Espana agencias

Sánchez defiende la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra y detalla que no ha tenido ocasión de hablar con Zapatero

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas durante la crisis del coronavirus, entre ellas las de la compañía Plus Ultra, después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

Preguntado sobre varias informaciones publicadas en medios que vinculan al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate durante la pandemia de la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha recordado que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" requeridos por el Tribunal de Cuentas.

"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha defendido Sánchez durante una rueda de prensa celebrada de madrugada tras la reunión de líderes de la Unión Europea mantenida el jueves en Bruselas.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente de Zapatero, y ha recordado que lo que se ofreció a las aerolíneas "no fueron rescates, fueron préstamos" del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

NO VE DESLEALTAD EN YOLANDA DÍAZ

Cuestionado sobre si considera una deslealtad que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les haya exigido una crisis de Gobierno por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, ha respondido tajantemente: "No, no lo considero".

Sobre la posibilidad de reunirse con Díaz para calmar los ánimos del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, Sánchez ha confirmado que ya ha mantenido una reunión con ella.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El primer ministro francés recibirá a los sindicatos agrarios mientras siguen los bloqueos

Infobae

Los líderes de la UE se dan un año para pactar un novedoso presupuesto para 2028-2034

Infobae

El desempleo en Argentina baja al 6,6 % en el tercer trimestre de 2025

Infobae

El IRTA-CReSA subraya su compromiso de plena colaboración en la investigación judicial

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 19 de diciembre de 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los ejes del debate electoral

Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

Dos exconcejalas presentan una denuncia contra la alcaldesa socialista de A Coruña por presunto acoso laboral

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

Quirón Prevención vuelve a ganar el contrato para hacer los chequeos médicos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid por 406.000 euros

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 diciembre

Gustavo Espinosa, asesor financiero: “Si le compras a tu expareja la parte de su casa, no lo hagas con una compra normal”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si no fichas te van a despedir. Es un derecho, pero también una obligación”

Zelenski se reúne con el primer ministro belga para desbloquear el uso de los activos rusos: “Si todos nos lanzamos, saltaremos juntos”

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”