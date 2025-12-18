España

Cómo prevenir el ‘síndrome del niño hiperregalado’ en Navidad: estos son los consejos de los expertos

El exceso de regalos puede derivar en comportamientos egoístas, baja tolerancia a la frustración y una relación distorsionada con el consumo en los niños

Una niña abre sus regalos
Una niña abre sus regalos de Navidad, a 25 de diciembre de 2024, en Valencia. (Carlos Luján / Europa Press)

En solo unos días, la mayoría de hogares españoles se llenarán de regalos bajo los árboles. Y pese a la creencia popular, es mejor que no haya demasiados. Es la forma de evitar el conocido como ‘síndrome del niño hiperregalado’ ha adquirido una presencia notable en las familias durante las fiestas navideñas, cuando los menores reciben una cantidad de regalos muy superior a la que realmente necesitan. Según han advertido expertos de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), este exceso de obsequios puede tener consecuencias negativas en el desarrollo emocional y social de los niños. Los comportamientos egoístas, la baja tolerancia a la frustración y una relación distorsionada con el consumo están entre ellas.

José Ramón Ubieto, profesor de Psicología en la UOC, ha señalado que existe una creencia errónea sobre las necesidades de los niños: “Se piensa equivocadamente que los niños tienen más necesidad de recibir que de dar y por eso se los llena de objetos”, ha alertado el especialista en un artículo de la UOC. En el mismo texto, Francesc Núñez, sociólogo de la misma universidad, ha añadido que tanto los adultos como la sociedad han interiorizado dinámicas consumistas que trasladan a los más pequeños, lo que se traduce en una acumulación de regalos muy por encima de lo que la emotividad infantil puede asimilar.

El impacto del ‘síndrome del niño hiperregalado’

Este síndrome se manifiesta en varios niveles. Núñez ha explicado que, durante los días de Navidad, los niños pueden llegar a recibir hasta diez veces más regalos de los que realmente necesitan, lo que provoca una sobreestimulación. “Son incapaces de prestarles la atención y el tiempo necesario, y acaban centrándose en uno solo y olvidando el resto”, ha afirmado el sociólogo. Esta saturación, lejos de aumentar la felicidad, genera una pérdida de ilusión, ya que, según la ley del rendimiento decreciente, el interés por cada nuevo regalo disminuye progresivamente.

Además, Núñez ha advertido que este exceso fomenta el deseo momentáneo y la búsqueda de satisfacción inmediata, en lugar de responder a necesidades reales. “El mecanismo de las sociedades consumistas es anhelar y generar expectativas y placer hacia los objetos”, ha explicado el experto. Como resultado, los niños pueden desarrollar una baja tolerancia a la frustración: “Si un niño es demasiado regalado, el día que no reciba tantos regalos quedará frustrado e insatisfecho”, ha considerado Núñez. Esta dinámica puede desembocar en actitudes egocéntricas, con las que el valor de los regalos se mide por la cantidad y no por su significado o utilidad.

Recomendaciones para un consumo responsable

Frente a esta tendencia, la Fundación ANAR ha elaborado una guía con recomendaciones para fomentar un consumo responsable y educar en valores durante las fiestas. La organización ha subrayado la importancia de reflexionar antes de comprar y de no satisfacer de inmediato todos los deseos de los niños. Así, explican, los padres ayudan a los hijos a distinguir entre lo que realmente quieren y lo que les ha sido inducido por la publicidad o la presión del grupo. “Menos regalos, pero elegidos con sentido, permiten que niños, niñas y adolescentes los valoren, los disfruten más y no asocien la Navidad con la acumulación de objetos”, recomienda la entidad.

La Fundación ANAR ha insistido en que el mejor regalo es el tiempo compartido en familia y la transmisión de valores como el agradecimiento, el respeto y la solidaridad. Actividades como jugar juntos, leer, cocinar o salir a la naturaleza contribuyen a fortalecer los lazos familiares y a crear recuerdos duraderos, mientras que la reflexión sobre el consumo responsable y el valor del dinero ayuda a construir una identidad equilibrada y consciente.

