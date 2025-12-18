España

Imputan al alcalde del PP en Jérica, Castelló, por acoso sexual a dos menores

“El PP de la provincia de Castelló ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró. Asimismo, se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón”, indican fuentes del partido

Guardar
El alcalde de Jérica (Castelló),
El alcalde de Jérica (Castelló), el popular Jorge Peiró (Ayuntamiento de Jérica)

La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe tiene abierta una causa desde hace unos meses en la que figura como investigado el alcalde del PP en Jérica, Castelló, Jorge Peiró, por sendos presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad.

La jueza impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente, según informan desde la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

“El PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró. Asimismo, se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castelló. Respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia", han indicado fuentes del PP de Castelló a Infobae España.

Jorge Peiró Ripoll lleva en el cargo desde el 15 de junio de 2019, convirtiéndose en el primer edil popular tras 24 años de alcaldías socialistas. No se conoce mucho de su carrera, ya que se desconoce su trayectoria profesional antes de la política local.

Los casos de acoso sexual en la política

Este nuevo caso se enmarca dentro de la guerra abierta que se está librando en la política en relación a las denuncias de acoso sexual de militantes de varios partidos. El primero de ellos fue el denominado ‘caso Salazar, relacionado con Paco Salazar, exasesor de alto nivel vinculado al Gobierno central y al PSOE, que renunció tras acusaciones de comportamiento sexual inadecuado contra varias mujeres.

La dirección del PSOE ha reconocido públicamente la gravedad de la conducta de Salazar y ha confirmado que se incoó un expediente informativo y se bloqueó su reincorporación al censo de militantes, además de sancionar conductas contrarias al código ético. Sin embargo, las críticas internas y externas persisten porque la respuesta del partido se percibe como "insuficiente" frente a la magnitud del problema y la necesidad de mayor protección de las víctimas. Le han seguido otras figuras como el secretario general del PSOE en Torremolinos, José Tomé, Presidente de la Diputación de Lugo o Javier Izquierdo, senador y miembro de la dirección federal.

El presidente del Gobierno reacciona a las denuncias por acoso en el seno del PSOE.

Por su parte, también ha salido a la luz un caso que afecta a otro alcalde del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, en Algeciras (Cádiz), quien ha sido denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, según una denuncia presentada por el PSOE, dado que al ser senador tiene aforamiento ante el alto tribunal.

Landaluce ha negado categóricamente las acusaciones, ha reiterado su “absoluta inocencia” y ha defendido que estas denuncias forman parte de una campaña política en su contra. Asimismo, ha renunciado temporalmente a la militancia en el PP y a cargos internos, aunque sigue ejerciendo como alcalde y senador mientras se defiende en los tribunales.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosComunidad ValencianaPPAbuso a menoresPolítica EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en sueño: “Un espacio visualmente limpio ayuda a generar calma antes de dormir”

El especialista explica cómo el orden, el silencio y el control de la temperatura en el dormitorio influyen directamente en la calidad del descanso nocturno

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en

El cometa 3I/ATLAS, un “eslabón perdido” que alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre

El astrofísico español Josep María Trigo considera a 3I/ATLAS “una especie de eslabón perdido, un objeto prístino que escapó de su sistema planetario hace miles de millones de años” y tacha de “desgracia” la especulación sobre el objeto que ha dominado la narrativa mediática

El cometa 3I/ATLAS, un “eslabón

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 18 diciembre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Este lavavajillas de Teka es el más cómodo y eficiente para tu cocina: cuesta menos de 300 euros

Fichamos un lavavajillas de libre instalación con los programas inteligentes que necesitas para sacarle partido a diario. Está rebajado casi a mitad de precio

Este lavavajillas de Teka es

El PP llama a Zapatero a declarar en el Senado por la ‘comisión Koldo’ tras su reunión con el directivo de Plus Ultra detenido

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado que la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’

El PP llama a Zapatero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP llama a Zapatero

El PP llama a Zapatero a declarar en el Senado por la ‘comisión Koldo’ tras su reunión con el directivo de Plus Ultra detenido

Marruecos frena a cientos de migrantes cerca de la valla de Ceuta: “Siempre hay más presión con condiciones atmosféricas adversas”

El juez Peinado acaba cediendo y archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por basarse en “meras suposiciones”

Te puedes enfrentar a una sanción de 500 euros y a la pérdida de 6 puntos si haces esta maniobra en las rotondas

Descubren en Ávila un taller clandestino con 44 armas de guerra y un vehículo bélico blindado en una operación por un fraude de 300 millones de euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 18 diciembre

Resultados ganadores del Super Once del 18 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

El Real Madrid certifica su victoria ante el Talavera en Copa del Rey pidiendo la hora en una noche envenenada

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano