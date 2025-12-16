España

Chenoa revela que “era la muerte” ser llamada al despacho de Nina en ‘OT 1′: “Me dejaban cinco minutos fuera. Y mira que yo era echadita pa’alante ¿eh?”

Infobae pregunta a la presentadora si se vería dirigiendo la academia, y su respuesta lo dice todo. “Nosotros quizás en ese momento, pues entendíamos ese lenguaje. Ahora...”

Guardar

No hay duda de que si Chenoa fuera directora de la academia de Operación Triunfo daría la talla. Tiene el carácter y la actitud y, sobre todo, los conocimientos para ello. Sin embargo, cuando Infobae le ha preguntado por esta posibilidad en una entrevista en el plató del programa, ella no lo ha visto tan claro. “Yo me tendría que ir a vivir a Australia después... ¿Sabes?”, ha respondido entre risas. “Yo te llevo al despacho”, ha añadido. Y eso es lo que, precisamente, la convertiría en una buena candidata. Veamos a qué se refería.

Desde 2017 este puesto de dirección lo ha ocupado Noemí Galera, a los que muchos de los concursantes han llegado a sentir como a una madre ahí dentro. No fue así en las primeras ediciones, hace ya más de 20 años. La primera directora de este formato fue la conocida artísticamente como Nina (Anna María Agustí, 1966). Si rebuscamos en las profundidades de internet, o directamente poniendo su nombre en Tiktok, aparecen vídeos de la cantante protagonizando grandes broncas a los concursantes. Muchas se las comió David Bustamante, en la primera edición, aunque una de las más virales fue la que se comió Vega, en la segunda, entre gritos, lágrimas y, como no, con la cámara presente.

Chenoa, en una entrevista con
Chenoa, en una entrevista con Infobae y otros medios en el plató de 'OT'. (Infobae)

La forma de liderazgo ha cambiado. No hay más que ver al jurado de este año, pidiendo perdón por nominar, frente a un Risto Mejide que prácticamente hacía bullying y que discutía hasta con el presentador Jesús Vazquez. Por aquel entonces, a propia Noemí Galera le dijo a Virginia que por su culpa, por salir favorita, uno de sus compañeros iba a ocupar su lugar de nominada. Los tiempos han cambiado. Esto fue en 2008 No entramos a valorar en este artículo de si a mejor o a peor, pero lo cierto es que en 2025 nada que ver.

“Yo iba con Nina, te recuerdo”, comenta Chenoa frente al micrófono de Infobae. “Y a mí me llamaban al despacho y me dejaban cinco minutos afuera para que le diera vueltas, y luego entraban. Y mira que yo era echadita pa’alante, ¿eh? Y yo así“, explica a la vez que hace el gesto de la expresión coloquial (quizá también heteropatrialcal) de poner los huevos de corbata.

“Yo, Bustamante, Álex, todos entraron en el despacho de Nina”, recuerda. “E ir al despacho de Nina era muerte”, sentencia. Y este es el motivo por el que no se ve hoy en día como directora de la academia que la vio nacer como artista. “No, es otra generación. Volvemos a lo mismo, son otras maneras de guiarlos. Hay que saber entender la generación que viene para saber qué se necesita para guiarlos”, explica. “Nosotros quizás en ese momento, pues entendíamos ese lenguaje. Ahora ya no se entiende tanto. Tampoco había un Me Too. No me entendían ni a mí”, concluye.

Chenoa responde a las críticas

Chenoa, como mujer fuerte, está acostumbrada a las críticas. En su momento fue por su personalidad y ha día de hoy también las recibe por su papel como presentadora de Operación Triunfo. Una de ellas es el uso de tarjetones, a lo que ha respondido con contundencia: “El otro día hice una recopilación de presentadores que usan tarjetones y tenemos a Jordi Hurtado, que lleva más de 40 años en televisión con ello, Jesús Vázquez o Mercedes Milá”. “Claro que no los necesito, pero es una herramienta de trabajo, me lo dijo Andrea Vilallonga, que es una crack”, ha añadido.

Chenoa, presentadora de 'OT 2025'
Chenoa, presentadora de 'OT 2025' (Prime Video)

“Es una parte estética que no representa cómo dirijo yo una gala tenga un papel o no”, ha asegurado. Además, lo ha comparado con la ropa: “¿Por qué yo me tengo que cambiar de outift en cada gala y los presentadores llevan con el mismo desde la época de la polka y nada se les dice a ellos?“. Como presentadora lo ha hecho muy bien, pero como directora sería estupenda.

Temas Relacionados

OT 2025Operación Triunfo 2025Prime VideoTelevisión EspañaEspaña-entrenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

De ganar 16 millones de euros en la Lotería a vivir en una vivienda de alquiler social: “Lo disfruté y no me arrepiento de nada”

El hombre decidió invertir en viajes, una villa con piscina y varios negocios que no salieron bien

De ganar 16 millones de

Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en el Reina Sofía: una exposición nacida del proceso creativo de la película que aspira a los Oscar

El museo alberga la exposición desde el miércoles 17 de diciembre hasta el próximo 26 de abril de 2026

Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en

Cristina, ganadora de ‘Operación Triunfo 2025′: “Mi edición es la única en la que no se ha liado nadie, me podrían haber metido en otra”

La sevillana ha hablado con ‘Infobae España’ de cómo ha vivido el programa siendo tan fan, mientras que Claudia Arenas ha reaccionado a su viralidad y Guille Toledano a sus ‘shippeos’

Cristina, ganadora de ‘Operación Triunfo

Número ganador de Eurojackpot del 16 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Número ganador de Eurojackpot del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Edi Díaz, bombero, critica la

Edi Díaz, bombero, critica la baliza V-16 después de intervenir en un accidente: “No dejéis de llevar los triángulos en el coche”

Un padre logra que la Justicia extinga la pensión de alimentos de sus dos hijas: una de 32 años trabaja en El Corte Inglés y la de 30 es opositora

No puedes aparcar tu coche en tu propio vado: la DGT advierte de la multa

Marlaska no conocía la condena al comisario de Lleida porque no aparecía en su expediente: la ley obliga a borrar los antecedentes pasado un tiempo

La comunidad marroquí en España rechaza la inclusión de ‘mena’ en el diccionario de la RAE: considera que normaliza un término estigmatizante

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Intervenir el mercado, impuestos a grandes tenedores y ayudas a jóvenes: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Extremadura

Cómo solicitar la ayuda de 100 euros dirigida a menores de 16 años para la compra de gafas y lentillas a partir de este miércoles

Hacienda aclara las dudas sobre los pagos con Bizum y tarjetas: solo deberán informar empresarios y autónomos

Topar el precio del alquiler, impuesto a grandes tenedores y frenar la especulación: las propuestas de vivienda de Unidas por Extremadura para el 21D

DEPORTES

Aitana Bonmatí gana su tercer

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados

La Fórmula 1 regresa a Portugal: el circuito se sitúa en Portimao y fue uno de los Grandes Premios que entraron esporádicamente en el calendario durante la pandemia

La confesión de la leyenda del Chelsea John Terry: “Estaba en el piso 25. Se te pasan muchas cosas por la cabeza”