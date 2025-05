Una influencer advierte sobre la peligrosa moda de Tiktok de la ‘complexión media’: “No necesitamos más estándares irreales”

Qué es la complexión media, el nuevo trend de TikTok (Pexels)

En las últimas semanas, el término de “complexión media” ha ganado protagonismo en redes sociales, convirtiéndose en el centro de un nuevo debate sobre los estándares corporales. Utilizado en ámbitos como la salud, el deporte o la antropometría, este concepto describe una constitución física que se sitúa entre la delgadez y la robustez, atendiendo principalmente a la estructura ósea y muscular, más allá del peso corporal. Su viralización responde al auge de una tendencia digital que busca visibilizar cuerpos que no encajan en los extremos tradicionalmente valorados: ni especialmente delgados ni gruesos.

En apariencia, se trata de un gesto hacia la inclusión. Sin embargo, su difusión también ha despertado críticas. Varios usuarios cuestionan si esta categoría realmente aporta una visión más diversa o si perpetúa, desde otra fórmula, la vigilancia sobre el cuerpo. Influencers como Carla Flila se han posicionado públicamente sobre el asunto, subrayando los riesgos de etiquetar nuevamente los cuerpos bajo criterios que siguen dependiendo de lo visible y lo normativo. En este contexto, la llamada “complexión media” reabre el debate sobre cómo las redes sociales moldean las percepciones corporales, entre la búsqueda de representación y la presión estética cada vez más sofisticada.

“Ni gorda, ni flaca, complexión media”

Clara Flila habla de la complexión media (Montaje Infobae,@carlaflila)

Carla Flila, influencer nacida en Barcelona con más de 4,6 millones de seguidores en esta plataforma, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del entorno digital español. Su perfil se caracteriza por abordar temas como la salud mental, la diversidad corporal, la visibilidad LGTBIQ+ y la moda desde una perspectiva crítica y personal. En una de intervenciones, la creadora de contenido ha alzado la voz contra la nueva tendencia viral en TikTok. Con más de 453 mil reproducciones, Flila ha criticado con contundencia el auge del trend de la complexión media, que presenta esta categoría física como una alternativa supuestamente más inclusiva dentro de los estándares de belleza tradicionales.

Para la influencer, esta tendencia encierra riesgos especialmente preocupantes para los públicos más jóvenes. “Va tendencia superviral de ni gorda ni flaca complexión media. Tenemos que parar. Es que es superpeligroso”, advierte al inicio del video. A lo largo de la grabación, insiste en que este tipo de contenido, lejos de ofrecer una mayor diversidad de referentes, puede profundizar en la inseguridad corporal en las más jóvenes. “Sobre todo, sobre todo para las niñas y adolescentes que ven estos videos diariamente y pueden ver un video de un cuerpo según alguien etiquetado como complexión media y al no verse así, pensar que no son lo suficientemente delgadas y crear más inseguridades”, manifiesta en el video.

La crítica de Flila pone el foco en cómo los contenidos aparentemente inofensivos pueden contribuir a reforzar patrones estéticos difíciles de alcanzar. “No necesitamos más estándares irreales que alimenten más nuestros complejos”, sentencia, al tiempo que expresa el deseo de que las redes se orienten hacia espacios más amables con el cuerpo. “Ojalá, y esto ya es un deseo personal, dejáramos de hacer este tipo de contenido y creáramos contenido para querernos más, para tener una relación más bonita con nuestro cuerpo, para valorarnos más, para decirnos a nosotras mismas que somos perfectas de la manera que seamos”, expresa.

En su reflexión final, Flila comparte una experiencia íntima, subrayando el impacto que pueden tener estos discursos incluso en personas adultas: “Y no sé, a veces me da pena porque leo comentarios y digo madre mía, si yo con 26 años me comparo y a veces digo: ¡wow! Imaginar esas niñas adolescentes que ven esos videos diariamente...”. Sus palabras han reabierto un debate que parece lejos de agotarse. Mientras algunos usuarios celebran la visibilización de nuevos tipos corporales, otros recuerdan que todo estándar, por más matizado que sea, sigue delimitando quién merece ser visto y cómo. La tensión entre representación y normatividad continúa marcando el discurso corporal en redes.