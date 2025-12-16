Xavi Abat, abogado, explica las razones por las que no deberías comprar Lotería de Navidad

Compradores de lotería en la administración de loterías Doña Manolita en Madrid./ Jesús Hellín - Europa Press

La Navidad tiene muchas facetas: luces, regalos, familia, nieve, vacaciones... Para cada persona representa una tradición diferente, pero hay una que no elude a la gran mayoría de españoles y españolas: la lotería de Navidad. Ya sea en Doña Manolita (Madrid), en la Bruixa d’Or (Lleida), en la Lotería Valdés (Barcelona) o en el Gato Negro (también en la ciudad condal), los boletos de este juego de apuestas se han convertido en regalos propios o ajenos con más de 200 años de tradición.

No obstante, no todos están de acuerdo con la compra-venta de boletos. Una de estas personas que se posiciona en contra de participar del sorteo navideño es Xavi Abat, un abogado viral en TikTok, con más de dos millones de seguidores. Uno de sus últimos vídeos, precisamente, lo dedica a desalentar sobre participar en dicho sorteo de la suerte: “Cuatro razones por las que no deberías comprar lotería de Navidad”.

Con estas declaraciones, Abat da comienzo al vídeo en su perfil de TikTok. El letrado abre, a continuación, su argumentación afirmando que participa muy poco en sorteos y que no piensa comprar lotería: “Yo, de hecho, casi nunca he comprado ni voy a comprar”. Son habituales en sus publicaciones la alusión a cuestiones económicas, ya sea por los alquileres, en relación con Haciendo o por bajas médicas.

Los argumentos que desalientan a comprar lotería

El primer argumento expuesto por Abat en una de sus últimas publicaciones es el motivo fiscal. El abogado sostiene que la lotería de Navidad funciona como un impuesto encubierto: “Un décimo de lotería agraciado de cuatrocientos mil euros, el Estado se te queda más de setenta y dos mil”. Es a lo que el abogado denomina como “impuestos encubiertos”.

En segundo término, Abat señala una cuestión ética sobre el papel del Estado en la promoción de la lotería frente a otras formas de juego. “El Estado justamente te vende estos impuestos encubiertos y te promociona la lotería”. Sin embargo, el abogado arremete contra otras leyes impulsadas en todo el Estado: “Muchas leyes estatales contra el juego, contra la ludopatía, contra las máquinas en los bares, persiguiendo las apuestas, pero no la lotería”. Mientras que, a ojos de Abat, “el Estado promociona la lotería”, lo cual cataloga de “incongruencia”.

Como tercer punto en el vídeo de TikTok, el abogado se centra en la estadística. Abat señala que la posibilidad de ganar la lotería de Navidad es mínima, al afirmar: “¿Sabías que la probabilidad que te toque un décimo de lotería es de una entre 0,001%?“. El abogado afirma con rotundidad que ”hay más probabilidades que te caiga un meteorito en la cabeza, que te toque la lotería”.

Por último, Abat alude al factor social y psicológico detrás de la compra de lotería. Por ello, el abogado se pregunta qué quiere el Estado con la promoción de la lotería. “Nos quiere tontos, nos quiere inútiles, nos quiere relajados, nos quiere que creamos que comprando la lotería alguien va a venir de fuera y nos va a dar el pase a la vida millonaria”, cuestiona Abat en el vídeo. De manera inconsciente, según el creador de contenido, “se nos está educando de que no hemos de hacer nada por nosotros mismos, que ganar dinero o que nos cambie la vida depende de factores externos, no de uno mismo”. El video concluye con Abat reafirmando su postura: “Yo voy a vivir mi vida intentando cambiarla, no esperando que alguien desde fuera me la cambie sin hacer nada”.