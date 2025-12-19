Facilitar la emancipación, priorizar los municipios rurales y construir pisos sociales: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Extremadura

María Guardiola volverá a encabezar la lista popular en las elecciones extremeñas del domingo 21 de diciembre (Montaje Infobae España)

El domingo 21 de diciembre los extremeños tienen una cita con las urnas para decidir el nuevo presidente o presidenta de la comunidad autónoma. Tras la disolución de la Junta y la convocatoria de elecciones por parte de María Guardiola (PP), los partidos han presentado sus programas electorales, de cara a unos comicios donde el Partido Popular parte con una clara ventaja, aunque volvería a necesitar del apoyo de Vox para formar gobierno.

Entre las distintas medidas que proponen los populares cabe destacar sus medidas en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles. Además, los de Guardiola han destacado los avances logrados en materia de vivienda en Extremadura durante su última legislatura, subrayando el incremento de los fondos destinados al Plan de Vivienda y la puesta en marcha de iniciativas orientadas a facilitar su acceso, especialmente en el entorno rural.

Según la información facilitada por el propio partido, se han implementado medidas como el Aval Joven, el Bono Alquiler Joven y ayudas específicas dirigidas a menores de 35 años residentes en municipios con menos de 10.000 habitantes. En el balance de los populares, señalan que actualmente se encuentran en ejecución 245 viviendas nuevas repartidas en 42 municipios, mientras que 1.038 viviendas están siendo rehabilitadas gracias a las ayudas concedidas.

Además, señalan que se ha reactivado la autopromoción y se ha impulsado el Plan Habita, que contempla la promoción de más de 3.000 viviendas protegidas en suelo público. El partido ha remarcado que estas actuaciones buscan no solo garantizar el acceso a la vivienda, sino también fijar población y atraer talento al medio rural.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

Una vivienda digna, segura y asequible

De cara al futuro, el Partido Popular ha anunciado que el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 contará con una dotación que califican de histórica, con el objetivo de responder a la preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda. Entre las principales propuestas, el partido ha avanzado la intención de impulsar una nueva Ley de Vivienda de Extremadura, que incluirá incentivos para movilizar el parque de viviendas, fomentará la vivienda protegida y apostará por la colaboración público-privada para facilitar el acceso a una vivienda digna, segura y asequible.

El partido ha confirmado que continuará desarrollando el Plan Habita y la actividad de Urvipexsa, con la previsión de construir más de 3.000 viviendas de protección oficial en toda la región. Asimismo, se prevé la ampliación tanto del Aval Joven como del Bono Alquiler Joven, reforzando las líneas de ayuda para menores de 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes, con el fin de facilitar la emancipación y el acceso a la primera vivienda.

El PP ha detallado que destinará fondos a la mejora de la accesibilidad en viviendas y a ayudas directas para la entrada, con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda a familias y personas con menos recursos. Además, se reforzará el Plan de Vivienda para ampliar la rehabilitación en el medio rural y garantizar que los municipios pequeños dispongan de viviendas asequibles y adaptadas a sus necesidades.

La vivienda en municipios rurales como prioridad

María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata del PP en las elecciones del 21D. (Carlos Criado/Europa Press)

La formación azul ha subrayado que la ampliación de la rehabilitación y la construcción de vivienda en municipios rurales seguirá siendo una prioridad, con el objetivo de fijar población y generar empleo local. Entre las medidas anunciadas, se encuentra la mejora de la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, con el fin de agilizar la respuesta y garantizar la transparencia en los procesos.

El PP ha señalado también que reforzará la colaboración con el sector bancario para ampliar los avales y mejorar las condiciones de financiación para jóvenes y familias rurales. Además, se compromete a mantener el ritmo de construcción y a ampliar el número de localidades beneficiadas con viviendas públicas de nueva generación, así como a incentivar la autopromoción y modernizar el parque público aplicando criterios de eficiencia energética y accesibilidad.

En el ámbito de la gestión administrativa, el partido ha anunciado que reforzará la financiación del Plan de Vivienda y la digitalización de los procedimientos, con el objetivo de que las ayudas lleguen antes a los beneficiarios. También se consolidará la colaboración con el Estado para integrar las líneas autonómicas y estatales, evitando duplicidades.

Por último, el Partido Popular ha afirmado que reforzará las políticas de vivienda vinculadas al reto demográfico, priorizando los municipios en riesgo de despoblación. Se mantendrán las ayudas para garantizar la igualdad en el acceso al alquiler, se impulsará la adaptación de viviendas para personas mayores y se continuará garantizando que toda vivienda pública sea plenamente accesible, según ha detallado la formación.