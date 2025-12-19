España

La Guardia Civil explica todo lo que debes saber de la baliza V16: “Puedes usarla fuera de España”

Las autoridades aclaran las dudas frecuentes sobre su localización, registro y uso

Baliza V16. (Tiktok/@desdelamoncloa)
Baliza V16. (Tiktok/@desdelamoncloa)

Las redes sociales de la Moncloa han difundido un vídeo informativo en el que resumen cinco aspectos esenciales que todos los conductores deberían conocer sobre la baliza V16, el dispositivo luminoso que sustituirá a los triángulos de emergencia tradicionales. El objetivo es esclarecer las dudas y combatir la desinformación que rodea a esta nueva medida.

El vídeo repasa cuestiones claves para los conductores, como el funcionamiento de la normativa y la privacidad del artilugio. El clip llega en un momento de debate social acerca de la obligatoriedad del dispositivo y su impacto en los conductores, especialmente tras la gran cantidad de informaciones contradictorias publicadas por los medios en los últimos días, ya que muchos usuarios están molestos por tener que pagar a la fuerza los 40 euros que cuesta la baliza.

Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que la V16 está diseñada para mejorar la seguridad en carretera y reducir el riesgo de atropellos, especialmente en situaciones de avería o accidente. Y es que una de sus principales funciones es evitar que los conductores caminen por el arcén para colocar los triángulos en esos casos. Los expertos recuerdan que, cuando el triángulo se implantó en el año 2000, se tuvo que implementar el chaleco reflectante debido al elevado número de atropellos al bajar del vehículo.

Uso fuera de España y funcionamiento independiente

Una de las primeras aclaraciones que ofrece el vídeo es que la baliza puede utilizarse fuera de España siempre que el vehículo esté matriculado en el país. En ese caso, el coche se rige por la normativa española, incluso cuando circula por otros países de Europa.

Persona coloca la baliza V16
Persona coloca la baliza V16 en su coche (Europa Press)

Otra de las dudas más habituales tiene que ver con el registro del dispositivo. Desde la Moncloa aseguran que no es necesario darse de alta en ninguna web o aplicación, ni pagar cuotas adicionales. La baliza no va vinculada al móvil, al conductor o a los datos del vehículo. Su funcionamiento es completamente independiente y autónomo.

Localización y privacidad

En cuanto a la privacidad, el Gobierno aclara que la baliza localiza, pero no rastrea. El dispositivo solo transmite datos cuando se activa manualmente y deja de hacerlo en el momento en que se apaga. Esto quiere decir que nadie puede conocer la ubicación del coche sin que el conductor lo haya decidido.

Además de la visibilidad física mediante la luz intermitente, la V16 ofrece visibilidad digital. Al activarse, la posición del vehículo se transmite a los centros de tráfico, a los servicios de emergencia y puede aparecer en los navegadores de otros conductores, siempre y cuando el sistema esté encendido. Esta doble función busca mejorar la anticipación y reducir accidentes.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

¿Qué hacer después de activarla?, es otra de las preguntas más frecuentes. La recomendación de la guardia civil es abandonar el vehículo por el lado más alejado del carril y situarse fuera de la calzada, lo más lejos posible. Si hay alguna barrera de seguridad u otro elemento físico, se aconseja resguardarse tras él. El mensaje final es claro: la V16 es una herramienta pensada para priorizar la seguridad de las personas en carretera.

