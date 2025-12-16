España

Muere el director de hoteles NH Nachó Ansó en un accidente de moto en Sevilla

El pamplonés de 53 años, que desarrolló toda su carrera profesional en el grupo y celebraría pronto 14 años al frente del NH Collection de la capital andaluza, ha fallecido al colisionar su moto contra un coche

Un accidente de tráfico en Sevilla se ha cobrado esta mañana la vida de Ignacio Ansó Armendáriz, director de hoteles NH de la ciudad andaluza, según ha avanzado el Diario de Sevilla. El suceso se ha registrado a las 9:05 horas del martes, en el puente del Cristo de la Expiración, cuando Ansó, de 53 años, circulaba en moto en dirección de entrada a Sevilla y colisionó de manera frontal con un coche, de acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento de la ciudad en redes sociales.

A través de este mismo canal, el servicio de emergencias informaba del fallecimiento del conductor de la moto a causa de las lesiones sufridas, al mismo tiempo que pedía a los conductores que recurriesen a vías alternativas para evitar los desvíos de tráfico. Dos horas después, el ayuntamiento notificaba que la policía local ya había restablecido el tráfico en Puente Cristo de la Expiración tras retirar el dispositivo desplegado.

La carrera profesional de Ansó se desarrolló íntegramente en el grupo hotelero NH. Ingresó a la dirección del hotel Plaza de Armas en diciembre de 2004 y se mantuvo en ese puesto hasta enero de 2012. Posteriormente, asumió la dirección del NH Collection de la avenida Diego Martínez Barrio, cargo en el que se mantenía y en el que habría celebrado próximamente catorce años al frente.

Una carrera ligada a NH Hoteles

Diplomado en Turismo por la Escuela Universitaria de Turismo de Pamplona, el navarro se desempeñó profesionalmente siempre cerca del grupo NH, en el que también fue figura relevante su padre, Ángel Mari Ansó. Entre 1995 y 1997, Nacho Ansó fue jefe de recepción del NH Gran Hotel de Zaragoza, para volver después a Pamplona, donde saltó al puesto de director al frente del Tryp Sancho Ramírez. En 1999, Ansó regresó de nuevo al alojamiento de NH en Zaragoza, esta vez como director.

En 2004, Ansó se trasladó a Sevilla, donde permanecería los últimos 26 años de su vida ocupando cargos de relvancia en diferentes establecimientos. Durante más de siete años, el profesional del sector turístico fue se encargó de la dirección del NH Plaza de Armas, para pasar en feberero de 2012 a ser director del NH Collection.

(Noticia en ampliación)

