España

El nuevo proyecto de Meghan Markle y el príncipe Harry en Netflix: una comedia romántica basada en una novela de éxito

La productora de los duques de Sussex, Archewell Productions, trabaja en una nueva ficción tras renovar su acuerdo con la plataforma

Harry y Meghan, en una
Harry y Meghan, en una fotografía de archivo. (REUTERS/Mike Segar)

Meghan Markle y el príncipe Harry tendrán un nuevo proyecto de ficción en Netflix. Los duques de Sussex, que el pasado verano anunciaron por sorpresa la renovación de su acuerdo millonario con la plataforma, ya están trabajando en su próximo título, una comedia romántica basada en una exitosa novela.

Según ha adelantado People, la productora de la pareja royal, Archewell Productions, se encargará de llevar a la plataforma audiovisual una adaptación de la novela The Wedding Date, escrita por Jasmine Guillory. El proyecto contará con la participación de la productora asociada Tracy Ryerson y la guionista Tracy Oliver, reconocida por su trabajo en la exitosa película Girls Trip, con la que se convirtió en la primera mujer negra en escribir un largometraje que superó los 100 millones de dólares en taquilla mundial.

Oliver también ha trabajado en títulos como Little, The Sun Is Also a Star, The Blackening, First Wives Club y Harlem, y tiene en desarrollo proyectos como Girls Trip 2 y The Blackening 2. La presencia de Tracy Ryerson como productora asociada y la implicación directa de Archewell Productions refuerzan el perfil internacional del proyecto, con el que Harry y Meghan se consolidan como productores audiovisuales.

Novela ‘superventas’

The Wedding Date, publicada en 2018, es la primera entrega de una serie de seis libros escritos por Jasmine Guillory. La historia se centra en Alexa Monroe, quien acepta acompañar a Drew Nichols como pareja de última hora a una boda tras coincidir con él en un ascensor. La trama explora si una cita fingida puede convertirse en una relación real, en una novela que ha sido descrita como divertida y coqueta. El libro ha alcanzado el estatus de superventas del New York Times y ha consolidado a Guillory como una autora destacada en el género romántico contemporáneo.

Adelanto del especial navideño de 'With love, Meghan'. (Netflix)

La adaptación de The Wedding Date se enmarca en la ampliación del acuerdo de colaboración entre los duques de Sussex y Netflix. El pasado mes de agosto, Meghan Markle declaró en un comunicado: “Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con Netflix y de expandir nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As ever. Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y con el equipo de Archewell Productions para crear contenidos reflexivos en todos los géneros, que resuenan a nivel global y celebran nuestra visión compartida”.

Este anuncio se produjo tras las informaciones de julio que apuntaban a que el acuerdo inicial de 100 millones de dólares no se renovaría en septiembre, aunque finalmente se transformó en un contrato de “primera opción” para nuevos proyectos, en línea con la estrategia de otras productoras como Higher Ground, de Barack y Michelle Obama.

Junto a la adaptación de The Wedding Date, Archewell Productions mantiene en desarrollo la adaptación de la novela superventas Meet Me at the Lake, anunciada en 2023. Estos proyectos refuerzan la apuesta de los duques de Sussex por la producción de contenidos originales y su continuidad en la industria audiovisual internacional.

Desde el inicio de su colaboración con Netflix en 2020, los duques de Sussex han producido varios documentales y series. Su docuserie Harry & Meghan (2022) se convirtió en el debut documental más visto de la historia de la plataforma. Además, han impulsado títulos como Live to Lead (2022), Heart of Invictus (2023) y Polo (2024). Meghan Markle también ha presentado la serie de estilo de vida With Love, Meghan, que cuenta con dos temporadas y un especial navideño, y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within, previsto para 2025.

