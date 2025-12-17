Amazon y sindicatos acuerdan reducir el ERE de Barcelona hasta los 791 empleados con una indemnización mínima de 7.000 euros

Imagen de archivo del logo corporativo de Amazon (EuropaPress)

Los sindicatos que representan a los empleados de Amazon en Barcelona han comunicado este miércoles que el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa a nivel mundial, que afectaba a sus oficinas de la capital catalana, se ha reducido de los 978 anunciados en un primer momento hasta los 791 trabajadores.

El ERE se enmarca en el despido de 14.000 personas a nivel mundial y -en un primer momento- de 1.200 en España por la automatización de procesos por la implementación de la inteligencia artificial. Además, el acuerdo incluye una indemnización de 38 días por año trabajado hasta 24 mensualidades, una indemnización mínima de 7.000 euros y un permiso retribuido hasta el 28 de febrero para optar al pago de acciones de la empresa.

En la reunión entre sindicatos y patronal se ha acordado también la voluntariedad de las salidas y que los colectivos protegidos tengan opción a permanencia, así como que más de 100 afectados sean recolocados en otras empresas del grupo. Por su parte, CCOO, que contaba con diez de las 13 personas que representaban a la plantilla en la mesa de negociación, ha valorado positivamente el acuerdo.

Se esperan 14.000 despidos a nivel mundial

Los despidos de la sede barcelonesa se enmarcan dentro del plan de la empresa a nivel internacional de reducir aproximadamente 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina en todo el mundo. Se estima que unos 350.000 empleados desempeñan estas labores dentro de la compañía, que cuenta con una plantilla global de alrededor de 1,5 millones de personas.

Esta medida, comunicada durante el mes de octubre por la vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, Beth Galetti, pretende mantener una estructura ágil y adecuada. Según explicó, el objetivo es reducir la burocracia eliminando capas y redireccionando los recursos de Amazon para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Amazon aseguró mediante un comunicado que tratará de dar apoyo a los afectados por el ERE, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la empresa y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia compañía.

El anuncio de la empresa propiedad del empresario Jeff Bezos llegó tras la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2025, donde Amazon logró un beneficio neto de 18.213 millones de euros, lo que representa una mejora del 38,2% respecto al resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

Además, la cifra de negocio en el trimestre alcanzó los 154.879 millones de euros, lo que implica un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta alcanzar los 63.663 millones de euros, y del 16,3% de la comercialización de servicios -como Amazon Prime o Amazon Music-, hasta los 91.216 millones de euros.