La Policía detiene a un hombre por apuñalar a su pareja en Palma de Mallorca

Imagen de recurso de la Policía Nacional. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por presuntamente tratar de matar a su pareja asestándole varias puñaladas por todo el cuerpo. Según ha informado la Jefatura Superior, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando los servicios sanitarios avisaron al cuerpo armado de que había una mujer en un centro hospitalario que acababa de ser apuñalada por su pareja.

Al personarse los agentes en el hospital, la víctima relató que su pareja le impedía salir de la vivienda y que, en un momento determinado, el hombre le cerró la puerta de acceso, ha cogido un cuchillo de la cocina y le ha asestado varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, entre ellas los brazos, la espalda y las manos. La mujer consiguió finalmente zafarse tras un forcejeo y contactó con un familiar que la llevó al hospital.

Tras conocer los hechos, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el domicilio. Al llegar, los agentes encontraron la verja del jardín abierta y, tras llamar en repetidas ocasiones a la puerta, el presunto agresor les abrió. El hombre, que se encontraba en estado de shock, reconoció los hechos. Los agentes comprobaron que el arma se encontraba en la cocina y detuvieron al varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos y prestar asistencia a la víctima. Los agentes han confirmado que no existían denuncias previas por parte de la mujer antes de este incidente.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.