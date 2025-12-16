España

Madrid activa restricciones sanitarias en 18 municipios tras detectar 20 focos de gripe aviar

La Comunidad madrileña ha puesto en marcha medidas sanitarias desde que el 22 de septiembre se detectase una veintena de focos de gripe aviar en distintos municipios

Un agente forestal coloca una
Un agente forestal coloca una cigüeña muerta dentro de una bolsa de basura encontrada en un campo junto al río Manzanares en Perales del Río, cerca de Madrid, España, 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Susana Vera

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha medidas sanitarias en dieciocho municipios tras la detección de veinte focos de gripe aviar desde el 22 de septiembre. Así lo ha comunicado la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), según ha informado la Agencia EFE.

El primer caso de la enfermedad se identificó en aves silvestres, concretamente en dos ocas localizadas en Alcobendas, el 25 de septiembre. Posteriormente, el 1 de octubre, se confirmó el primer foco en aves de corral en una explotación de gallinas ponedoras situada en Valdemoro. Durante los meses de octubre y noviembre, se han registrado nuevos focos en aves silvestres en los municipios de Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Madrid ciudad (concretamente, en el parque de El Retiro y el parque de La Gavia), Villamanrique de Tajo, Getafe, Ciempozuelos, Torres de la Alameda, Chinchón, San Martín de la Vega.

Además de las mencionadas, se han detectado casos en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos. El 11 de diciembre de 2025, se sumaron cuatro nuevos focos en aves silvestres en Getafe-Perales del Río, Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

Las medidas restrictivas estarán vigentes hasta el 11 de enero

Las restricciones afectan a Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, Madrid (zona sureste y zona suroeste), Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón. Estas medidas estarán vigentes hasta el 11 de enero de 2026, según ha detallado la Agencia EFE.

Entre las prohibiciones establecidas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se encuentra el uso de pájaros de los órdenes anseriformes y charadriiformes como reclamo de caza, así como la cría conjunta de patos y gansos con otras especies de aves de corral. También se ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre, permitiéndose únicamente si se instalan dispositivos que impidan el acceso de aves silvestres y siempre que la alimentación y el agua se suministren bajo cubierta o refugio.

Otras medidas incluyen la prohibición de suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos accesibles para aves silvestres, salvo que el agua reciba un tratamiento que inactive el virus. Además, en toda la Comunidad de Madrid, no se permite la presencia de aves de corral ni de otras aves cautivas en centros de concentración de animales, lo que afecta a certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

Torrejón de Ardoz contrata una empresa para minimizar los riesgos de la gripe aviar

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha un plan de control de fauna silvestre a través de la contratación de una empresa especializada durante tres años, con un presupuesto de 150.000 euros. El objetivo es minimizar riesgos sanitarios y de seguridad derivados de especies como conejos, gansos del Nilo, cotorras argentinas y palomas, mediante su cuantificación y captura.

El contrato exige diagnósticos anuales de la situación de estas especies para analizar el tamaño de sus poblaciones y los factores que favorecen su presencia, lo que permitirá decidir futuras acciones. También establece requisitos sobre la gestión de los animales capturados, priorizando su traslado a centros de recuperación siempre que sea posible y, en caso contrario, su sacrificio conforme a la normativa de bienestar animal. El Consistorio subraya la urgencia de controlar especies consideradas invasoras, como los gansos del Nilo y las cotorras argentinas, para evitar su expansión y proteger la biodiversidad autóctona.

