España

Los médicos se desmarcan del preacuerdo del Estatuto Marco: “Se mantiene convocada la huelga nacional”

Los sindicatos de facultativos se reunirán con el Ministerio de Sanidad el miércoles 17 de diciembre

Guardar
Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la huelga de médicos en España. (Europa Press)

Mónica García y los sindicatos del Ámbito de Negociación (CCOO, UGT, SATSE-FSES, CSIF y CIG-Saúde) alcanzaron este martes un preacuerdo para el nuevo Estatuto Marco. La norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios lleva tres años de debate entre ministerio y organizaciones sindicales, sin que se haya obtenido un borrador que contente a los trabajadores. Tras varias manifestaciones y huelgas, las comunidades autónomas plantearon a García la retirada del último texto elaborado, una opción que los sindicatos han rechazado, al ver “avances muy importantes” por parte del ministerio.

Sin embargo, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han querido desmarcarse de este principio de acuerdo. Las dos organizaciones convocantes de la última huelga médica y resaltan que “no se han abordado las peticiones del colectivo médico” en este último encuentro. Así, mantienen los paros convocados para el 14 y 15 de enero.

La postura disidente de CESM y SMA resaltan la división latente dentro del Sistema Nacional de Salud. Ambos sindicatos denuncian desde hace tiempo la infrarrepresentación de los facultativos en el Ámbito de Negociación, único marco de debate efectivo y reconocido por el Ministerio de Sanidad. Pese a que CESM sí tiene un sitio en las reuniones del ámbito, ambas organizaciones consideran que “no existe una representación real y específica de la profesión médica” en dichos encuentros. “De todos los miembros convocantes solamente uno de sus integrantes es médico, y forma parte del sindicato CIG-Saúde, una organización nacionalista gallega que agrupa a todas las categorías del personal sanitario“.

Es por ello que el Comité de Huelga reclama, entre otras reivindicaciones, la creación de un estatuto y Ámbito de Negociación propios de la profesión médica, que reconozca las particularidades del colectivo. Los sindicatos piden, además, una clasificación profesional adecuada que reconozca sus más de 10 años de estudio y su responsabilidad, una regulación digna de la jornada laboral y las guardias, la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la eliminación de la movilidad forzosa y la no discriminación del régimen de incompatibilidades, que actualmente contempla la exclusividad de los jefes de servicio.

¿Qué han pactado los sindicatos con Sanidad?

Imagen de archivo: Los representantes
Imagen de archivo: Los representantes de UGT, CSIF, CCOO y SATSE-FSES presentan una carta al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. (SATSE)

SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han accedido a desconvocar su huelga indefinida, que empezaría el próximo 27 de enero, tras el preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad. Después de seis horas de reunión, se lograron comprometer cuestiones que para los sindicatos eran irrenunciables. Así, el Ministerio de Sanidad habría accedido a establecer una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, una de las reclamaciones que comparten CESM y SMA; a aplicar “según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación” y a contemplar el acceso a la jubilación parcial de todo el personal estatuario que cumpla con los requisitos que establece la Seguridad Social.

Sanidad abre también la puerta a una jubilación anticipada "para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud“, según han expresado en un comunicado”. Todas estas materias habían sido denegadas por parte del equipo de Mónica García al entender que excedían las competencias del ministerio. En esta ocasión, plantean la creación de un acuerdo específico que oriente "las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud“.

Según lo comunicado por el ministerio y los sindicatos, el preacuerdo no incluiría mención a las guardias médicas, que se han reducido a 17 horas (salvo excepciones asistenciales), ni el reconocimiento de las labores sanitarias como profesión de riesgo. CESM y SMA se reunirán el miércoles con Sanidad para tratar todas estas cuestiones. “De la evolución de estas reuniones dependerá la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones que se lleven a cabo, previa consulta con los respectivos ejecutivos, pero se mantiene convocada la huelga nacional de médicos y facultativos mientras se deciden nuevas fechas y actuaciones“, concluyen.

Temas Relacionados

MédicosTrabajadores sanitariosSindicatos EspañaHuelgasManifestacionesMinisterio de Sanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger consideran vender su mansión gallega

La finca Santa Lucía permanece vacía pese a la gran inversión que el cantante ha realizado

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

El “entrenamiento de líderes de guerra” que realiza el Ejército de Francia: una formación de “élite” para las decisiones en escenarios de conflicto

El Centro de Altos Estudios Militares (CHEM) ofrece el máximo nivel académico de la defensa gala

El “entrenamiento de líderes de

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Los datos del Ministerio de Vivienda apuntan a que las 170.656 operaciones registradas entre junio y septiembre suponen una caída del 13,2% en la actividad respecto a los tres meses anteriores

La compraventa de viviendas se

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

Pedro Sánchez debe decidir ahora quién se encarga de Educación. También el nombre de la nueva portavoz del Gobierno

Pilar Alegría deja el Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría deja el Gobierno

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

La Audiencia Nacional revisará la legitimidad del comité de análisis creado para investigar el apagón eléctrico

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

La Justicia frena a un padre que quería desahuciar a su hijo y su nuera de la vivienda familiar de su esposa fallecida

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 diciembre

El abogado Sebastián Ramírez aclara si puedes viajar cobrando el paro: “No puedes, solo hay unas pocas excepciones”

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”