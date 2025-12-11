Mundo

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

La máxima autoridad de la Alianza Atlántica advirtió en Berlín que los países miembros deben incrementar la inversión en defensa y acelerar la producción de armamento para evitar un posible conflicto con Moscú a través de la disuasión

Guardar
El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hace un gesto mientras pronuncia un discurso inaugural en la Representación Estatal de Baviera, organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en Berlín, Alemania, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Annegret Hilse

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

“Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia”, dijo Rutte en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El secretario general de la OTAN aseguró que los aliados deben permanecer “fuertes, confiados y firmes” frente a la amenaza rusa, pero sin caer en la autocomplacencia, porque -afirmó- “las fuerzas oscuras de la opresión están de nuevo en marcha”.

“Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes, muchos no perciben la urgencia y creen que el tiempo está de nuestro lado, pero no es así. Es hora de actuar”, subrayó.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el Kremlin en Moscú, Rusia, el 11 de diciembre de 2025, para hablar sobre la situación en la zona del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

A su juicio, este año Rusia se ha vuelto aún más descarada, imprudente y despiadada que al principio de la guerra, tanto hacia Ucrania como hacia la OTAN, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ha vuelto a meter a Moscú “en el negocio de construir imperios”.

Asimismo, señaló que, mientras Putin intenta destruir Ucrania, está devastando al mismo tiempo su propio país, ya que la guerra solo en este año ha causado una media de 1.200 bajas diarias entre las tropas rusas.

“Putin está pagando su precio con la sangre de su propio pueblo. Y si está dispuesto a sacrificar a ciudadanos rusos de esta manera, ¿qué está dispuesto a hacernos a nosotros?“, se preguntó.

Según Rutte, Putin tiene una visión distorsionada de la historia y cree que la OTAN quiere destruir a Rusia, pero eso es algo que él mismo está haciendo a la perfección.

Un empleado camina en una
Un empleado camina en una planta de energía térmica dañada por un reciente ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado de Ucrania el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Roman Baluk

“Hace tiempo que dejé de intentar adivinar qué pasa por la cabeza de Putin y me limito a mirar los hechos. Y el hecho de que tengamos un dictador dispuesto a sacrificar a 1,1 millones de sus propios ciudadanos (...) nos obliga a ser muy cautelosos y a estar preparados”, dijo Rutte.

Por ello, instó a los aliados a aumentar cuanto antes el gasto militar hasta el 5% acordado en la última cumbre de la OTAN y a acelerar la producción de armamento para que los ejércitos de la Alianza dispongan de la capacidad suficiente como para mantener la seguridad.

“El conflicto está a nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados”, apostilló.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Matk RutteOTANRusiaguerra

Últimas Noticias

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y dejaron al menos dos muertos en Gaza e Israel

El temporal invernal ha causado estragos en la región, con fallecimientos por hipotermia y exposición al frío, rescates de personas atrapadas y daños en infraestructuras

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones

Corea del Sur exigirá etiquetas en anuncios generados por inteligencia artificial

La nueva normativa busca frenar la proliferación de contenidos manipulados y proteger a los usuarios más vulnerables ante el avance de los deepfakes en plataformas digitales

Corea del Sur exigirá etiquetas

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

El S&P 500 retrocedió 0.3% este jueves mientras Oracle perdía 12.7% y Nvidia caía 3.1%, renovando dudas sobre si las enormes inversiones en inteligencia artificial generarán los retornos prometidos

Wall Street cotiza mixto tras

Forbes presentó el listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2025

La nómina anual de la revista especializada en negocios y finanzas, destaca el papel de las principales ejecutivas y mandatarias en sectores estratégicos, donde la toma de decisiones impacta en la economía, la tecnología y la política internacional

Forbes presentó el listado de

El ejército de Myanmar bombardeó un hospital en la zona controlada por rebeldes: 34 muertos y 80 heridos

Las autoridades de rescate informaron que el ataque impactó en la principal instalación médica de la región, donde la mayoría de los hospitales permanecen cerrados debido al conflicto

El ejército de Myanmar bombardeó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Salario mínimo 2026: Fabio Arias

Salario mínimo 2026: Fabio Arias condicionó diálogo a que propuesta empresarial sea más alta: “Si suben a dos dígitos, nosotros nos sentaríamos a conversar”

La OMS descartó vínculos entre las vacunas y el autismo tras un nuevo análisis de su comité de expertos

Policía capturó a cinco personas tras persecución, en Tunjuelito: se habían robado una mezcladora de cemento

Rommel Pacheco destaca los cambios en la Conade durante su primer año de gestión

En video, pareja de estadounidenses fue víctima de la delincuencia: la policía no capturó al ladrón

INFOBAE AMÉRICA
Sharon Osbourne reveló cómo fueron

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

Corea del Sur exigirá etiquetas en anuncios generados por inteligencia artificial

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Khloé Kardashian

La confesión de Khloé Kardashian sobre la herencia y el conflicto con la exesposa de su papá: “No tengo nada”

Taylor Swift reveló en qué invirtió las millonarias ganacias del Eras Tour

Coldplay, U2 y Taylor Swift dominan el podio global de ventas de entradas en vivo, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

Kevin Costner habla de su fe tras revelar que creció en una iglesia