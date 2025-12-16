Los médicos se desmarcan del preacuerdo del Estatuto Marco: “Se mantiene convocada la huelga nacional”

Imagen de archivo de la huelga de médicos en España. (Europa Press)

Mónica García y los sindicatos del Ámbito de Negociación (CCOO, UGT, SATSE-FSES, CSIF y CIG-Saúde) alcanzaron este martes un preacuerdo para el nuevo Estatuto Marco. La norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios lleva tres años de debate entre ministerio y organizaciones sindicales, sin que se haya obtenido un borrador que contente a los trabajadores. Tras varias manifestaciones y huelgas, las comunidades autónomas plantearon a García la retirada del último texto elaborado, una opción que los sindicatos han rechazado, al ver “avances muy importantes” por parte del ministerio.

Sin embargo, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han querido desmarcarse de este principio de acuerdo. Las dos organizaciones convocantes de la última huelga médica y resaltan que “no se han abordado las peticiones del colectivo médico” en este último encuentro. Así, mantienen los paros convocados para el 14 y 15 de enero.

La postura disidente de CESM y SMA resaltan la división latente dentro del Sistema Nacional de Salud. Ambos sindicatos denuncian desde hace tiempo la infrarrepresentación de los facultativos en el Ámbito de Negociación, único marco de debate efectivo y reconocido por el Ministerio de Sanidad. Pese a que CESM sí tiene un sitio en las reuniones del ámbito, ambas organizaciones consideran que “no existe una representación real y específica de la profesión médica” en dichos encuentros. “De todos los miembros convocantes solamente uno de sus integrantes es médico, y forma parte del sindicato CIG-Saúde, una organización nacionalista gallega que agrupa a todas las categorías del personal sanitario“.

Es por ello que el Comité de Huelga reclama, entre otras reivindicaciones, la creación de un estatuto y Ámbito de Negociación propios de la profesión médica, que reconozca las particularidades del colectivo. Los sindicatos piden, además, una clasificación profesional adecuada que reconozca sus más de 10 años de estudio y su responsabilidad, una regulación digna de la jornada laboral y las guardias, la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la eliminación de la movilidad forzosa y la no discriminación del régimen de incompatibilidades, que actualmente contempla la exclusividad de los jefes de servicio.

¿Qué han pactado los sindicatos con Sanidad?

Imagen de archivo: Los representantes de UGT, CSIF, CCOO y SATSE-FSES presentan una carta al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. (SATSE)

SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han accedido a desconvocar su huelga indefinida, que empezaría el próximo 27 de enero, tras el preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad. Después de seis horas de reunión, se lograron comprometer cuestiones que para los sindicatos eran irrenunciables. Así, el Ministerio de Sanidad habría accedido a establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, una de las reclamaciones que comparten CESM y SMA; a aplicar “según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación” y a contemplar el acceso a la jubilación parcial de todo el personal estatuario que cumpla con los requisitos que establece la Seguridad Social.

Sanidad abre también la puerta a una jubilación anticipada "para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud“, según han expresado en un comunicado”. Todas estas materias habían sido denegadas por parte del equipo de Mónica García al entender que excedían las competencias del ministerio. En esta ocasión, plantean la creación de un acuerdo específico que oriente "las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud“.

Según lo comunicado por el ministerio y los sindicatos, el preacuerdo no incluiría mención a las guardias médicas, que se han reducido a 17 horas (salvo excepciones asistenciales), ni el reconocimiento de las labores sanitarias como profesión de riesgo. CESM y SMA se reunirán el miércoles con Sanidad para tratar todas estas cuestiones. “De la evolución de estas reuniones dependerá la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones que se lleven a cabo, previa consulta con los respectivos ejecutivos, pero se mantiene convocada la huelga nacional de médicos y facultativos mientras se deciden nuevas fechas y actuaciones“, concluyen.