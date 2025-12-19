España

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

El banco activa un plan récord de 3.960 millones de euros que refuerza su política de retribución al accionista tras el intento fallido de opa sobre Sabadell

Fachada del edificio de BBVA
Fachada del edificio de BBVA en Madrid. (Europa Press)

BBVA ha anunciado este viernes el que se convertirá en el mayor programa de recompra de su historia: 3.960 millones de euros destinados a la adquisición de acciones propias, según comunicó el banco. Desde 2021, el grupo financiero ha invertido más de 10.000 millones de euros en recompras de acciones, reduciendo de manera significativa el número de títulos en circulación y mejorando la remuneración de sus accionistas.

La primera fase de esta nueva operación, con un valor de 1.500 millones de euros, comenzará el lunes 22 de diciembre. La ejecución de las compras estará a cargo de JP Morgan y se desarrollará en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo y diferentes plataformas europeas de negociación, como Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange. Se prevé que el primer tramo finalice entre el 6 de marzo y el 7 de abril de 2026, o bien cuando se alcancen 1.500 millones de euros o el límite de 557.316.433 acciones estipulado.

La entidad explicó que este plan extraordinario representa una parte central dentro del conjunto de 36.000 millones de euros que planea distribuir entre sus accionistas entre 2025 y 2028, combinando en esa cifra tanto la remuneración ordinaria como otras distribuciones adicionales. Tras culminar su reciente intento fallido de adquirir Banco Sabadell a través de una opa hostil, BBVA ya había adelantado en octubre su intención de reforzar la retribución al accionista con una recompra de “carácter significativo”.

Avanza el plan de recompra de acciones

Durante el último trimestre, el banco ha intensificado los pagos a sus inversores. El pasado 7 de noviembre abonó 1.842 millones de euros en efectivo como dividendo a cuenta, la cifra más elevada jamás entregada por la entidad bajo este concepto. Además, el 10 de diciembre concluyó con éxito un plan de recompra de acciones por 993 millones de euros asociado a la retribución ordinaria de 2024.

Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien comunica la decisión de no desisir de su OPA sobre Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación (Fuente: EUROPAPRESS)

Desde 2021, BBVA ha ejecutado cinco planes de recompra, dos de ellos extraordinarios (3.160 millones de euros entre 2021 y 2022, y 1.000 millones en 2023) y tres dentro de su política ordinaria (422 millones, 781 millones y 993 millones, correspondientes a los años fiscales 2022, 2023 y 2024, respectivamente). La entidad subrayó el impacto directo sobre la rentabilidad por acción: mientras que su beneficio atribuido creció un 31% en 2022, un 21% en 2023 y un 25% en 2024, el beneficio por acción aumentó en porcentajes superiores: 48%, 26% y 27% respectivamente.

Reducción del capital

La amortización de los títulos adquiridos reducirá notablemente el capital social del banco. Según señaló la directora financiera, Luisa Gómez Bravo, al finalizar la recompra BBVA mantendrá su “firme compromiso” con una devolución “disciplinada y continua” del exceso de capital que se genere sobre el rango superior del 12%. Gómez Bravo remarcó también que la posición de capital de la entidad sigue en niveles “muy sólidos”: el importe total del nuevo programa, equivalente a 100 puntos básicos de CET1, se detraerá del ratio de capital de diciembre. Aun así, el ratio proforma para septiembre de 2025 se habría situado en 12,42%, que está “muy por encima” del objetivo marcado, entre 11,5% y 12%.

El consejero delegado, Onur Genç, ha recalcado las fortalezas del grupo, afirmando que se trata de “una propuesta de inversión muy atractiva”, que combina crecimiento, rentabilidad y una excelente remuneración al accionista.

