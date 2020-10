La española NH Hotel Group anuncia nuevo director general para América

Fotografía sin fecha cedida por NH GROUP que muestra a Christian José Daghelinckx. EFE/NH GROUP/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 6 oct (EFE).- La firma española NH Hotel Group anunció este lunes el nombramiento de Christian José Daghelinckx como nuevo director general para su unidad de negocio América, región que integra Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, Cuba y Ecuador entre otras naciones.

Daghelinckx, quien se desempeñaba como director general para la región Conosur, desde marzo pasado se encuentra en funciones de su nuevo rol, indicó la empresa mediante un comunicado.

"Es un honor que la compañía me haya designado para esta nueva posición", declaró Daghelinckx en la nota.

"Tengo un gran desafío por delante, especialmente en este contexto global que estamos atravesando.", añadió.

Tras este nombramiento, el ejecutivo tiene a su cargo 10 países y 54 hoteles para continuar con el plan de expansión del grupo en la región bajo las marcas NH Hotels y NH Collection.

Además de la llegada de la marca Nhow, para hoteles exclusivos, en conjunto con la estrategia e inversión del portafolio de MINOR Hotels con productos como Anantara, Avani, Tivoli, entre otras.

Y simultáneamente se suma el desafío de llevar a cabo el plan de reactivación y reapertura de hoteles de la cadena en América.

La hotelera española ha buscadoaltos estándares en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá.

Actualmente, América Latina representa alrededor del 18 % del portafolio NH Hotel Group.

Daghelinckx, quien tiene su base de operaciones en Buenos Aires, reporta directamente a la sede central de la compañía, ubicada en Madrid.

"Durante los últimos meses, hemos trabajado de forma incansable para adaptar la operativa de todos nuestros hoteles de la región con los nuevos protocolos sanitarios, bajo el concepto 'Feel Safe at NH', para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores", expuso Daghelinckx.

"Las reaperturas paulatinas de nuestras propiedades en América nos animan en este nuevo escenario, que confiamos mostrará la reactivación de la actividad turística", aseguró.

Originario de Buenos Aires, Argentina, Daghelinckx cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector hotelero, en reconocidas cadenas hoteleras de talla internacional como Accor, Faena y desde los últimos seis años en la multinacional NH Hotel Group part of Minor.

El grupo hotelero español NH ha perdido 218,5 millones de euros (unos 258 millones de dólares) en el primer semestre, afectado de lleno por el impacto de la pandemia del coronavirus que le llevó al cierre de la mayor parte de su capacidad hotelera durante los meses de abril y mayo, según reportó la empresa a finales de julio.