo con Putin, este enfoque responde a un planteamiento calculado desde la UE para ganar mayor margen de maniobra y robustecer su posición internacional a costa de los posibles desafíos políticos internos que pudieran surgir en la administración republicana durante el periodo 2026-2028.

El presidente ruso, en la rueda de prensa anual ante ciudadanos y medios de comunicación, reiteró su convencimiento de que varios gobiernos europeos han participado de manera proactiva en la política norteamericana, adoptando un papel que consideró mucho más visible y determinante que el supuestamente desempeñado por Rusia, cuyas acciones nunca fueron corroboradas oficialmente en las múltiples pesquisas abiertas en Estados Unidos. Según el relato difundido por Europa Press, Putin planteó que el futuro de las relaciones entre la UE y Estados Unidos podría verse marcado por una estrategia europea orientada a aprovechar las coyunturas políticas americanas en busca de mayor protagonismo global.