Chenoa revela que “era la muerte” ser llamada al despacho de Nina en ‘OT 1′: “Me dejaban cinco minutos fuera. Y mira que yo era echadita pa’alante ¿eh?”

No hay duda de que si Chenoa fuera directora de la academia de Operación Triunfo daría la talla. Tiene el carácter y la actitud y, sobre todo, los conocimientos para ello. Sin embargo, cuando Infobae le ha preguntado por esta posibilidad en una entrevista en el plató del programa, ella no lo ha visto tan claro. “Yo me tendría que ir a vivir a Australia después... ¿Sabes?”, ha respondido entre risas. “Yo te llevo al despacho”, ha añadido. Y eso es lo que, precisamente, la convertiría en una buena candidata. Veamos a qué se refería.

Desde 2017 este puesto de dirección lo ha ocupado Noemí Galera, a los que muchos de los concursantes han llegado a sentir como a una madre ahí dentro. No fue así en las primeras ediciones, hace ya más de 20 años. La primera directora de este formato fue la conocida artísticamente como Nina (Anna María Agustí, 1966). Si rebuscamos en las profundidades de internet, o directamente poniendo su nombre en Tiktok, aparecen vídeos de la cantante protagonizando grandes broncas a los concursantes. Muchas se las comió David Bustamante, en la primera edición, aunque una de las más virales fue la que se comió Vega, en la segunda, entre gritos, lágrimas y, como no, con la cámara presente.

Chenoa, en una entrevista con Infobae y otros medios en el plató de 'OT'. (Infobae)

La forma de liderazgo ha cambiado. No hay más que ver al jurado de este año, pidiendo perdón por nominar, frente a un Risto Mejide que prácticamente hacía bullying y que discutía hasta con el presentador Jesús Vazquez. Por aquel entonces, a propia Noemí Galera le dijo a Virginia que por su culpa, por salir favorita, uno de sus compañeros iba a ocupar su lugar de nominada. Los tiempos han cambiado. Esto fue en 2008 No entramos a valorar en este artículo de si a mejor o a peor, pero lo cierto es que en 2025 nada que ver.

“Yo iba con Nina, te recuerdo”, comenta Chenoa frente al micrófono de Infobae. “Y a mí me llamaban al despacho y me dejaban cinco minutos afuera para que le diera vueltas, y luego entraban. Y mira que yo era echadita pa’alante, ¿eh? Y yo así“, explica a la vez que hace el gesto de la expresión coloquial (quizá también heteropatrialcal) de poner los huevos de corbata.

“Yo, Bustamante, Álex, todos entraron en el despacho de Nina”, recuerda. “E ir al despacho de Nina era muerte”, sentencia. Y este es el motivo por el que no se ve hoy en día como directora de la academia que la vio nacer como artista. “No, es otra generación. Volvemos a lo mismo, son otras maneras de guiarlos. Hay que saber entender la generación que viene para saber qué se necesita para guiarlos”, explica. “Nosotros quizás en ese momento, pues entendíamos ese lenguaje. Ahora ya no se entiende tanto. Tampoco había un Me Too. No me entendían ni a mí”, concluye.

Chenoa responde a las críticas

Chenoa, como mujer fuerte, está acostumbrada a las críticas. En su momento fue por su personalidad y ha día de hoy también las recibe por su papel como presentadora de Operación Triunfo. Una de ellas es el uso de tarjetones, a lo que ha respondido con contundencia: “El otro día hice una recopilación de presentadores que usan tarjetones y tenemos a Jordi Hurtado, que lleva más de 40 años en televisión con ello, Jesús Vázquez o Mercedes Milá”. “Claro que no los necesito, pero es una herramienta de trabajo, me lo dijo Andrea Vilallonga, que es una crack”, ha añadido.

Chenoa, presentadora de 'OT 2025' (Prime Video)

“Es una parte estética que no representa cómo dirijo yo una gala tenga un papel o no”, ha asegurado. Además, lo ha comparado con la ropa: “¿Por qué yo me tengo que cambiar de outift en cada gala y los presentadores llevan con el mismo desde la época de la polka y nada se les dice a ellos?“. Como presentadora lo ha hecho muy bien, pero como directora sería estupenda.