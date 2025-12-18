El patrimonio perdido de Arantxa Sánchez Vicario: del éxito millonario en el tenis a los años más duros de su vida

Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de archivo. (Josefina Blanco / Europa Press)

Este 18 de diciembre, Arantxa Sánchez Vicario celebra su 54 cumpleaños lejos de los focos deportivos que durante años la acompañaron. A sus espaldas queda una carrera histórica en el tenis mundial, pero también una etapa personal y económica marcada por conflictos, pérdidas y procesos judiciales que todavía hoy siguen abiertos. Lejos de ser una fecha festiva, el aniversario llega en uno de los momentos más delicados de su vida.

El año 2025 no ha sido especialmente amable con la extenista. El pasado mes de octubre se conocía una nueva resolución judicial en Estados Unidos que volvía a poner el foco sobre su complicada situación económica. Un tribunal del condado de Miami (Florida), con la magistrada Yadira Pedraza al frente, fallaba a favor de su exmarido, Josep Santacana, y condenaba a Sánchez Vicario a pagar las costas derivadas del impago de la manutención de sus hijos.

La cantidad, algo superior a los 1.700 dólares, corresponde a los honorarios del abogado de Santacana, los servicios del intérprete y los intereses generados por los retrasos acumulados. Según consta en la resolución, el tribunal determinó que la deportista incumplió durante quince meses consecutivos su obligación de abonar dicha manutención. No fue hasta el 12 de diciembre de 2023 cuando regularizó los pagos, cinco meses después de que su todavía marido presentara la reclamación formal.

Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de archivo. (Europa Press)

Un revés judicial que no hizo más que agravar una situación financiera ya de por sí compleja. Porque si algo define la última década en la vida de Arantxa Sánchez Vicario es el contraste brutal entre lo que fue y lo que es.

La fortuna que Arantxa Sánchez Vicario perdió por el camino

Durante su etapa como profesional, Arantxa Sánchez Vicario llegó a acumular una fortuna estimada en unos 30 millones de dólares, cerca de 24 millones de euros al cambio actual. Premios deportivos, contratos publicitarios y acuerdos comerciales convirtieron a la tenista en una de las deportistas españolas mejor pagadas de su generación. Sin embargo, ese patrimonio se fue diluyendo hasta prácticamente desaparecer.

Hasta su segunda boda en 2008 con Josep Santacana, la gestión de su economía había estado en manos de su padre, Emilio Sánchez. Fue tras ese matrimonio cuando Arantxa rompió con esa estructura y decidió delegar por completo sus asuntos financieros en su marido, pese a que este arrastraba antecedentes judiciales por estafa y una larga lista de deudas con particulares, empresas y entidades bancarias como Sabadell o La Caixa.

Los padres de la extenista llegaron a gastar cerca de 100.000 euros en investigar el pasado profesional de Santacana y, al detectar irregularidades, aconsejaron a su hija firmar capitulaciones matrimoniales. La idea era que Arantxa renunciara a su fortuna para demostrar que el matrimonio se basaba únicamente en el amor. Santacana rechazó esa propuesta.

En aquel momento, Sánchez Vicario era propietaria de un importante patrimonio inmobiliario valorado en unos 17 millones de euros. Entre sus bienes figuraban una vivienda en la avenida Diagonal de Barcelona, un piso vacacional en S’Agaró, un chalet de lujo en Formentera, plazas de aparcamiento en Sant Just, un piso en Esplugues de Llobregat y otro en Andorra. Además, contaba con sociedades en Uruguay y cuentas y fondos de inversión en Andorra, Suiza y Luxemburgo. Gran parte de ese patrimonio terminó, con el tiempo, bajo el control de su exmarido.

La caída económica comenzó con inversiones fallidas, como su exposición a la estafa piramidal de Bernard Madoff, y se agravó con la crisis inmobiliaria en España. Pero el golpe definitivo llegó con la gestión de Santacana, quien fue transfiriendo propiedades de Arantxa a empresas de su entorno. Incluso el piso de la avenida Diagonal donde reside la madre de la extenista pasó a manos de su ex, según fuentes cercanas.

19/01/2024 Josep Santacana EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

A nivel familiar, la situación provocó una fractura profunda. Especialmente con su hermano Javier, a quien Arantxa llegó a acusar de haberse beneficiado de su dinero. Durante los primeros años de matrimonio, la tenista llegó a convencerse de que su familia había actuado en su contra y de que solo su marido podía protegerla.

Como consecuencia de esto, Sánchez Vicario afronta además una reclamación de 7,5 millones de euros por parte de un banco de Luxemburgo, un procedimiento que podría tener consecuencias penales si no se resuelve a su favor.

La próxima cita judicial que marcará su futuro

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana continúan legalmente casados a la espera de que se dicte sentencia definitiva en su proceso de divorcio. El juicio está previsto entre el 18 y el 22 de mayo de 2026 y se celebrará de forma presencial y sin jurado. Será el punto final —al menos en lo legal— de una batalla que comenzó en 2018, cuando Santacana presentó la demanda de separación tras casi diez años de matrimonio.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana en una imagen de archivo.

Pese a los enfrentamientos judiciales, ambos mantienen una relación funcional como padres. “Nuestros hijos tienen una vida emocional tranquila y las decisiones importantes las tomamos juntos”, declaró Santacana en su día en una entrevista con Vanitatis. La custodia es compartida y la comunicación se mantiene en lo relativo a los menores.

Mientras él ha rehecho su vida y ha sido padre de nuevo, Arantxa intenta recomponerse entre Miami y España, con el peso de un pasado brillante y un presente marcado por la incertidumbre. Lo que comenzó como una boda de cuento en el castillo de Perelada en 2008 se ha transformado, casi dos décadas después, en una larga partida judicial que sigue definiendo su historia personal.