La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

El mayor centro sanitario de la región contrata al Grupo VIVO, del que es consejero Rafael Catalá, para que realice 7.520 pruebas en el próximo año ya que no cuenta con medios suficientes. Pagará 142.880 euros

Imagen de archivo: Señalización de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

La Comunidad de Madrid sigue externalizando servicios sanitarios de sus principales centros públicos. Si hace unas semanas decidió privatizar la unidad del dolor del Hospital Infanta Leonor, que atiende a 320.000 vecinos en los dos distritos vallecanos, este lunes formalizó un nuevo contrato para externalizar las ecografías que se realizan en el Hospital La Paz, sin duda el más importante de la región, un ‘gigante sanitario’ donde trabajan casi 7.900 profesionales y que atiende a 554.000 personas, según su última memoria de 2023. El contrato se lo ha llevado la clínica VIVO PIO XII, filial del Grupo VIVO. En él es consejero el ex ministro del PP Rafael Catalá. Su hijo es diputado autonómico con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) no esconde los argumentos que han motivado esta licitación. “El servicio que se solicita en el presente procedimiento es necesario ya que el Hospital Universitario La Paz no dispone de medios suficientes para atender la demanda de ecografías, ni desde el punto de vista de recursos humanos ni de equipamiento necesario para realizar este tipo de pruebas. A ello se une la creciente demanda de ecografías que son prescritas desde Atención Primaria y que tiene que asumir el Hospital. Todo ello provoca un aumento de la lista de espera que ocasiona un retraso en el diagnóstico con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria para los pacientes”.

La propia memoria del hospital, de 2023, la última publicada, revela que el número de ecógrafos de la unidad de radiodiagnóstico se ha reducido de 31 a 23. En la unidad de cardiología y otros servicios el número de aparatos se mantiene. En 2023 el hospital realizó en sus instalaciones 96.363 ecografías y derivó a centros privados otras 4.531, un 56% que las derivadas un año antes. “Para poder hacer frente a la demanda de ecografías se hace necesario contar con centros externos en los que se puedan derivar a pacientes ya que con los medios que dispone el hospital (tal y como se ha indicado anteriormente), no es posible atender a las necesidades existentes”, reitera el SERMAS en el pliego de condiciones del contrato.

El ex ministro de Justicia Rafael Catalá

El contrato se licitó a finales de septiembre, fue adjudicado el pasado 18 de noviembre y formalizado este 15 de diciembre. El SERMAS pagará 142.880 a la clínica VIVO Pio XII, una filial del Grupo VIVO, especializada en servicios de diagnóstico por imagen. ‘Eldiario.es’ publicó en marzo de este año que esta firma había fichado como consejero a Rafael Catalá, ex ministro de Justicia del PP. Da la casualidad de que su hijo es Ignacio Catalá, actualmente diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, en el grupo parlamentario popular que preside Isabel Díaz Ayuso. El grupo cuenta, según su web, con más de 300 especialistas, 50 equipos de alta tecnología diagnóstica y 20 centros especializados en diagnóstico por imagen.

Catalá ya fue gerente hospitalario

En la web del Grupo, figura que el ex ministro es licenciado en Derecho y miembro del cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Preside del Centro Español de Mediación (CEM), impulsado por la Cámara de Comercio de España. Es socio en el despacho Carles Cuesta Abogados y consejero en varias empresas. En su larga trayectoria entre lo público y lo privado, Catalá ya ha trabajado en la sanidad pública madrileña, laboratorio de la privatización promovida por los distintos Gobiernos del PP. Esperanza Aguirre le nombró en abril de 2004 gerente del hospital Ramón y Cajal, puesto en el que solo estuvo un año.

El hospital prevé externalizar durante los próximos meses un máximo de 7.520 ecografías: de cuello, de tórax, de abdomen completo, de ecografía de aparato urinario, abdomino-pélvica, de escroto y testículo, de partes blandas, de cadera neonatal, articular y músculo-esquelética. El SERMAS lo justifica porque todavía no ha adjudicado un Acuerdo Marco de diferentes pruebas de radiodiagnóstico para realizarlas en centros externos. “Hasta que se adjudique el citado acuerdo, se propone tramitar un procedimiento abierto simplificado para evitar que siga aumentando la demora de estas pruebas radiodiagnósticas y reducir así la lista de espera”. La lista de espera en La Paz (a octubre de este año) para hacer una ecografía es de 4.110 pacientes. La demora media es de 81,75 días.

