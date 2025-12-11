El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hace un gesto mientras pronuncia un discurso inaugural en la Representación Estatal de Baviera, organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en Berlín, Alemania, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Annegret Hilse

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

“Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia”, dijo Rutte en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El secretario general de la OTAN aseguró que los aliados deben permanecer “fuertes, confiados y firmes” frente a la amenaza rusa, pero sin caer en la autocomplacencia, porque -afirmó- “las fuerzas oscuras de la opresión están de nuevo en marcha”.

“Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes, muchos no perciben la urgencia y creen que el tiempo está de nuestro lado, pero no es así. Es hora de actuar”, subrayó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el Kremlin en Moscú, Rusia, el 11 de diciembre de 2025, para hablar sobre la situación en la zona del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

A su juicio, este año Rusia se ha vuelto aún más descarada, imprudente y despiadada que al principio de la guerra, tanto hacia Ucrania como hacia la OTAN, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ha vuelto a meter a Moscú “en el negocio de construir imperios”.

Asimismo, señaló que, mientras Putin intenta destruir Ucrania, está devastando al mismo tiempo su propio país, ya que la guerra solo en este año ha causado una media de 1.200 bajas diarias entre las tropas rusas.

“Putin está pagando su precio con la sangre de su propio pueblo. Y si está dispuesto a sacrificar a ciudadanos rusos de esta manera, ¿qué está dispuesto a hacernos a nosotros?“, se preguntó.

Según Rutte, Putin tiene una visión distorsionada de la historia y cree que la OTAN quiere destruir a Rusia, pero eso es algo que él mismo está haciendo a la perfección.

Un empleado camina en una planta de energía térmica dañada por un reciente ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado de Ucrania el 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Roman Baluk

“Hace tiempo que dejé de intentar adivinar qué pasa por la cabeza de Putin y me limito a mirar los hechos. Y el hecho de que tengamos un dictador dispuesto a sacrificar a 1,1 millones de sus propios ciudadanos (...) nos obliga a ser muy cautelosos y a estar preparados”, dijo Rutte.

Por ello, instó a los aliados a aumentar cuanto antes el gasto militar hasta el 5% acordado en la última cumbre de la OTAN y a acelerar la producción de armamento para que los ejércitos de la Alianza dispongan de la capacidad suficiente como para mantener la seguridad.

“El conflicto está a nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados”, apostilló.

(con información de EFE)