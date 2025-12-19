Más del 70% de los españoles cree que la seguridad de los peatones está igual o peor que hace años, según un estudio

Más del 70% de los españoles cree que la seguridad para los peatones en las ciudades donde viven es igual o peor a la de hace unos años, según el Informe del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial sobre la 'Percepción de los Peatones en España'.

En este sentido, el estudio muestra que más de la mitad de los españoles ve posible una reducción del 50% del número de víctimas mortales y heridos graves por accidente de tráfico en sus ciudades en 2030.

Preguntados por las ciudades que consideran más seguras para los peatones, Madrid y Barcelona se sitúan en las primeras posiciones. Entre las diez más seguras se encuentran también Oviedo, A Coruña o Vitoria.

El presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, Josep Alfonso, ha indicado que "los peatones son siempre las víctimas más vulnerables de los accidentes de tráfico en las vías urbanas porque carecen de cualquier elemento de protección, de ahí la importancia de tomar el mayor número de medidas posibles para aumentar su seguridad durante los desplazamientos". "La sostenibilidad de las ciudades guarda una relación muy estrecha con la facilidad y la seguridad para desplazarse a pie por ellas", ha señalado.

Respecto a las razones que esgrimen los ciudadanos para dar una valoración positiva se encuentran el número de calles peatonales (26,7%) y el respeto de conductores (20%) y peatones (18,7%) a las normas de circulación.

En cuanto a las medidas que podrían adaptarse en sus ciudades de residencia para aumentar la seguridad de los peatones, los encuestados han apuntado la mejor iluminación de los pasos de cebra (8,06 puntos sobre diez), el endurecimiento de las multas a los vehículos que se salten los semáforos (7,95) o el aumento de las señales viales en los mismos (7,58).

En 2021, España implementó los 30 km/h como límite genérico de velocidad para las vías urbanas con un solo carril por sentido (el 80% de las calles). En este sentido, más de seis de cada diez personas consideran que esta medida ha mejorado la seguridad de los peatones y un 25% cree que la seguridad peatonal no ha mejorado porque los vehículos no respetan ese límite.

Por otro lado, ocho de cada diez personas creen que se debería multar a los peatones que cruzan con el semáforo en rojo o por donde no deben y más del 83% que también debería imponerse sanciones a quienes crucen mirando el móvil.

Este informe se ha realizado en base a 3.570 encuestas a individuos de más de 18 años que residen en ciudades de más de 100.000 habitantes durante el mes de octubre con un error muestral del 1,64%.